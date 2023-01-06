Рейтинг@Mail.ru
Киев продолжил обстрелы, несмотря на введенный Россией режим тишины - РИА Новости, 06.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/obstrely-1843269716.html
Киев продолжил обстрелы, несмотря на введенный Россией режим тишины
Киев продолжил обстрелы, несмотря на введенный Россией режим тишины - РИА Новости, 06.01.2023
Киев продолжил обстрелы, несмотря на введенный Россией режим тишины
Украинские войска продолжают обстрелы после объявления Россией режима прекращения огня, заявили в Минобороны. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T14:37
2023-01-06T15:50
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/06/1843278151_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c08cab9839d9275c53a1786f0b86fa51.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Украинские войска продолжают обстрелы после объявления Россией режима прекращения огня, заявили в Минобороны. "Несмотря на соблюдение с 6 января 12:00 мск российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск", — говорится в сводке. В военном ведомстве уточнили, что на Краснолиманском направлении ВСУ четыре раза обстреляли российские позиции из минометов, а в районе Белогоровки на территории ЛНР — три раза открывали огонь из артиллерийских орудий. В районе Новопавловки в Запорожской области зафиксировали восемь артобстрелов. "Ответным огнем российских войск позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены", — подчеркнули в Минобороны. Режим прекращения огня объявлен по всей линии боевого соприкосновения по поручению президента России Владимира Путина. Он будет действовать до 24:00 7 января. При этом в Киеве отвергли предложение о перемирии, а США и их союзники по НАТО заявили, что не доверяют России. Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заметил на это, что Киев отверг руку христианского милосердия, которую протянула ему Москва на Рождество, но в этом случае будет даже меньше проблем и лукавства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230106/spetsoperatsiya-1843267700.html
https://ria.ru/20230106/prekraschenie-1843265527.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Конашенков о режиме прекращения огня по линии соприкосновения сторон на Украине
Конашенков о режиме прекращения огня по линии соприкосновения сторон на Украине
2023-01-06T14:37
true
PT4M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/06/1843278151_128:0:1568:1080_1920x0_80_0_0_253b3d3bb51e68410925dfd459b2fcb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:37 06.01.2023 (обновлено: 15:50 06.01.2023)
 
Киев продолжил обстрелы, несмотря на введенный Россией режим тишины

Минобороны: ВСУ продолжили обстрелы, несмотря на введенный Россией режим прекращения огня

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Украинские войска продолжают обстрелы после объявления Россией режима прекращения огня, заявили в Минобороны.
"Несмотря на соблюдение с 6 января 12:00 мск российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск", — говорится в сводке.
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
14:22Специальная военная операция на Украине
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении
В военном ведомстве уточнили, что на Краснолиманском направлении ВСУ четыре раза обстреляли российские позиции из минометов, а в районе Белогоровки на территории ЛНР — три раза открывали огонь из артиллерийских орудий. В районе Новопавловки в Запорожской области зафиксировали восемь артобстрелов.
"Ответным огнем российских войск позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены", — подчеркнули в Минобороны.
Режим прекращения огня объявлен по всей линии боевого соприкосновения по поручению президента России Владимира Путина. Он будет действовать до 24:00 7 января. При этом в Киеве отвергли предложение о перемирии, а США и их союзники по НАТО заявили, что не доверяют России.
Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заметил на это, что Киев отверг руку христианского милосердия, которую протянула ему Москва на Рождество, но в этом случае будет даже меньше проблем и лукавства.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Военнослужащий МО РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
14:12Специальная военная операция на Украине
В районе спецоперации действует режим прекращения огня до 24:00 7 января
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала