https://ria.ru/20230106/mid-1843300668.html

Движение около здания МИД, где произошло задымление, немного затруднено

Движение около здания МИД, где произошло задымление, немного затруднено - РИА Новости, 06.01.2023

Движение около здания МИД, где произошло задымление, немного затруднено

Движение машин около здания МИД РФ в Москве, где произошло задымление, затруднено незначительно, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T19:13

2023-01-06T19:13

2023-01-06T19:13

происшествия

мария захарова

россия

москва

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Движение машин около здания МИД РФ в Москве, где произошло задымление, затруднено незначительно, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в одном из корпусов здания МИД в техническом помещении сработала пожарная сигнализация. Возможная причина - короткое замыкание. Пострадавших в результате возгорания нет. "На Смоленской-Сенной площади (в доме 32-34/57/23, строение 1) произошло задымление в здании. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В данный момент движение затруднено незначительно", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230105/cheboksary-1843182421.html

россия

москва

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, мария захарова, россия, москва