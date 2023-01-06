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Киев продолжил обстрелы, несмотря на введенный Россией режим тишины

Киев продолжил обстрелы, несмотря на введенный Россией режим тишины - РИА Новости, 06.01.2023

Киев продолжил обстрелы, несмотря на введенный Россией режим тишины

Украинские войска продолжают обстрелы после объявления Россией режима прекращения огня, заявили в Минобороны. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T14:37

2023-01-06T14:37

2023-01-06T15:50

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Украинские войска продолжают обстрелы после объявления Россией режима прекращения огня, заявили в Минобороны. "Несмотря на соблюдение с 6 января 12:00 мск российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск", — говорится в сводке. В военном ведомстве уточнили, что на Краснолиманском направлении ВСУ четыре раза обстреляли российские позиции из минометов, а в районе Белогоровки на территории ЛНР — три раза открывали огонь из артиллерийских орудий. В районе Новопавловки в Запорожской области зафиксировали восемь артобстрелов. "Ответным огнем российских войск позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены", — подчеркнули в Минобороны. Режим прекращения огня объявлен по всей линии боевого соприкосновения по поручению президента России Владимира Путина. Он будет действовать до 24:00 7 января. При этом в Киеве отвергли предложение о перемирии, а США и их союзники по НАТО заявили, что не доверяют России. Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заметил на это, что Киев отверг руку христианского милосердия, которую протянула ему Москва на Рождество, но в этом случае будет даже меньше проблем и лукавства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230106/spetsoperatsiya-1843267700.html

https://ria.ru/20230106/prekraschenie-1843265527.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о режиме прекращения огня по линии соприкосновения сторон на Украине Конашенков о режиме прекращения огня по линии соприкосновения сторон на Украине 2023-01-06T14:37 true PT4M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, киев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)