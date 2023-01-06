Рейтинг@Mail.ru
В Москве 9 января начнется музейная неделя - РИА Новости, 06.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230106/muzei-1843291370.html
В Москве 9 января начнется музейная неделя
В Москве 9 января начнется музейная неделя - РИА Новости, 06.01.2023
В Москве 9 января начнется музейная неделя
Акция "Московская музейная неделя" пройдет в столице в первую неделю после новогодних каникул, сообщает сайт "Музеи Москвы". Выставочные площадки будут... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T17:49
2023-01-06T17:49
культура
новости культуры
городское хозяйство москвы
михаил врубель
наталья сергунина
россия
музей москвы
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821879250_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c7f01df19261fa43e9de0a19d619768a.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Акция "Московская музейная неделя" пройдет в столице в первую неделю после новогодних каникул, сообщает сайт "Музеи Москвы". Выставочные площадки будут бесплатно принимать посетителей в определенные дни. В "Царицыно" москвичи и гости города смогут попасть на выставку "В поисках народного искусства" о традициях разных регионов России. Посетители дворца царя Алексея Михайловича в "Коломенском" увидят шедевр Михаила Врубеля — расписной керамический камин "Микула Селянинович и Вольга". В Музее космонавтики действует выставка "Мой маленький космос", где представлены более 300 экспонатов. В Государственном музее А.С. Пушкина представлена экспозиция "Пушкинские мотивы в народном и массовом искусстве", посвященная русским художественным промыслам. Гости увидят знаменитую керамику и фарфор Гжели, хохломскую роспись, вышивки золотыми и серебряными нитями.Посмотреть полную программу и оформить электронный билет можно на официальных сайтах культурных учреждений-участников акции. В 2023 году у ряда музейных площадок изменился день бесплатного посещения. В 2022 году выставки в рамках "Московской музейной недели" посетили свыше 1,3 миллиона горожан и туристов, сообщает городской портал mos.ru со ссылкой на заместителя мэра столицы Наталью Сергунину. Больше всего гостей приняли музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", Музей космонавтики, Музей Москвы, Дарвиновский музей.
https://ria.ru/20230106/malaga-1843267460.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Татьяна Рыжкова
Татьяна Рыжкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821879250_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_97a812d36bfb5bffb3ef049338b8491e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, городское хозяйство москвы, михаил врубель, наталья сергунина, россия, музей москвы, новый год, дарвиновский музей
Культура, Новости культуры, Городское хозяйство Москвы, Михаил Врубель, Наталья Сергунина, Россия, Музей Москвы, Новый год, Дарвиновский музей
17:49 06.01.2023
 
В Москве 9 января начнется музейная неделя

Московские музеи будут работать бесплатно с 9 по 15 января

© Фото : Министерство культуры Московской областиС 10 по 16 октября пройдет Музейная неделя
С 10 по 16 октября пройдет Музейная неделя - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© Фото : Министерство культуры Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Акция "Московская музейная неделя" пройдет в столице в первую неделю после новогодних каникул, сообщает сайт "Музеи Москвы". Выставочные площадки будут бесплатно принимать посетителей в определенные дни.
В "Царицыно" москвичи и гости города смогут попасть на выставку "В поисках народного искусства" о традициях разных регионов России. Посетители дворца царя Алексея Михайловича в "Коломенском" увидят шедевр Михаила Врубеля — расписной керамический камин "Микула Селянинович и Вольга". В Музее космонавтики действует выставка "Мой маленький космос", где представлены более 300 экспонатов. В Государственном музее А.С. Пушкина представлена экспозиция "Пушкинские мотивы в народном и массовом искусстве", посвященная русским художественным промыслам. Гости увидят знаменитую керамику и фарфор Гжели, хохломскую роспись, вышивки золотыми и серебряными нитями.
Посмотреть полную программу и оформить электронный билет можно на официальных сайтах культурных учреждений-участников акции. В 2023 году у ряда музейных площадок изменился день бесплатного посещения.
В 2022 году выставки в рамках "Московской музейной недели" посетили свыше 1,3 миллиона горожан и туристов, сообщает городской портал mos.ru со ссылкой на заместителя мэра столицы Наталью Сергунину. Больше всего гостей приняли музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", Музей космонавтики, Музей Москвы, Дарвиновский музей.
Картина Буря
Вчера, 14:39Культура
Британская энтузиастка спасла Музей русского искусства в Испании
 
КультураНовости культурыГородское хозяйство МосквыМихаил ВрубельНаталья СергунинаРоссияМузей МосквыНовый годДарвиновский музей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала