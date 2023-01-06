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Появились доказательства обстрела Киевом дома на правом берегу Днепра

Появились доказательства обстрела Киевом дома на правом берегу Днепра - РИА Новости, 06.01.2023

Появились доказательства обстрела Киевом дома на правом берегу Днепра

Российские силовые структуры получили от источника, находящегося на оккупированной Киевом части территории Херсонской области, фото и видео последствий обстрела РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T19:32

2023-01-06T19:32

2023-01-06T23:00

специальная военная операция на украине

в мире

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херсонская область

днепр (город)

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 янв — РИА Новости. Российские силовые структуры получили от источника, находящегося на оккупированной Киевом части территории Херсонской области, фото и видео последствий обстрела дома в Бериславе. Эти материалы доказывают, что украинские войска намеренно бьют по жилым кварталам, сообщил РИА Новости представитель силовых структур. Многоквартирный жилой дом в Бериславе подвергся артиллерийскому обстрелу 30 декабря. По словам собеседника агенства, ВСУ пытались выставить его за российскую атаку."Из анализа предоставленных сведений установлено, что места прилетов артиллерийских снарядов находятся с северной стороны дома, расположенного в Бериславе по адресу: улица Первомайская, 185. Данное обстоятельство исключает факт обстрела населенного пункта Вооруженными силами России", — сказал представитель силовых структур. Берислав расположен на реке Днепр, на правом берегу Каховского водохранилища.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, сейчас находится под контролем украинских войск. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

херсонская область

днепр (город)

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Кадры из Бериславы, доказывающие, что ВСУ намеренно бьют по жилым кварталам на правом берегу Днепра Кадры из Бериславы, доказывающие, что ВСУ намеренно бьют по жилым кварталам на правом берегу Днепра 2023-01-06T19:32 true PT0M47S

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Евгения Нефедова

в мире, киев, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы рф