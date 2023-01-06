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При обстреле Рубежного получил повреждения многоквартирный дом
При обстреле Рубежного получил повреждения многоквартирный дом - РИА Новости, 06.01.2023
При обстреле Рубежного получил повреждения многоквартирный дом
При обстреле украинскими войсками города Рубежное в ЛНР получил повреждения многоквартирный жилой дом, сообщило в Telegram-канале представительство республики в РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T07:24
2023-01-06T07:24
2023-01-06T09:48
специальная военная операция на украине
рубежное
луганская народная республика
сша
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нато
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ЛУГАНСК, 6 янв — РИА Новости. При обстреле украинскими войсками города Рубежное в ЛНР получил повреждения многоквартирный жилой дом, сообщило в Telegram-канале представительство республики в СЦКК. Накануне вечером, в 16:25, ВСУ выпустили по Рубежному четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230103/himars-1842971957.html
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рубежное, луганская народная республика, сша, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Рубежное, Луганская Народная Республика, США, СЦКК, НАТО
07:24 06.01.2023 (обновлено: 09:48 06.01.2023)
При обстреле Рубежного получил повреждения многоквартирный дом
Многоквартирный жилой дом получил повреждения в результате обстрела ВСУ Рубежного в ЛНР