СБУ заявила, что нашла прокремлевскую литературу при обысках храмов УПЦ
СБУ заявила, что нашла при обысках в храмах УПЦ листовки и прокремлевскую литературу
© Фото : СБУСотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что завершила обыски на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в четырех областях страны, в ходе которых, по ее утверждению, обнаружила "библиотеки с прокремлевской литературой", российскую символику и листовки запрещенных на Украине партий.
"Служба безопасности завершила контрразведывательные (безопасности) мероприятия на объектах УПЦ в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях. На территории церквей обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, агитационные листовки запрещенных на Украине политических партий и российская символика", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
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По информации ведомства, в Днепропетровской области при выезде из местной епархии правоохранители остановили автомобиль с брошюрами запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и другими "антиукраинскими" материалами. При обысках в помещениях Свято-Троицкого Межирицкого монастыря в Ровненской области, по данным СБУ, найдены материалы общественного объединения, возглавляемого оппозиционным политиком Виктором Медведчуком.
"В результате следственно-оперативных действий секретарю Кировоградской епархии сообщено о подозрении по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений)", - заявили в ведомстве.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
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