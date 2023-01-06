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Появились доказательства обстрела Киевом дома на правом берегу Днепра - РИА Новости, 06.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/obstrel-1843302249.html
Появились доказательства обстрела Киевом дома на правом берегу Днепра
Появились доказательства обстрела Киевом дома на правом берегу Днепра - РИА Новости, 06.01.2023
Появились доказательства обстрела Киевом дома на правом берегу Днепра
Российские силовые структуры получили от источника, находящегося на оккупированной Киевом части территории Херсонской области, фото и видео последствий обстрела РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T19:32
2023-01-06T23:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
херсонская область
днепр (город)
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 янв — РИА Новости. Российские силовые структуры получили от источника, находящегося на оккупированной Киевом части территории Херсонской области, фото и видео последствий обстрела дома в Бериславе. Эти материалы доказывают, что украинские войска намеренно бьют по жилым кварталам, сообщил РИА Новости представитель силовых структур. Многоквартирный жилой дом в Бериславе подвергся артиллерийскому обстрелу 30 декабря. По словам собеседника агенства, ВСУ пытались выставить его за российскую атаку."Из анализа предоставленных сведений установлено, что места прилетов артиллерийских снарядов находятся с северной стороны дома, расположенного в Бериславе по адресу: улица Первомайская, 185. Данное обстоятельство исключает факт обстрела населенного пункта Вооруженными силами России", — сказал представитель силовых структур. Берислав расположен на реке Днепр, на правом берегу Каховского водохранилища.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, сейчас находится под контролем украинских войск. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
херсонская область
днепр (город)
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Кадры из Бериславы, доказывающие, что ВСУ намеренно бьют по жилым кварталам на правом берегу Днепра
Кадры из Бериславы, доказывающие, что ВСУ намеренно бьют по жилым кварталам на правом берегу Днепра
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в мире, киев, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Херсонская область , Днепр (город), Вооруженные силы РФ
19:32 06.01.2023 (обновлено: 23:00 06.01.2023)
 
Появились доказательства обстрела Киевом дома на правом берегу Днепра

Силовики получили доказательства обстрела ВСУ жилого дома на правом берегу Днепра

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 янв — РИА Новости. Российские силовые структуры получили от источника, находящегося на оккупированной Киевом части территории Херсонской области, фото и видео последствий обстрела дома в Бериславе. Эти материалы доказывают, что украинские войска намеренно бьют по жилым кварталам, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
Многоквартирный жилой дом в Бериславе подвергся артиллерийскому обстрелу 30 декабря. По словам собеседника агенства, ВСУ пытались выставить его за российскую атаку.
"Из анализа предоставленных сведений установлено, что места прилетов артиллерийских снарядов находятся с северной стороны дома, расположенного в Бериславе по адресу: улица Первомайская, 185. Данное обстоятельство исключает факт обстрела населенного пункта Вооруженными силами России", — сказал представитель силовых структур.
Берислав расположен на реке Днепр, на правом берегу Каховского водохранилища.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, сейчас находится под контролем украинских войск. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевХерсонская областьДнепр (город)Вооруженные силы РФ
 
 
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