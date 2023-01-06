https://ria.ru/20230106/muzei-1843291370.html

В Москве 9 января начнется музейная неделя

В Москве 9 января начнется музейная неделя - РИА Новости, 06.01.2023

В Москве 9 января начнется музейная неделя

Акция "Московская музейная неделя" пройдет в столице в первую неделю после новогодних каникул, сообщает сайт "Музеи Москвы". Выставочные площадки будут... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T17:49

2023-01-06T17:49

2023-01-06T17:49

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Акция "Московская музейная неделя" пройдет в столице в первую неделю после новогодних каникул, сообщает сайт "Музеи Москвы". Выставочные площадки будут бесплатно принимать посетителей в определенные дни. В "Царицыно" москвичи и гости города смогут попасть на выставку "В поисках народного искусства" о традициях разных регионов России. Посетители дворца царя Алексея Михайловича в "Коломенском" увидят шедевр Михаила Врубеля — расписной керамический камин "Микула Селянинович и Вольга". В Музее космонавтики действует выставка "Мой маленький космос", где представлены более 300 экспонатов. В Государственном музее А.С. Пушкина представлена экспозиция "Пушкинские мотивы в народном и массовом искусстве", посвященная русским художественным промыслам. Гости увидят знаменитую керамику и фарфор Гжели, хохломскую роспись, вышивки золотыми и серебряными нитями.Посмотреть полную программу и оформить электронный билет можно на официальных сайтах культурных учреждений-участников акции. В 2023 году у ряда музейных площадок изменился день бесплатного посещения. В 2022 году выставки в рамках "Московской музейной недели" посетили свыше 1,3 миллиона горожан и туристов, сообщает городской портал mos.ru со ссылкой на заместителя мэра столицы Наталью Сергунину. Больше всего гостей приняли музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", Музей космонавтики, Музей Москвы, Дарвиновский музей.

https://ria.ru/20230106/malaga-1843267460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

новости культуры, городское хозяйство москвы, михаил врубель, наталья сергунина, россия, музей москвы, новый год, дарвиновский музей