https://ria.ru/20230106/makeevka-1843291813.html
Часть раненных в Макеевке военных перевели в самарский госпиталь
Часть раненных в Макеевке военных перевели в самарский госпиталь - РИА Новости, 06.01.2023
Часть раненных в Макеевке военных перевели в самарский госпиталь
Часть военнослужащих из Самарской области, раненных в Макеевке, перевели в госпиталь в родном регионе, сообщил губернатор Дмитрий Азаров в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T17:32
2023-01-06T17:32
2023-01-06T18:56
специальная военная операция на украине
дмитрий азаров
макеевка
самарская область
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
украина
безопасность
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САМАРА, 6 янв — РИА Новости. Часть военнослужащих из Самарской области, раненных в Макеевке, перевели в госпиталь в родном регионе, сообщил губернатор Дмитрий Азаров в соцсети "ВКонтакте". "В аэропорту встретили первых земляков, которых перевели из Ростова в наш госпиталь. Специалисты к приему пострадавших военнослужащих готовы, со своей стороны поможем всем необходимым. С возращением домой, главное набираться сил и восстанавливаться", — написал он.По словам губернатора, некоторых бойцов отправили на лечение в Санкт-Петербург.По информации Минобороны, в первые минуты нового года украинские войска выпустили из РСЗО HIMARS шесть ракет по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки. Четыре ракеты попали в здание, из-за чего в нем обрушились перекрытия. По последним сведениям, погибли 89 военнослужащих, среди них — заместитель командира полка.Основной причиной гибели военных в ведомстве назвали использование телефонов, которые смогли запеленговать украинские войска. В Минобороны подчеркнули, что примут все меры, чтобы исключить подобные происшествия в будущем, а по итогам расследования виновных привлекут к ответственности.
https://ria.ru/20230103/moroz-1838855959.html
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дмитрий азаров, макеевка, самарская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Азаров, Макеевка, Самарская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Украина, Безопасность
17:32 06.01.2023 (обновлено: 18:56 06.01.2023)
Часть раненных в Макеевке военных перевели в самарский госпиталь
Азаров: часть раненных в Макеевке военных перевели из Ростова в самарский госпиталь