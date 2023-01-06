https://ria.ru/20230106/obysk-1843243781.html

СБУ заявила, что нашла прокремлевскую литературу при обысках храмов УПЦ

СБУ заявила, что нашла прокремлевскую литературу при обысках храмов УПЦ - РИА Новости, 06.01.2023

СБУ заявила, что нашла прокремлевскую литературу при обысках храмов УПЦ

Служба безопасности Украины заявила, что завершила обыски на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в четырех областях страны, в ходе... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T11:11

2023-01-06T11:11

2023-01-06T11:11

специальная военная операция на украине

виктор медведчук

украина

днепропетровская область

ровненская область

служба безопасности украины

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что завершила обыски на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в четырех областях страны, в ходе которых, по ее утверждению, обнаружила "библиотеки с прокремлевской литературой", российскую символику и листовки запрещенных на Украине партий. "Служба безопасности завершила контрразведывательные (безопасности) мероприятия на объектах УПЦ в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях. На территории церквей обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, агитационные листовки запрещенных на Украине политических партий и российская символика", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. По информации ведомства, в Днепропетровской области при выезде из местной епархии правоохранители остановили автомобиль с брошюрами запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и другими "антиукраинскими" материалами. При обысках в помещениях Свято-Троицкого Межирицкого монастыря в Ровненской области, по данным СБУ, найдены материалы общественного объединения, возглавляемого оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. "В результате следственно-оперативных действий секретарю Кировоградской епархии сообщено о подозрении по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений)", - заявили в ведомстве. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20221228/pismo-1842042768.html

https://ria.ru/20230102/upts-1842833046.html

украина

днепропетровская область

ровненская область

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виктор медведчук, украина, днепропетровская область, ровненская область, служба безопасности украины, оппозиционная платформа - за жизнь