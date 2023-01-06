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Эксперты назвали новые сферы для применения VR-технологий - РИА Новости, 06.01.2023
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Наука
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Эксперты назвали новые сферы для применения VR-технологий
Эксперты назвали новые сферы для применения VR-технологий - РИА Новости, 06.01.2023
Эксперты назвали новые сферы для применения VR-технологий
Медицина может стать топ-сферой для применения VR-технологий, однако необходимо уменьшить воздействие негативных факторов на здоровье человека при их... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T07:41
2023-01-06T07:41
наука
общество
технологии
дальневосточный федеральный университет
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Медицина может стать топ-сферой для применения VR-технологий, однако необходимо уменьшить воздействие негативных факторов на здоровье человека при их использовании, рассказали РИА Новости эксперты Центра компетенций НТИ "Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности" на базе ДВФУ. "С учетом развития технологий и появления новых типов шлемов и производительных ЭВМ (электронных вычислительных машин - ред.) можно ожидать, что в топ сфер применения VR/AR войдут сферы промышленности, в частности строительства, и медицины", - сказал руководитель медицинского направления Даниил Яковлев. Однако, по словам эксперта, эти сферы требуют уменьшения воздействия негативных факторов на здоровье человека (например, головокружения от долгого ношения). Яковлев пояснил, что технологии виртуальной реальности в промышленности могут оптимизировать процесс проектирования объектов за счет снижения вероятности ошибок, а также прогнозировать вероятные недочеты и внештатные ситуации. А в медицине VR-технологии могут быть полезны как для пациентов, так и для врачей. С мнением Яковлева согласился руководитель отдела разработки Артем Ионис, отметив, что благодаря виртуальной реальности хирурги могут учиться проводить сложные операции, а пациенты же "используют комплексы виртуальной реальности для реабилитации, используя кроме шлема костюмы биологически обратной связи". По словам эксперта, преимуществом виртуальной и дополненной реальности является более полное погружение в эксплуатируемую среду. "Так, человек в большей степени концентрируется, и нейронные связи формируются быстрее", - пояснил Ионис. Несмотря на это, активное внедрение VR-технологий сдерживается недостаточной эргономичностью и комфортом для пользователя, так как автономные устройства быстро разряжаются: в среднем одного заряда хватает на 2-3 часа активного пользования, а "при длительном ношении могут появляться головокружение и головная боль", отметил эксперт. "Не все аспекты повседневной жизни все еще покрыты приложениями VR/AR. Для многих пользователей VR это не более чем надстройка к игровым консолям", - поделился мнением руководитель направления образования Виктор Демин. Он пояснил, что люди не видят эффективности в сложных приложениях для повседневной работы, поэтому для "исправления этого аспекта необходимо продолжать разрабатывать приложения не только для игр, но и для смешанных жанров и целей".
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общество, технологии, дальневосточный федеральный университет
Наука, Общество, Технологии, Дальневосточный федеральный университет
07:41 06.01.2023
 
Эксперты назвали новые сферы для применения VR-технологий

НТИ: медицина может стать топ-сферой для применения VR-технологий

© Иллюстрация РИА Новости . Владимир АстапковичVR-очки
VR-очки - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© Иллюстрация РИА Новости . Владимир Астапкович
VR-очки. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Медицина может стать топ-сферой для применения VR-технологий, однако необходимо уменьшить воздействие негативных факторов на здоровье человека при их использовании, рассказали РИА Новости эксперты Центра компетенций НТИ "Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности" на базе ДВФУ.
"С учетом развития технологий и появления новых типов шлемов и производительных ЭВМ (электронных вычислительных машин - ред.) можно ожидать, что в топ сфер применения VR/AR войдут сферы промышленности, в частности строительства, и медицины", - сказал руководитель медицинского направления Даниил Яковлев. Однако, по словам эксперта, эти сферы требуют уменьшения воздействия негативных факторов на здоровье человека (например, головокружения от долгого ношения).
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Яковлев пояснил, что технологии виртуальной реальности в промышленности могут оптимизировать процесс проектирования объектов за счет снижения вероятности ошибок, а также прогнозировать вероятные недочеты и внештатные ситуации. А в медицине VR-технологии могут быть полезны как для пациентов, так и для врачей.
С мнением Яковлева согласился руководитель отдела разработки Артем Ионис, отметив, что благодаря виртуальной реальности хирурги могут учиться проводить сложные операции, а пациенты же "используют комплексы виртуальной реальности для реабилитации, используя кроме шлема костюмы биологически обратной связи". По словам эксперта, преимуществом виртуальной и дополненной реальности является более полное погружение в эксплуатируемую среду. "Так, человек в большей степени концентрируется, и нейронные связи формируются быстрее", - пояснил Ионис.
Несмотря на это, активное внедрение VR-технологий сдерживается недостаточной эргономичностью и комфортом для пользователя, так как автономные устройства быстро разряжаются: в среднем одного заряда хватает на 2-3 часа активного пользования, а "при длительном ношении могут появляться головокружение и головная боль", отметил эксперт.
"Не все аспекты повседневной жизни все еще покрыты приложениями VR/AR. Для многих пользователей VR это не более чем надстройка к игровым консолям", - поделился мнением руководитель направления образования Виктор Демин. Он пояснил, что люди не видят эффективности в сложных приложениях для повседневной работы, поэтому для "исправления этого аспекта необходимо продолжать разрабатывать приложения не только для игр, но и для смешанных жанров и целей".
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