Рейтинг@Mail.ru
Часть раненных в Макеевке военных перевели в самарский госпиталь - РИА Новости, 06.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/makeevka-1843291813.html
Часть раненных в Макеевке военных перевели в самарский госпиталь
Часть раненных в Макеевке военных перевели в самарский госпиталь - РИА Новости, 06.01.2023
Часть раненных в Макеевке военных перевели в самарский госпиталь
Часть военнослужащих из Самарской области, раненных в Макеевке, перевели в госпиталь в родном регионе, сообщил губернатор Дмитрий Азаров в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T17:32
2023-01-06T18:56
специальная военная операция на украине
дмитрий азаров
макеевка
самарская область
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
украина
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842846885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1bdb5e72a1f4f6c7e47b792cfa59fb56.jpg
САМАРА, 6 янв — РИА Новости. Часть военнослужащих из Самарской области, раненных в Макеевке, перевели в госпиталь в родном регионе, сообщил губернатор Дмитрий Азаров в соцсети "ВКонтакте". "В аэропорту встретили первых земляков, которых перевели из Ростова в наш госпиталь. Специалисты к приему пострадавших военнослужащих готовы, со своей стороны поможем всем необходимым. С возращением домой, главное набираться сил и восстанавливаться", — написал он.По словам губернатора, некоторых бойцов отправили на лечение в Санкт-Петербург.По информации Минобороны, в первые минуты нового года украинские войска выпустили из РСЗО HIMARS шесть ракет по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки. Четыре ракеты попали в здание, из-за чего в нем обрушились перекрытия. По последним сведениям, погибли 89 военнослужащих, среди них — заместитель командира полка.Основной причиной гибели военных в ведомстве назвали использование телефонов, которые смогли запеленговать украинские войска. В Минобороны подчеркнули, что примут все меры, чтобы исключить подобные происшествия в будущем, а по итогам расследования виновных привлекут к ответственности.
https://ria.ru/20230103/moroz-1838855959.html
макеевка
самарская область
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842846885_373:263:2753:2048_1920x0_80_0_0_0edec80b564a8f28243524304f9c4837.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий азаров, макеевка, самарская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Азаров, Макеевка, Самарская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Украина, Безопасность
17:32 06.01.2023 (обновлено: 18:56 06.01.2023)
 
Часть раненных в Макеевке военных перевели в самарский госпиталь

Азаров: часть раненных в Макеевке военных перевели из Ростова в самарский госпиталь

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания в городе Макеевка
Сотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания в городе Макеевка - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания в городе Макеевка
Читать ria.ru в
САМАРА, 6 янв — РИА Новости. Часть военнослужащих из Самарской области, раненных в Макеевке, перевели в госпиталь в родном регионе, сообщил губернатор Дмитрий Азаров в соцсети "ВКонтакте".
"В аэропорту встретили первых земляков, которых перевели из Ростова в наш госпиталь. Специалисты к приему пострадавших военнослужащих готовы, со своей стороны поможем всем необходимым. С возращением домой, главное набираться сил и восстанавливаться", — написал он.
По словам губернатора, некоторых бойцов отправили на лечение в Санкт-Петербург.
По информации Минобороны, в первые минуты нового года украинские войска выпустили из РСЗО HIMARS шесть ракет по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки. Четыре ракеты попали в здание, из-за чего в нем обрушились перекрытия. По последним сведениям, погибли 89 военнослужащих, среди них — заместитель командира полка.
Основной причиной гибели военных в ведомстве назвали использование телефонов, которые смогли запеленговать украинские войска. В Минобороны подчеркнули, что примут все меры, чтобы исключить подобные происшествия в будущем, а по итогам расследования виновных привлекут к ответственности.
Жители Волновахи идут по дороге мимо подбитого танка Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Это тяжелейшее время". С чем столкнулись военные в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий АзаровМакеевкаСамарская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФУкраинаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала