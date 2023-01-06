https://ria.ru/20230106/moldaviya-1843268920.html

Молдавия получила от США 30 миллионов долларов на преодоление энергокризиса

Молдавия получила от США 30 миллионов долларов на преодоление энергокризиса - РИА Новости, 06.01.2023

Молдавия получила от США 30 миллионов долларов на преодоление энергокризиса

Молдавия получила от США 30 миллионов долларов, которые будут направлены на выплату компенсаций за потребленную теплоэнергию, сообщили в пятницу журналистам в... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T14:32

2023-01-06T14:32

2023-01-06T14:32

молдавия

сша

кишинев

агентство по международному развитию сша

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 6 янв – РИА Новости. Молдавия получила от США 30 миллионов долларов, которые будут направлены на выплату компенсаций за потребленную теплоэнергию, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе администрации президента страны. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. Так, тарифы на газ выросли почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. С ноября 2022 года по март 2023 года правительство страны частично компенсирует повышение тарифов на энергоресурсы. "Наша страна получила от Агентства США по международному развитию (USAID) 30 миллионов долларов на преодоление энергетического кризиса. Деньги пойдут в том числе выплату компенсаций нашим гражданам и помощь предприятиям, чтобы справиться с высокими ценами на энергоресурсы", - отметили в администрации главы республики. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Весной прошлого года в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, более 34%. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20230104/sandu-1843071480.html

https://ria.ru/20230103/moldaviya-1842889159.html

молдавия

сша

кишинев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

молдавия, сша, кишинев, агентство по международному развитию сша, молдовагаз