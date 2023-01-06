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Температуру в системе отопления Москвы подняли до максимума - РИА Новости, 06.01.2023
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Температуру в системе отопления Москвы подняли до максимума
Температуру в системе отопления Москвы подняли до максимума - РИА Новости, 06.01.2023
Температуру в системе отопления Москвы подняли до максимума
Городские службы подняли до максимального значения температуру в системе отопления Москвы из-за резкого похолодания, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T08:30
2023-01-06T08:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
петр бирюков
москва
жкх
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Городские службы подняли до максимального значения температуру в системе отопления Москвы из-за резкого похолодания, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что согласно прогнозам синоптиков, с 6 по 10 января в столичном регионе ожидается аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха будет на 9-17 градусов ниже климатической нормы. "В связи с этим, согласно регламентам, в среду было принято решение начать поэтапное повышение температуры теплоносителя в системе отопления. В настоящее время она скорректирована в соответствии с погодными условиями и находится на максимальном значении", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что изменение параметров работы теплоснабжения занимает определенное время. "Технологически невозможно быстро уменьшить или увеличить температуру в системе отопления. Это сложная, поэтапная процедура, она проводится в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб, которые руководствуются показателями температурных датчиков", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.
https://ria.ru/20221230/temperatura-1842469363.html
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общество, петр бирюков, москва, жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Петр Бирюков, Москва, ЖКХ
08:30 06.01.2023
 
Температуру в системе отопления Москвы подняли до максимума

Бирюков: температуру в системе отопления Москвы подняли до максимума из-за похолодания

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПроверка отопления в квартире
Проверка отопления в квартире - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Проверка отопления в квартире. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Городские службы подняли до максимального значения температуру в системе отопления Москвы из-за резкого похолодания, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что согласно прогнозам синоптиков, с 6 по 10 января в столичном регионе ожидается аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха будет на 9-17 градусов ниже климатической нормы.
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"В связи с этим, согласно регламентам, в среду было принято решение начать поэтапное повышение температуры теплоносителя в системе отопления. В настоящее время она скорректирована в соответствии с погодными условиями и находится на максимальном значении", - сказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что изменение параметров работы теплоснабжения занимает определенное время.
"Технологически невозможно быстро уменьшить или увеличить температуру в системе отопления. Это сложная, поэтапная процедура, она проводится в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб, которые руководствуются показателями температурных датчиков", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.
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