https://ria.ru/20230106/paladin-1843320633.html

США впервые передадут Украине гаубицы Paladin

США впервые передадут Украине гаубицы Paladin - РИА Новости, 06.01.2023

США впервые передадут Украине гаубицы Paladin

Соединенные Штаты впервые передают Украине самоходные гаубицы Paladin для повышения их мобильности на поле боя, заявила на брифинге заместительница помощника... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T23:59

2023-01-06T23:59

2023-01-06T23:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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нато

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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты впервые передают Украине самоходные гаубицы Paladin для повышения их мобильности на поле боя, заявила на брифинге заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер. По ее словам, такие системы передаются впервые, и они должны обеспечить "большую защиту и маневренность, чем ранее предоставленные (Киеву – ред.) буксируемые гаубицы". Как указала Купер, США также предоставляют дополнительно 36 105-мм буксируемых гаубиц. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киев

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, россия, киев, нато