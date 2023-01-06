https://ria.ru/20230106/liturgiya-1843318569.html

Патриарх Кирилл начал рождественскую литургию в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл начал рождественскую литургию в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 06.01.2023

Патриарх Кирилл начал рождественскую литургию в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал рождественскую литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T23:11

2023-01-06T23:11

2023-01-06T23:15

патриарх кирилл (владимир гундяев)

владимир путин

вифлеем

словакия

украина

русская православная церковь

рождество христово

религия

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал рождественскую литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В Русской православной церкви и некоторых других поместных православных церквях мира, а также у католиков восточного обряда и придерживающихся юлианского календаря протестантов Рождество Христово отмечается 7 января, а в православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество отмечают дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю. Накануне патриарх призвал установить на Украине Рождественское перемирие в период с 12.00 6 января до 24.00 7 января. После этого президент России Владимир Путин дал указания Вооруженным силам о введении в эти дни и часы режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Один из важнейших для христиан праздников, Рождество Христово – воспоминание о событиях более чем двухтысячелетней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем. Мест для них в городе не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, – там и родился младенец Иисус. В пещере, лежащим в яслях (кормушке для скота) вместо колыбели, изображают его на иконах и в рождественских вертепах. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи, которым о рождении Спасителя сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.

https://ria.ru/20230104/festival-1841856333.html

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словакия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, вифлеем, словакия, украина, русская православная церковь, рождество христово