https://ria.ru/20230106/moldaviya-1843252143.html

В Молдавии ввели совместное патрулирование полиции и внутренних войск

В Молдавии ввели совместное патрулирование полиции и внутренних войск - РИА Новости, 06.01.2023

В Молдавии ввели совместное патрулирование полиции и внутренних войск

Правоохранительные органы Молдавии перешли на усиленный контроль общественного порядка, мероприятия продлятся до 15 января, сообщили в пятницу журналистам в... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T12:28

2023-01-06T12:28

2023-01-06T12:28

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КИШИНЕВ, 6 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы Молдавии перешли на усиленный контроль общественного порядка, мероприятия продлятся до 15 января, сообщили в пятницу журналистам в генеральном инспекторате полиции МВД. "Смешанные группы, состоящие из полицейских и карабинеров (внутренние войска МВД – ред.), приступили с пятницы к совместному патрулированию, которое проводится по всей Молдавии. Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности, пройдут до 15 января. В рамках совместных действий будет активизирована работа по проверке зон отдыха, парков, вокзалов, улиц, заброшенных домов, недостроенных зданий, представляющих повышенный риск совершения преступлений и правонарушений", - сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что совместные патрули будут действовать также в общественных местах, где есть большие скопления людей. Кроме того, будут организованы "фильтры" на дорогах, а также в Кишиневе "для повышения уровня безопасности дорожного движения".

https://ria.ru/20221222/moldaviya-1840223399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев