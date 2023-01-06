https://ria.ru/20230106/oon-1843313628.html

В ООН отреагировали на планы Франции и ФРГ передать Киеву бронетехнику

В ООН отреагировали на планы Франции и ФРГ передать Киеву бронетехнику - РИА Новости, 06.01.2023

В ООН отреагировали на планы Франции и ФРГ передать Киеву бронетехнику

В ООН хотели бы видеть прекращения конфликта на Украине в соответствии с Уставом ООН и международным правом, заявил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T22:02

2023-01-06T22:02

2023-01-06T22:03

в мире

стефан дюжаррик

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ООН, 6 янв – РИА Новости. В ООН хотели бы видеть прекращения конфликта на Украине в соответствии с Уставом ООН и международным правом, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя планы Франции и ФРГ передать Киеву бронетехнику. "Нас регулярно спрашивают о поставках оружия тем или иным способом. Наша цель в том, что мы хотели бы видеть завершение этого конфликта в соответствии с Уставом ООН и международным правом", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, считает ли генсек ООН отправку бронетехники Парижем и Берлином полезным развитием событий. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Франция поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжёлой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Незадолго до объявления этого решения российская сторона сообщила о режиме прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине в районе специальной военной операции с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230106/peremirie-1843309381.html

https://ria.ru/20230105/rozhdestvo-1843195800.html

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в мире, стефан дюжаррик, эммануэль макрон, украина, владимир зеленский, россия, франция, оон, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )