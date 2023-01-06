https://ria.ru/20230106/lep-1843226813.html

Российские энергетики будут искать новые способы защиты ЛЭП, заявил эксперт

Российские энергетики будут искать новые способы защиты ЛЭП, заявил эксперт - РИА Новости, 06.01.2023

Российские энергетики будут искать новые способы защиты ЛЭП, заявил эксперт

Защита воздушных линий электропередач (ЛЭП) от происшествий и непредвиденной остановки их работы станет новым вызовом для российской энергетики в 2023 году,... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T07:54

2023-01-06T07:54

2023-01-06T07:54

экономика

евгений грабчак

россия

курская аэс

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2f46cc84a1bf26ab941a5fcbdb9c43c5.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Защита воздушных линий электропередач (ЛЭП) от происшествий и непредвиденной остановки их работы станет новым вызовом для российской энергетики в 2023 году, поделился мнением с РИА Новости эксперт рынка НТИ EnergyNet (Энерджинет), основатель компании "Лаборатория будущего" Александр Лемех. Рассуждая о перспективах российской электроэнергетики на 2023 год, эксперт отметил, что нельзя не обратить внимание на диверсии на линии электропередачи, передающие электроэнергию от Курской АЭС, произошедшие в августе 2022 года. "Это совершенно новый вызов для электросетевого комплекса, особенно в южных приграничных регионах. На этот вызов необходимо адекватно реагировать", - сказал Лемех. Эксперт рассказал, что ряд российских компаний уже разрабатывают и выпускают на рынок решения для защиты линий электропередач от непредвиденных перебоев в работе. Среди них - беспилотные робототехнические комплексы "Лаборатории будущего" для мониторинга, технического обслуживания и локального ремонта линий электропередач, в том числе включенных. Заместитель директора Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем" на базе МЭИ Дмитрий Серов среди вызовов же выделил технологическую зависимость. "В некоторых отраслях ТЭК до 100% оборудования – импортное. Около 15 ГВт ТЭС работает на иностранном оборудовании, которое, возможно, будет выведено в резерв. 20% мощности ТЭС России зависит от поставок иностранного оборудования", - обратил внимание он. В начале ноября замминистра энергетики Евгений Грабчак сообщал, что Минэнерго РФ ожидает полного импортозамещения критических технологий в электроэнергетике к 2027 году. По его словам, если в 2017 году уровень импортозависимости в электроэнергетике составлял порядка 37%, то по состоянию на конец октября 2022 года доля импорта в отрасли сократилась до 31%.

https://ria.ru/20221231/evropa-1842579889.html

https://ria.ru/20230101/aes-1842715341.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, евгений грабчак, россия, курская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии)