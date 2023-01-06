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Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 06.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/obstrel-1843251536.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 06.01.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска трижды за 45 минут обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T12:24
2023-01-06T13:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. Украинские войска трижды за 45 минут обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По информации ведомства, ВСУ открыли огонь по Петровскому району столицы ДНР в 11:45."Выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.Следующий обстрел последовал в 12:00 — шесть таких же снарядов, а в 12:30 ВСУ выпустили еще четыре. Накануне президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Однако в Киеве предложение о перемирии отвергли. Как отметил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский, это стало еще одним напоминанием о том, что преступный киевский режим готов пожертвовать и Украиной, и ее народом ради западных геополитических игр.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230106/putin-1843251325.html
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донецк
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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
12:24 06.01.2023 (обновлено: 13:33 06.01.2023)
 
Украинские войска снова обстреляли Донецк

ВСУ нанесли удары по Донецку во время установленного Россией рождественского перемирия

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. Украинские войска трижды за 45 минут обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, ВСУ открыли огонь по Петровскому району столицы ДНР в 11:45.
"Выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.
Следующий обстрел последовал в 12:00 — шесть таких же снарядов, а в 12:30 ВСУ выпустили еще четыре.
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Накануне президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Однако в Киеве предложение о перемирии отвергли. Как отметил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский, это стало еще одним напоминанием о том, что преступный киевский режим готов пожертвовать и Украиной, и ее народом ради западных геополитических игр.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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