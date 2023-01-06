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Движение около здания МИД, где произошло задымление, немного затруднено - РИА Новости, 06.01.2023
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Движение около здания МИД, где произошло задымление, немного затруднено
Движение около здания МИД, где произошло задымление, немного затруднено - РИА Новости, 06.01.2023
Движение около здания МИД, где произошло задымление, немного затруднено
Движение машин около здания МИД РФ в Москве, где произошло задымление, затруднено незначительно, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T19:13
2023-01-06T19:13
происшествия
мария захарова
россия
москва
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Движение машин около здания МИД РФ в Москве, где произошло задымление, затруднено незначительно, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в одном из корпусов здания МИД в техническом помещении сработала пожарная сигнализация. Возможная причина - короткое замыкание. Пострадавших в результате возгорания нет. "На Смоленской-Сенной площади (в доме 32-34/57/23, строение 1) произошло задымление в здании. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В данный момент движение затруднено незначительно", - говорится в сообщении.
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происшествия, мария захарова, россия, москва
Происшествия, Мария Захарова, Россия, Москва
19:13 06.01.2023
 
Движение около здания МИД, где произошло задымление, немного затруднено

Дептранс Москвы: движение около здания МИД, где произошло задымление, немного затруднено

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Движение машин около здания МИД РФ в Москве, где произошло задымление, затруднено незначительно, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в одном из корпусов здания МИД в техническом помещении сработала пожарная сигнализация. Возможная причина - короткое замыкание. Пострадавших в результате возгорания нет.
"На Смоленской-Сенной площади (в доме 32-34/57/23, строение 1) произошло задымление в здании. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В данный момент движение затруднено незначительно", - говорится в сообщении.
Тушение пожара в многоквартирном доме на улице Шевченко в Чебоксарах - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
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ПроисшествияМария ЗахароваРоссияМосква
 
 
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