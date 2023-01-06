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Московский транспорт будет работать дольше в рождественскую ночь - РИА Новости, 06.01.2023
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Московский транспорт будет работать дольше в рождественскую ночь
Московский транспорт будет работать дольше в рождественскую ночь - РИА Новости, 06.01.2023
Московский транспорт будет работать дольше в рождественскую ночь
Московский транспорт будет работать дольше в рождественскую ночь - с 6 на 7 января. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T00:37
2023-01-06T00:38
общество
городское хозяйство москвы
москва
московское центральное кольцо (мцк)
московские центральные диаметры (мцд)
рождество христово
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Московский транспорт будет работать дольше в рождественскую ночь - с 6 на 7 января. Как сообщили на официальном портале мэра Москвы, в рождественскую ночь продлевается режим работы столичного транспорта. Так, поезда метро и Московского центрального кольца (МЦК) будут курсировать до 2.00 мск. До этого же часа продолжат перевозить пассажиров и автобусы КМ. Работа Московских центральных диаметров (МЦД) продлевается до 3.00 мск. На полчаса дольше будет ходить по улицам наземный городской транспорт. До 3.30 мск пассажиры смогут воспользоваться 159 маршрутами, в том числе 15 трамвайными и 16 ночными. Ночная работа метро, МЦК, МЦД и наземного транспорта позволит посетить рождественскую службу в храмах, встретить праздник в гостях, а затем с комфортом добраться до дома.
https://ria.ru/20230105/parkovka-1843120941.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, московское центральное кольцо (мцк), московские центральные диаметры (мцд), рождество христово
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Московские центральные диаметры (МЦД), Рождество Христово
00:37 06.01.2023 (обновлено: 00:38 06.01.2023)
 
Московский транспорт будет работать дольше в рождественскую ночь

В Москве продлят режим работы общественного транспорта в ночь с 6 на 7 января

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛоготип Московского метрополитена
Логотип Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Московский транспорт будет работать дольше в рождественскую ночь - с 6 на 7 января.
Как сообщили на официальном портале мэра Москвы, в рождественскую ночь продлевается режим работы столичного транспорта. Так, поезда метро и Московского центрального кольца (МЦК) будут курсировать до 2.00 мск. До этого же часа продолжат перевозить пассажиров и автобусы КМ.
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Работа Московских центральных диаметров (МЦД) продлевается до 3.00 мск. На полчаса дольше будет ходить по улицам наземный городской транспорт. До 3.30 мск пассажиры смогут воспользоваться 159 маршрутами, в том числе 15 трамвайными и 16 ночными.
Ночная работа метро, МЦК, МЦД и наземного транспорта позволит посетить рождественскую службу в храмах, встретить праздник в гостях, а затем с комфортом добраться до дома.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)Московские центральные диаметры (МЦД)Рождество Христово
 
 
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