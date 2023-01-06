https://ria.ru/20230106/mid-1843298128.html
Возгорание в здании МИД России полностью ликвидировали
Возгорание в здании МИД России полностью ликвидировали - РИА Новости, 06.01.2023
Возгорание в здании МИД России полностью ликвидировали
Пожар в здании на Смоленской-Сенной площади полностью ликвидировали на площади два квадратных метра, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T18:42
2023-01-06T18:42
2023-01-06T18:42
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Пожар в здании на Смоленской-Сенной площади полностью ликвидировали на площади два квадратных метра, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "На Смоленской-Сенной площади, дом 30, строение 2, в 17.20 произошло незначительное возгорание на площади два квадратных метра. Было полностью ликвидировано в 17.43. Сведений о пострадавших не поступало", - рассказали в ведомстве. Информацию об эвакуации людей из здания в пресс-службе ГУ МЧС по Москве не подтвердили.
https://ria.ru/20230101/pozhar-1842725923.html
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Возгорание в здании МИД России полностью ликвидировали
МЧС: возгорание в здании МИД России полностью ликвидировали на двух квадратных метрах