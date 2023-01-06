14:24 06.01.2023 (обновлено: 14:45 06.01.2023)
Берлин намерен поставить Киеву около 40 БМП Marder
Представитель кабмина ФРГ Хебештрайт: Берлин намерен поставить Киеву около 40 БМП Marder
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Берлин намерен поставить Киеву около 40 БМП Marder, сообщил журналистам представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Что касается Marder, речь идет сейчас об одном батальоне, один батальон - это примерно 40 машин, эти 40 машин должны быть подготовлены к передаче Украине уже первом квартале", - сказал Хебештрайт на брифинге в пятницу.
Он добавил, что в связи с планируемыми поставками Marder предполагается провести обучение украинских военных на территории Германии. По его словам, американцы также планируют обучить украинцев для работы с БМП Bradley на своей территории.
То же самое планируется и в отношении систем Patriot - Германия проведет обучение работе с ними у себя, США - у себя.
"И все это также запланировано на первый квартал", - уточнил Хебештрайт.
Ранее сообщалось, что посольство России в Германии осудило решение Берлина направить Киеву БМП Marder и ЗРК Patriot, российская сторона рассматривает его как шаг к эскалации конфликта на Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.