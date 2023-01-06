США впервые передадут Украине гаубицы Paladin
Пентагон: США впервые передают Украине самоходные гаубицы Paladin
© AP Photo / Kim Hong-Ji , PoolСамоходные 155-миллиметровые гаубицы Вооруженных сил США Paladin M109A6
© AP Photo / Kim Hong-Ji , Pool
Самоходные 155-миллиметровые гаубицы Вооруженных сил США Paladin M109A6. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты впервые передают Украине самоходные гаубицы Paladin для повышения их мобильности на поле боя, заявила на брифинге заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер.
"Пакет (военной помощи Киеву – ред.) во многом состоит из артиллерийских средств. Среди них 18 самоходных 155-мм гаубиц, известных как система Paladin", - сказала Купер.
По ее словам, такие системы передаются впервые, и они должны обеспечить "большую защиту и маневренность, чем ранее предоставленные (Киеву – ред.) буксируемые гаубицы".
Как указала Купер, США также предоставляют дополнительно 36 105-мм буксируемых гаубиц.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.