https://ria.ru/20230106/makeevka-1843291813.html

Часть раненных в Макеевке военных перевели в самарский госпиталь

Часть раненных в Макеевке военных перевели в самарский госпиталь - РИА Новости, 06.01.2023

Часть раненных в Макеевке военных перевели в самарский госпиталь

Часть военнослужащих из Самарской области, раненных в Макеевке, перевели в госпиталь в родном регионе, сообщил губернатор Дмитрий Азаров в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T17:32

2023-01-06T17:32

2023-01-06T18:56

специальная военная операция на украине

дмитрий азаров

макеевка

самарская область

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

украина

безопасность

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САМАРА, 6 янв — РИА Новости. Часть военнослужащих из Самарской области, раненных в Макеевке, перевели в госпиталь в родном регионе, сообщил губернатор Дмитрий Азаров в соцсети "ВКонтакте". "В аэропорту встретили первых земляков, которых перевели из Ростова в наш госпиталь. Специалисты к приему пострадавших военнослужащих готовы, со своей стороны поможем всем необходимым. С возращением домой, главное набираться сил и восстанавливаться", — написал он.По словам губернатора, некоторых бойцов отправили на лечение в Санкт-Петербург.По информации Минобороны, в первые минуты нового года украинские войска выпустили из РСЗО HIMARS шесть ракет по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки. Четыре ракеты попали в здание, из-за чего в нем обрушились перекрытия. По последним сведениям, погибли 89 военнослужащих, среди них — заместитель командира полка.Основной причиной гибели военных в ведомстве назвали использование телефонов, которые смогли запеленговать украинские войска. В Минобороны подчеркнули, что примут все меры, чтобы исключить подобные происшествия в будущем, а по итогам расследования виновных привлекут к ответственности.

https://ria.ru/20230103/moroz-1838855959.html

макеевка

самарская область

донецкая народная республика

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дмитрий азаров, макеевка, самарская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, украина, безопасность