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СБУ заявила, что нашла прокремлевскую литературу при обысках храмов УПЦ - РИА Новости, 06.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/obysk-1843243781.html
СБУ заявила, что нашла прокремлевскую литературу при обысках храмов УПЦ
СБУ заявила, что нашла прокремлевскую литературу при обысках храмов УПЦ - РИА Новости, 06.01.2023
СБУ заявила, что нашла прокремлевскую литературу при обысках храмов УПЦ
Служба безопасности Украины заявила, что завершила обыски на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в четырех областях страны, в ходе... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T11:11
2023-01-06T11:11
специальная военная операция на украине
виктор медведчук
украина
днепропетровская область
ровненская область
служба безопасности украины
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что завершила обыски на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в четырех областях страны, в ходе которых, по ее утверждению, обнаружила "библиотеки с прокремлевской литературой", российскую символику и листовки запрещенных на Украине партий. "Служба безопасности завершила контрразведывательные (безопасности) мероприятия на объектах УПЦ в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях. На территории церквей обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, агитационные листовки запрещенных на Украине политических партий и российская символика", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. По информации ведомства, в Днепропетровской области при выезде из местной епархии правоохранители остановили автомобиль с брошюрами запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и другими "антиукраинскими" материалами. При обысках в помещениях Свято-Троицкого Межирицкого монастыря в Ровненской области, по данным СБУ, найдены материалы общественного объединения, возглавляемого оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. "В результате следственно-оперативных действий секретарю Кировоградской епархии сообщено о подозрении по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений)", - заявили в ведомстве. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20221228/pismo-1842042768.html
https://ria.ru/20230102/upts-1842833046.html
украина
днепропетровская область
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60
виктор медведчук, украина, днепропетровская область, ровненская область, служба безопасности украины, оппозиционная платформа - за жизнь
Специальная военная операция на Украине, Виктор Медведчук, Украина, Днепропетровская область, Ровненская область, Служба безопасности Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь
11:11 06.01.2023
 
СБУ заявила, что нашла прокремлевскую литературу при обысках храмов УПЦ

СБУ заявила, что нашла при обысках в храмах УПЦ листовки и прокремлевскую литературу

© Фото : СБУСотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что завершила обыски на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в четырех областях страны, в ходе которых, по ее утверждению, обнаружила "библиотеки с прокремлевской литературой", российскую символику и листовки запрещенных на Украине партий.
"Служба безопасности завершила контрразведывательные (безопасности) мероприятия на объектах УПЦ в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях. На территории церквей обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, агитационные листовки запрещенных на Украине политических партий и российская символика", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
Киево-Печерская Лавра - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 20:46Религия
Монастырь Киево-Печерской лавры УПЦ обнародовал открытое письмо Зеленскому
По информации ведомства, в Днепропетровской области при выезде из местной епархии правоохранители остановили автомобиль с брошюрами запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и другими "антиукраинскими" материалами. При обысках в помещениях Свято-Троицкого Межирицкого монастыря в Ровненской области, по данным СБУ, найдены материалы общественного объединения, возглавляемого оппозиционным политиком Виктором Медведчуком.
"В результате следственно-оперативных действий секретарю Кировоградской епархии сообщено о подозрении по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений)", - заявили в ведомстве.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
На месте нападения на клирика Винницкой епархии протоиерея Антония Ковтонюка - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВиктор МедведчукУкраинаДнепропетровская областьРовненская областьСлужба безопасности УкраиныОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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