https://ria.ru/20230106/mysli-1843320068.html
Пентагон отказался отвечать на вопрос о "чтении мыслей" руководства России
Пентагон отказался отвечать на вопрос о "чтении мыслей" руководства России - РИА Новости, 06.01.2023
Пентагон отказался отвечать на вопрос о "чтении мыслей" руководства России
Заместительница помощника министра обороны США Лаура Купер не стала отвечать на вопрос, есть ли в Пентагоне оружие или сотрудники, способные проникать в мысли... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T23:48
2023-01-06T23:48
2023-01-06T23:48
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министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Заместительница помощника министра обороны США Лаура Купер не стала отвечать на вопрос, есть ли в Пентагоне оружие или сотрудники, способные проникать в мысли сотрудников Кремля. Журналист напомнил о публикации журнала Foreign Policy о том, что в Кремле якобы обеспокоены тем, что иностранное правительство может провести некую "психическую атаку" на представителей руководства РФ. Он задал вопрос, "есть ли у правительства США оружие или служащие, которые могут проникнуть в мысли врага". "Мне нечего сказать на этот счет", - сказала Купер.
https://ria.ru/20230103/energetika-1842877654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Министерство обороны США
Пентагон отказался отвечать на вопрос о "чтении мыслей" руководства России
Купер не ответила, есть ли в Пентагоне люди, способные читать мысли руководства России
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Заместительница помощника министра обороны США Лаура Купер не стала отвечать на вопрос, есть ли в Пентагоне оружие или сотрудники, способные проникать в мысли сотрудников Кремля.
Журналист напомнил о публикации журнала Foreign Policy о том, что в Кремле якобы обеспокоены тем, что иностранное правительство может провести некую "психическую атаку" на представителей руководства РФ.
Он задал вопрос, "есть ли у правительства США оружие или служащие, которые могут проникнуть в мысли врага".
"Мне нечего сказать на этот счет", - сказала Купер.