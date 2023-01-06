https://ria.ru/20230106/napadenie-1843311778.html

Косовский "премьер" осудил нападение на сербов в сочельник

Косовский "премьер" осудил нападение на сербов в сочельник - РИА Новости, 06.01.2023

Косовский "премьер" осудил нападение на сербов в сочельник

Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти осудил стрельбу на юге края в канун православного Рождества и ранение двух юношей-сербов. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T21:30

2023-01-06T21:30

2023-01-06T21:30

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альбин курти

косово

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БЕЛГРАД, 6 янв - РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти осудил стрельбу на юге края в канун православного Рождества и ранение двух юношей-сербов. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович сообщил в пятницу вечером о "попытке убийства двух сербских юношей в селе Готовуша близ поселка Штрпце". По его данным, в них стрелял албанец из машины на ходу, пока они несли бадняки (традиционная дубовая ветвь в сочельник) Местные сербы в Готовуше перекрыли трассу с требованием задержать виновного. Полиция самопровозглашенной республики в Урошеваце заявила затем, что задержан подозреваемый А.К. в возрасте 33 лет. По данным СМИ в Приштине, он является членом военизированных "Сил безопасности Косово". "Полиция уже задержала подозреваемого, который, без сомнения, должен предстать перед правосудием. Компетентные органы продолжат расследование всех обстоятельств этого неприемлемого и предосудительного акта", - написал косовский "премьер" в соцсетях и добавил, что глубоко обеспокоен произошедшим. Пострадавшие – 21-летний Милош и 11-летний Стефан Стоянович – получили ранение в кисть и плечо, доставлены в больницу в сербском анклаве Грачаница под Приштиной. После оказания медпомощи их жизни находятся вне опасности. Косовские сербы в конце декабря разобрали баррикады на трассах на севере края. Перед тем власти самопровозглашенной республики выпустили из-под стражи и помесили под домашний арест бывшего косовского полицейского Деяна Пантича, который вместе с коллегами - сербами из отделений косовской полиции на севере края - подал в отставку в ноябре и был задержан затем на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме".

https://ria.ru/20230106/kosovo-1843305436.html

https://ria.ru/20230105/barrikady-1843190490.html

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в мире, альбин курти, косово, сербия, приштина