https://ria.ru/20230106/malaga-1843267460.html

Британская энтузиастка спасла Музей русского искусства в Испании

Британская энтузиастка спасла Музей русского искусства в Испании - РИА Новости, 06.01.2023

Британская энтузиастка спасла Музей русского искусства в Испании

Музей русского искусства (Museo Ruso) в Малаге спасла от возможного закрытия британская энтузиастка, предложившая выставить свою частную коллекцию из 76 полотен РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T14:39

2023-01-06T14:39

2023-01-06T16:04

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Музей русского искусства (Museo Ruso) в Малаге спасла от возможного закрытия британская энтузиастка, предложившая выставить свою частную коллекцию из 76 полотен русских художников, сообщает британская газета The Guardian.Работы, датируемые 1876-1980 годами, принадлежат Дженни Грин. Она начала коллекционировать произведения русских живописцев 20 лет назад. Коллекция ранее не выставлялась ​​на обозрение. Она включает работы Алексея Венецианова, Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Валентина Серова, Василия Кандинского, Зинаиды Серебряковой, Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Льва Бакста, Александра Бенуа, Павла Челищева, Сергея Есаяна.Музей русского искусства, расположенный в здании бывшей табачной фабрики, был основан в 2015 году. Он стал испанским филиалом Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге и его первым европейским ответвлением. Проект Museo Ruso в Малаге в 2022 году оказался под угрозой закрытия. На момент начала СВО в музее было открыто четыре выставки: "Война и мир в русском искусстве", "Русский авангард", "Маяковский — художник и поэт" и "Достоевский к его двухсотлетию". Первоначально музей надеялся, что работы удастся законсервировать, но в начале мая экспонаты были возвращены в Россию.

https://ria.ru/20230105/koroleva-1843180748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

новости культуры, иван айвазовский, справки, малага, россия, испания, илья репин, валентин серов