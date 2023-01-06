https://ria.ru/20230106/marder-1843267868.html

Берлин намерен поставить Киеву около 40 БМП Marder

Берлин намерен поставить Киеву около 40 БМП Marder - РИА Новости, 06.01.2023

Берлин намерен поставить Киеву около 40 БМП Marder

Берлин намерен поставить Киеву около 40 БМП Marder, сообщил журналистам представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T14:24

2023-01-06T14:24

2023-01-06T14:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

берлин (город)

нато

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

германия

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БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Берлин намерен поставить Киеву около 40 БМП Marder, сообщил журналистам представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.Он добавил, что в связи с планируемыми поставками Marder предполагается провести обучение украинских военных на территории Германии. По его словам, американцы также планируют обучить украинцев для работы с БМП Bradley на своей территории.То же самое планируется и в отношении систем Patriot - Германия проведет обучение работе с ними у себя, США - у себя."И все это также запланировано на первый квартал", - уточнил Хебештрайт.Ранее сообщалось, что посольство России в Германии осудило решение Берлина направить Киеву БМП Marder и ЗРК Patriot, российская сторона рассматривает его как шаг к эскалации конфликта на Украине.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, россия, берлин (город), нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), германия