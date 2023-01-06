https://ria.ru/20230106/obstrel-1843302249.html
Появились доказательства обстрела Киевом дома на правом берегу Днепра
Появились доказательства обстрела Киевом дома на правом берегу Днепра - РИА Новости, 06.01.2023
Появились доказательства обстрела Киевом дома на правом берегу Днепра
Российские силовые структуры получили от источника, находящегося на оккупированной Киевом части территории Херсонской области, фото и видео последствий обстрела РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T19:32
2023-01-06T19:32
2023-01-06T23:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
херсонская область
днепр (город)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/06/1843305607_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b674000f431b9cec38a5f8fc5f9aa55d.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 янв — РИА Новости. Российские силовые структуры получили от источника, находящегося на оккупированной Киевом части территории Херсонской области, фото и видео последствий обстрела дома в Бериславе. Эти материалы доказывают, что украинские войска намеренно бьют по жилым кварталам, сообщил РИА Новости представитель силовых структур. Многоквартирный жилой дом в Бериславе подвергся артиллерийскому обстрелу 30 декабря. По словам собеседника агенства, ВСУ пытались выставить его за российскую атаку."Из анализа предоставленных сведений установлено, что места прилетов артиллерийских снарядов находятся с северной стороны дома, расположенного в Бериславе по адресу: улица Первомайская, 185. Данное обстоятельство исключает факт обстрела населенного пункта Вооруженными силами России", — сказал представитель силовых структур. Берислав расположен на реке Днепр, на правом берегу Каховского водохранилища.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, сейчас находится под контролем украинских войск. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
херсонская область
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/06/1843305607_334:0:1774:1080_1920x0_80_0_0_bf05be198a320480ed67f8428be7e106.jpg
Кадры из Бериславы, доказывающие, что ВСУ намеренно бьют по жилым кварталам на правом берегу Днепра
Кадры из Бериславы, доказывающие, что ВСУ намеренно бьют по жилым кварталам на правом берегу Днепра
2023-01-06T19:32
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Херсонская область , Днепр (город), Вооруженные силы РФ
19:32 06.01.2023 (обновлено: 23:00 06.01.2023)
Появились доказательства обстрела Киевом дома на правом берегу Днепра
Силовики получили доказательства обстрела ВСУ жилого дома на правом берегу Днепра
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 янв — РИА Новости. Российские силовые структуры получили от источника, находящегося на оккупированной Киевом части территории Херсонской области, фото и видео последствий обстрела дома в Бериславе. Эти материалы доказывают, что украинские войска намеренно бьют по жилым кварталам, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
Многоквартирный жилой дом в Бериславе подвергся артиллерийскому обстрелу 30 декабря. По словам собеседника агенства, ВСУ пытались выставить его за российскую атаку.
"Из анализа предоставленных сведений установлено, что места прилетов артиллерийских снарядов находятся с северной стороны дома, расположенного в Бериславе по адресу: улица Первомайская, 185. Данное обстоятельство исключает факт обстрела населенного пункта Вооруженными силами России", — сказал представитель силовых структур.
Берислав расположен на реке Днепр, на правом берегу Каховского водохранилища.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, сейчас находится под контролем украинских войск. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.