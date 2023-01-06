https://ria.ru/20230106/obostrenie-1843245166.html

В Турции спрогнозировали обострение ситуации на Украине

В Турции спрогнозировали обострение ситуации на Украине - РИА Новости, 06.01.2023

В Турции спрогнозировали обострение ситуации на Украине

Ситуация на Украине обострится в ближайшие месяцы, но Анкара будет продолжать усилия по возобновлению переговорного процесса, заявил в Twitter официальный... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T11:28

2023-01-06T11:28

2023-01-06T12:52

специальная военная операция на украине

в мире

ибрагим калын

владимир путин

россия

турция

украина

евросоюз

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АНКАРА, 6 янв — РИА Новости. Ситуация на Украине обострится в ближайшие месяцы, но Анкара будет продолжать усилия по возобновлению переговорного процесса, заявил в Twitter официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. По его мнению, это означает, что украинский кризис будет более глубоким и долгосрочным. "От прекращения огня до обмена заключенными, от поставок зерна до ядерной безопасности — Турция будет продолжать интенсивные усилия, чтобы открыть дорогу к переговорам", — написал Калын. Накануне президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин подтвердил открытость России к диалогу по мирному урегулированию, но отметил деструктивную роль Запада, накачивающего киевский режим оружием. Эрдоган в очередной раз заявил о готовности Анкары взять на себя роль посредника между Москвой и Киевом.Позже Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Но Владимир Зеленский отверг предложение о перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта. Как заметил на это заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев, Киев отверг руку христианского милосердия, которую протянула ему Москва, но в этом случае будет даже меньше проблем и лукавства.

https://ria.ru/20230106/peremirie-1843241726.html

https://ria.ru/20230106/peremirie-1843243077.html

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турция

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в мире, ибрагим калын, владимир путин, россия, турция, украина, евросоюз, оон