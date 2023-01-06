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Берлин намерен поставить Киеву около 40 БМП Marder - РИА Новости, 06.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/marder-1843267868.html
Берлин намерен поставить Киеву около 40 БМП Marder
Берлин намерен поставить Киеву около 40 БМП Marder - РИА Новости, 06.01.2023
Берлин намерен поставить Киеву около 40 БМП Marder
Берлин намерен поставить Киеву около 40 БМП Marder, сообщил журналистам представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T14:24
2023-01-06T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
берлин (город)
нато
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
германия
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БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Берлин намерен поставить Киеву около 40 БМП Marder, сообщил журналистам представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.Он добавил, что в связи с планируемыми поставками Marder предполагается провести обучение украинских военных на территории Германии. По его словам, американцы также планируют обучить украинцев для работы с БМП Bradley на своей территории.То же самое планируется и в отношении систем Patriot - Германия проведет обучение работе с ними у себя, США - у себя."И все это также запланировано на первый квартал", - уточнил Хебештрайт.Ранее сообщалось, что посольство России в Германии осудило решение Берлина направить Киеву БМП Marder и ЗРК Patriot, российская сторона рассматривает его как шаг к эскалации конфликта на Украине.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, берлин (город), нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Берлин (город), НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Германия
14:24 06.01.2023 (обновлено: 14:45 06.01.2023)
 
Берлин намерен поставить Киеву около 40 БМП Marder

Представитель кабмина ФРГ Хебештрайт: Берлин намерен поставить Киеву около 40 БМП Marder

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Берлин намерен поставить Киеву около 40 БМП Marder, сообщил журналистам представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Что касается Marder, речь идет сейчас об одном батальоне, один батальон - это примерно 40 машин, эти 40 машин должны быть подготовлены к передаче Украине уже первом квартале", - сказал Хебештрайт на брифинге в пятницу.
Он добавил, что в связи с планируемыми поставками Marder предполагается провести обучение украинских военных на территории Германии. По его словам, американцы также планируют обучить украинцев для работы с БМП Bradley на своей территории.
То же самое планируется и в отношении систем Patriot - Германия проведет обучение работе с ними у себя, США - у себя.
"И все это также запланировано на первый квартал", - уточнил Хебештрайт.
Ранее сообщалось, что посольство России в Германии осудило решение Берлина направить Киеву БМП Marder и ЗРК Patriot, российская сторона рассматривает его как шаг к эскалации конфликта на Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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