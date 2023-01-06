https://ria.ru/20230106/kurdistan-1843262571.html

Телеканал France 24 назвал часть Турции Курдистаном

Телеканал France 24 назвал часть Турции Курдистаном - РИА Новости, 06.01.2023

Телеканал France 24 назвал часть Турции Курдистаном

Французский телеканал France 24 в своем сюжете о запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) обозначил часть страны как "Курдистан" и заявил, что якобы РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T13:50

2023-01-06T13:50

2023-01-06T13:50

в мире

турция

анкара (провинция)

франция

france 24

рабочая партия курдистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768454151_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_522e97e2b8572d63850933a996e6e6c4.jpg

АНКАРА, 6 янв – РИА Новости. Французский телеканал France 24 в своем сюжете о запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) обозначил часть страны как "Курдистан" и заявил, что якобы РПК признана террористической только Анкарой, пишет в пятницу газета Milliyet. "Французская телекомпания France 24 представила скандальный сюжет. В специально подготовленных новостях часть Турции была показана как "так называемый Курдистан". Этим скандал не ограничился. Террористическая организация РПК изображалась так, будто она признана террористической только Турцией. Тот факт, что она также находится в списке террористических организаций Европейского Союза, не был упомянут. Открыто поддерживалась кровавая террористическая организация РПК", - пишет издание. "Двенадцатиминутный сюжет вышел в эфир в то время, когда реакция против террористической организации во Франции усилилась после того, как сторонники РПК превратили улицы Парижа в зону боевых действий" - отмечает газета. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК. Ранее в Париже прошла демонстрация в память о трех застреленных в пятницу представителях курдской общины, а также о трех активистах, убитых в январе 2013 года. Акция прошла мирно, в ней приняли участие около 1,5 тысячи человек. Представители курдской общины несли фотографии погибших и скандировали лозунги, призывая к справедливому расследованию двух инцидентов, которые они считают актами терроризма со стороны Турции. Демонстрация курдов переросла в стычки со стражами правопорядка. Они начали блокировать улицы, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. Позднее протестующие стали разбивать автобусные остановки, переворачивать автомобили, поджигать мусорные баки. Они также вынимали булыжники из дорожной брусчатки, чтобы забрасывать ими полицию. В итоге в субботу на беспорядках в столице Франции были задержаны 11 человек, пострадали более 30 сотрудников правоохранительных органов.

https://ria.ru/20230105/posrednik-1843177841.html

https://ria.ru/20230105/vstrecha-1843159036.html

турция

анкара (провинция)

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, анкара (провинция), франция, france 24, рабочая партия курдистана