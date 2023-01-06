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США впервые передадут Украине гаубицы Paladin - РИА Новости, 06.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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США впервые передадут Украине гаубицы Paladin
США впервые передадут Украине гаубицы Paladin - РИА Новости, 06.01.2023
США впервые передадут Украине гаубицы Paladin
Соединенные Штаты впервые передают Украине самоходные гаубицы Paladin для повышения их мобильности на поле боя, заявила на брифинге заместительница помощника... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T23:59
2023-01-06T23:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
нато
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты впервые передают Украине самоходные гаубицы Paladin для повышения их мобильности на поле боя, заявила на брифинге заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер. По ее словам, такие системы передаются впервые, и они должны обеспечить "большую защиту и маневренность, чем ранее предоставленные (Киеву – ред.) буксируемые гаубицы". Как указала Купер, США также предоставляют дополнительно 36 105-мм буксируемых гаубиц. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, киев, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, НАТО
23:59 06.01.2023
 
США впервые передадут Украине гаубицы Paladin

Пентагон: США впервые передают Украине самоходные гаубицы Paladin

© AP Photo / Kim Hong-Ji , PoolСамоходные 155-миллиметровые гаубицы Вооруженных сил США Paladin M109A6
Самоходные 155-миллиметровые гаубицы Вооруженных сил США Paladin M109A6 - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Kim Hong-Ji , Pool
Самоходные 155-миллиметровые гаубицы Вооруженных сил США Paladin M109A6. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты впервые передают Украине самоходные гаубицы Paladin для повышения их мобильности на поле боя, заявила на брифинге заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер.
"Пакет (военной помощи Киеву – ред.) во многом состоит из артиллерийских средств. Среди них 18 самоходных 155-мм гаубиц, известных как система Paladin", - сказала Купер.
По ее словам, такие системы передаются впервые, и они должны обеспечить "большую защиту и маневренность, чем ранее предоставленные (Киеву – ред.) буксируемые гаубицы".
Как указала Купер, США также предоставляют дополнительно 36 105-мм буксируемых гаубиц.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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