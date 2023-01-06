https://ria.ru/20230106/muzei-1843291370.html
В Москве 9 января начнется музейная неделя
В Москве 9 января начнется музейная неделя - РИА Новости, 06.01.2023
В Москве 9 января начнется музейная неделя
Акция "Московская музейная неделя" пройдет в столице в первую неделю после новогодних каникул, сообщает сайт "Музеи Москвы". Выставочные площадки будут... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T17:49
2023-01-06T17:49
2023-01-06T17:49
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Акция "Московская музейная неделя" пройдет в столице в первую неделю после новогодних каникул, сообщает сайт "Музеи Москвы". Выставочные площадки будут бесплатно принимать посетителей в определенные дни. В "Царицыно" москвичи и гости города смогут попасть на выставку "В поисках народного искусства" о традициях разных регионов России. Посетители дворца царя Алексея Михайловича в "Коломенском" увидят шедевр Михаила Врубеля — расписной керамический камин "Микула Селянинович и Вольга". В Музее космонавтики действует выставка "Мой маленький космос", где представлены более 300 экспонатов. В Государственном музее А.С. Пушкина представлена экспозиция "Пушкинские мотивы в народном и массовом искусстве", посвященная русским художественным промыслам. Гости увидят знаменитую керамику и фарфор Гжели, хохломскую роспись, вышивки золотыми и серебряными нитями.Посмотреть полную программу и оформить электронный билет можно на официальных сайтах культурных учреждений-участников акции. В 2023 году у ряда музейных площадок изменился день бесплатного посещения. В 2022 году выставки в рамках "Московской музейной недели" посетили свыше 1,3 миллиона горожан и туристов, сообщает городской портал mos.ru со ссылкой на заместителя мэра столицы Наталью Сергунину. Больше всего гостей приняли музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", Музей космонавтики, Музей Москвы, Дарвиновский музей.
https://ria.ru/20230106/malaga-1843267460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, городское хозяйство москвы, михаил врубель, наталья сергунина, россия, музей москвы, новый год, дарвиновский музей
Культура, Новости культуры, Городское хозяйство Москвы, Михаил Врубель, Наталья Сергунина, Россия, Музей Москвы, Новый год, Дарвиновский музей
В Москве 9 января начнется музейная неделя
Московские музеи будут работать бесплатно с 9 по 15 января