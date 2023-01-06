https://ria.ru/20230106/mysli-1843320068.html

Пентагон отказался отвечать на вопрос о "чтении мыслей" руководства России

Пентагон отказался отвечать на вопрос о "чтении мыслей" руководства России - РИА Новости, 06.01.2023

Пентагон отказался отвечать на вопрос о "чтении мыслей" руководства России

Заместительница помощника министра обороны США Лаура Купер не стала отвечать на вопрос, есть ли в Пентагоне оружие или сотрудники, способные проникать в мысли... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T23:48

2023-01-06T23:48

2023-01-06T23:48

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Заместительница помощника министра обороны США Лаура Купер не стала отвечать на вопрос, есть ли в Пентагоне оружие или сотрудники, способные проникать в мысли сотрудников Кремля. Журналист напомнил о публикации журнала Foreign Policy о том, что в Кремле якобы обеспокоены тем, что иностранное правительство может провести некую "психическую атаку" на представителей руководства РФ. Он задал вопрос, "есть ли у правительства США оружие или служащие, которые могут проникнуть в мысли врага". "Мне нечего сказать на этот счет", - сказала Купер.

https://ria.ru/20230103/energetika-1842877654.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, сша, министерство обороны сша