22:02 06.01.2023 (обновлено: 22:03 06.01.2023)
В ООН отреагировали на планы Франции и ФРГ передать Киеву бронетехнику
Дюжаррик о поставках оружия Киеву: в ООН хотели бы видеть прекращения конфликта на Украине
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 6 янв – РИА Новости. В ООН хотели бы видеть прекращения конфликта на Украине в соответствии с Уставом ООН и международным правом, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя планы Франции и ФРГ передать Киеву бронетехнику.
"Нас регулярно спрашивают о поставках оружия тем или иным способом. Наша цель в том, что мы хотели бы видеть завершение этого конфликта в соответствии с Уставом ООН и международным правом", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, считает ли генсек ООН отправку бронетехники Парижем и Берлином полезным развитием событий.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Франция поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжёлой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Незадолго до объявления этого решения российская сторона сообщила о режиме прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине в районе специальной военной операции с 12.00 6 января до 24.00 7 января.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.