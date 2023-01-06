23:11 06.01.2023 (обновлено: 23:15 06.01.2023)
Патриарх Кирилл начал рождественскую литургию в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл начал рождественскую литургию в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал рождественскую литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В Русской православной церкви и некоторых других поместных православных церквях мира, а также у католиков восточного обряда и придерживающихся юлианского календаря протестантов Рождество Христово отмечается 7 января, а в православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество отмечают дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю.
Накануне патриарх призвал установить на Украине Рождественское перемирие в период с 12.00 6 января до 24.00 7 января. После этого президент России Владимир Путин дал указания Вооруженным силам о введении в эти дни и часы режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.
Один из важнейших для христиан праздников, Рождество Христово – воспоминание о событиях более чем двухтысячелетней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем. Мест для них в городе не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, – там и родился младенец Иисус. В пещере, лежащим в яслях (кормушке для скота) вместо колыбели, изображают его на иконах и в рождественских вертепах. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи, которым о рождении Спасителя сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.