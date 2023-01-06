Российские энергетики будут искать новые способы защиты ЛЭП, заявил эксперт
Лемех: российские энергетики будут искать новые способы защиты ЛЭП от происшествий
Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Защита воздушных линий электропередач (ЛЭП) от происшествий и непредвиденной остановки их работы станет новым вызовом для российской энергетики в 2023 году, поделился мнением с РИА Новости эксперт рынка НТИ EnergyNet (Энерджинет), основатель компании "Лаборатория будущего" Александр Лемех.
Рассуждая о перспективах российской электроэнергетики на 2023 год, эксперт отметил, что нельзя не обратить внимание на диверсии на линии электропередачи, передающие электроэнергию от Курской АЭС, произошедшие в августе 2022 года.
31 декабря 2022, 02:48Европе предрекли отключение электроэнергии в 2023 году
"Это совершенно новый вызов для электросетевого комплекса, особенно в южных приграничных регионах. На этот вызов необходимо адекватно реагировать", - сказал Лемех.
Эксперт рассказал, что ряд российских компаний уже разрабатывают и выпускают на рынок решения для защиты линий электропередач от непредвиденных перебоев в работе. Среди них - беспилотные робототехнические комплексы "Лаборатории будущего" для мониторинга, технического обслуживания и локального ремонта линий электропередач, в том числе включенных.
Заместитель директора Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем" на базе МЭИ Дмитрий Серов среди вызовов же выделил технологическую зависимость. "В некоторых отраслях ТЭК до 100% оборудования – импортное. Около 15 ГВт ТЭС работает на иностранном оборудовании, которое, возможно, будет выведено в резерв. 20% мощности ТЭС России зависит от поставок иностранного оборудования", - обратил внимание он.
В начале ноября замминистра энергетики Евгений Грабчак сообщал, что Минэнерго РФ ожидает полного импортозамещения критических технологий в электроэнергетике к 2027 году. По его словам, если в 2017 году уровень импортозависимости в электроэнергетике составлял порядка 37%, то по состоянию на конец октября 2022 года доля импорта в отрасли сократилась до 31%.