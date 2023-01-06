https://ria.ru/20230106/moskva-1843229218.html

Температуру в системе отопления Москвы подняли до максимума

Температуру в системе отопления Москвы подняли до максимума - РИА Новости, 06.01.2023

Температуру в системе отопления Москвы подняли до максимума

Городские службы подняли до максимального значения температуру в системе отопления Москвы из-за резкого похолодания, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T08:30

2023-01-06T08:30

2023-01-06T08:30

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общество

петр бирюков

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Городские службы подняли до максимального значения температуру в системе отопления Москвы из-за резкого похолодания, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что согласно прогнозам синоптиков, с 6 по 10 января в столичном регионе ожидается аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха будет на 9-17 градусов ниже климатической нормы. "В связи с этим, согласно регламентам, в среду было принято решение начать поэтапное повышение температуры теплоносителя в системе отопления. В настоящее время она скорректирована в соответствии с погодными условиями и находится на максимальном значении", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что изменение параметров работы теплоснабжения занимает определенное время. "Технологически невозможно быстро уменьшить или увеличить температуру в системе отопления. Это сложная, поэтапная процедура, она проводится в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб, которые руководствуются показателями температурных датчиков", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.

https://ria.ru/20221230/temperatura-1842469363.html

https://realty.ria.ru/20230105/provetrivanie-1840247323.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, петр бирюков, москва, жкх