https://ria.ru/20230106/mid-1843300668.html
Движение около здания МИД, где произошло задымление, немного затруднено
Движение около здания МИД, где произошло задымление, немного затруднено - РИА Новости, 06.01.2023
Движение около здания МИД, где произошло задымление, немного затруднено
Движение машин около здания МИД РФ в Москве, где произошло задымление, затруднено незначительно, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T19:13
2023-01-06T19:13
2023-01-06T19:13
происшествия
мария захарова
россия
москва
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Движение машин около здания МИД РФ в Москве, где произошло задымление, затруднено незначительно, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в одном из корпусов здания МИД в техническом помещении сработала пожарная сигнализация. Возможная причина - короткое замыкание. Пострадавших в результате возгорания нет. "На Смоленской-Сенной площади (в доме 32-34/57/23, строение 1) произошло задымление в здании. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В данный момент движение затруднено незначительно", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мария захарова, россия, москва
Происшествия, Мария Захарова, Россия, Москва
Движение около здания МИД, где произошло задымление, немного затруднено
Дептранс Москвы: движение около здания МИД, где произошло задымление, немного затруднено