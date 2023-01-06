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Российские энергетики будут искать новые способы защиты ЛЭП, заявил эксперт - РИА Новости, 06.01.2023
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Российские энергетики будут искать новые способы защиты ЛЭП, заявил эксперт
Российские энергетики будут искать новые способы защиты ЛЭП, заявил эксперт - РИА Новости, 06.01.2023
Российские энергетики будут искать новые способы защиты ЛЭП, заявил эксперт
Защита воздушных линий электропередач (ЛЭП) от происшествий и непредвиденной остановки их работы станет новым вызовом для российской энергетики в 2023 году,... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T07:54
2023-01-06T07:54
экономика
евгений грабчак
россия
курская аэс
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Защита воздушных линий электропередач (ЛЭП) от происшествий и непредвиденной остановки их работы станет новым вызовом для российской энергетики в 2023 году, поделился мнением с РИА Новости эксперт рынка НТИ EnergyNet (Энерджинет), основатель компании "Лаборатория будущего" Александр Лемех. Рассуждая о перспективах российской электроэнергетики на 2023 год, эксперт отметил, что нельзя не обратить внимание на диверсии на линии электропередачи, передающие электроэнергию от Курской АЭС, произошедшие в августе 2022 года. "Это совершенно новый вызов для электросетевого комплекса, особенно в южных приграничных регионах. На этот вызов необходимо адекватно реагировать", - сказал Лемех. Эксперт рассказал, что ряд российских компаний уже разрабатывают и выпускают на рынок решения для защиты линий электропередач от непредвиденных перебоев в работе. Среди них - беспилотные робототехнические комплексы "Лаборатории будущего" для мониторинга, технического обслуживания и локального ремонта линий электропередач, в том числе включенных. Заместитель директора Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем" на базе МЭИ Дмитрий Серов среди вызовов же выделил технологическую зависимость. "В некоторых отраслях ТЭК до 100% оборудования – импортное. Около 15 ГВт ТЭС работает на иностранном оборудовании, которое, возможно, будет выведено в резерв. 20% мощности ТЭС России зависит от поставок иностранного оборудования", - обратил внимание он. В начале ноября замминистра энергетики Евгений Грабчак сообщал, что Минэнерго РФ ожидает полного импортозамещения критических технологий в электроэнергетике к 2027 году. По его словам, если в 2017 году уровень импортозависимости в электроэнергетике составлял порядка 37%, то по состоянию на конец октября 2022 года доля импорта в отрасли сократилась до 31%.
https://ria.ru/20221231/evropa-1842579889.html
https://ria.ru/20230101/aes-1842715341.html
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экономика, евгений грабчак, россия, курская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Евгений Грабчак, Россия, Курская АЭС, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
07:54 06.01.2023
 
Российские энергетики будут искать новые способы защиты ЛЭП, заявил эксперт

Лемех: российские энергетики будут искать новые способы защиты ЛЭП от происшествий

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Защита воздушных линий электропередач (ЛЭП) от происшествий и непредвиденной остановки их работы станет новым вызовом для российской энергетики в 2023 году, поделился мнением с РИА Новости эксперт рынка НТИ EnergyNet (Энерджинет), основатель компании "Лаборатория будущего" Александр Лемех.
Рассуждая о перспективах российской электроэнергетики на 2023 год, эксперт отметил, что нельзя не обратить внимание на диверсии на линии электропередачи, передающие электроэнергию от Курской АЭС, произошедшие в августе 2022 года.
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"Это совершенно новый вызов для электросетевого комплекса, особенно в южных приграничных регионах. На этот вызов необходимо адекватно реагировать", - сказал Лемех.
Эксперт рассказал, что ряд российских компаний уже разрабатывают и выпускают на рынок решения для защиты линий электропередач от непредвиденных перебоев в работе. Среди них - беспилотные робототехнические комплексы "Лаборатории будущего" для мониторинга, технического обслуживания и локального ремонта линий электропередач, в том числе включенных.
Заместитель директора Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем" на базе МЭИ Дмитрий Серов среди вызовов же выделил технологическую зависимость. "В некоторых отраслях ТЭК до 100% оборудования – импортное. Около 15 ГВт ТЭС работает на иностранном оборудовании, которое, возможно, будет выведено в резерв. 20% мощности ТЭС России зависит от поставок иностранного оборудования", - обратил внимание он.
В начале ноября замминистра энергетики Евгений Грабчак сообщал, что Минэнерго РФ ожидает полного импортозамещения критических технологий в электроэнергетике к 2027 году. По его словам, если в 2017 году уровень импортозависимости в электроэнергетике составлял порядка 37%, то по состоянию на конец октября 2022 года доля импорта в отрасли сократилась до 31%.
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