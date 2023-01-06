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Патриарх Кирилл начал рождественскую литургию в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 06.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230106/liturgiya-1843318569.html
Патриарх Кирилл начал рождественскую литургию в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл начал рождественскую литургию в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 06.01.2023
Патриарх Кирилл начал рождественскую литургию в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал рождественскую литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T23:11
2023-01-06T23:15
патриарх кирилл (владимир гундяев)
владимир путин
вифлеем
словакия
украина
русская православная церковь
рождество христово
религия
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал рождественскую литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В Русской православной церкви и некоторых других поместных православных церквях мира, а также у католиков восточного обряда и придерживающихся юлианского календаря протестантов Рождество Христово отмечается 7 января, а в православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество отмечают дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю. Накануне патриарх призвал установить на Украине Рождественское перемирие в период с 12.00 6 января до 24.00 7 января. После этого президент России Владимир Путин дал указания Вооруженным силам о введении в эти дни и часы режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Один из важнейших для христиан праздников, Рождество Христово – воспоминание о событиях более чем двухтысячелетней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем. Мест для них в городе не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, – там и родился младенец Иисус. В пещере, лежащим в яслях (кормушке для скота) вместо колыбели, изображают его на иконах и в рождественских вертепах. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи, которым о рождении Спасителя сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.
https://ria.ru/20230104/festival-1841856333.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, вифлеем, словакия, украина, русская православная церковь, рождество христово
Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Владимир Путин, Вифлеем, Словакия, Украина, Русская православная церковь, Рождество Христово, Религия
23:11 06.01.2023 (обновлено: 23:15 06.01.2023)
 
Патриарх Кирилл начал рождественскую литургию в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл начал рождественскую литургию в храме Христа Спасителя в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал рождественскую литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В Русской православной церкви и некоторых других поместных православных церквях мира, а также у католиков восточного обряда и придерживающихся юлианского календаря протестантов Рождество Христово отмечается 7 января, а в православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество отмечают дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю.
Накануне патриарх призвал установить на Украине Рождественское перемирие в период с 12.00 6 января до 24.00 7 января. После этого президент России Владимир Путин дал указания Вооруженным силам о введении в эти дни и часы режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.
Один из важнейших для христиан праздников, Рождество Христово – воспоминание о событиях более чем двухтысячелетней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем. Мест для них в городе не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, – там и родился младенец Иисус. В пещере, лежащим в яслях (кормушке для скота) вместо колыбели, изображают его на иконах и в рождественских вертепах. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи, которым о рождении Спасителя сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.
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