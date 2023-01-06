https://ria.ru/20230106/krizis-1843286546.html

Макрон объявил о новых мерах борьбы с кризисом в сфере здравоохранения

Макрон объявил о новых мерах борьбы с кризисом в сфере здравоохранения - РИА Новости, 06.01.2023

Макрон объявил о новых мерах борьбы с кризисом в сфере здравоохранения

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу объявил о новых мерах, которые будут приняты, чтобы вывести страну из сильного кризиса в сфере здравоохранения,... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T16:48

2023-01-06T16:48

2023-01-06T16:48

в мире

здоровье - общество

эммануэль макрон

франция

париж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224733_0:0:2826:1590_1920x0_80_0_0_afe58f2d99bb46a5e82c18aeb1909e50.jpg

ПАРИЖ, 6 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу объявил о новых мерах, которые будут приняты, чтобы вывести страну из сильного кризиса в сфере здравоохранения, отметив при этом, что на глубинные изменения "уйдут десятилетия". "Мы будем жить в ближайшие годы в ситуации, которая ухудшится с точки зрения медицинской демографии… Решение для строительства будущего лежит в сотрудничестве между административным и сестринским, медицинским и парамедицинским персоналом, а также между городом и больницей", - сказал Макрон, выступая в больнице во французской коммуне Эссон. Он напомнил, что врачей не готовят за один-два года, поэтому, "чтобы добиться глубинных изменений потребуются десятилетия". Среди мер, объявленных президентом - повышение оплата труда. Он также пообещал, что число фельдшеров, которое сейчас во Франции составляет 4 тысячи, увеличится до 10 тысяч к концу 2024 года. "Сегодня у 6 миллионов соотечественников нет своего врача общей практики. К концу года 600 тысяч пациентов с хроническими заболеваниями будут пользоваться услугами такого врача", - заявил Макрон. Французский президент также призвал пересмотреть организацию рабочего времени в больницах, а также дать большую автономию экстренным службам при каждой больнице. Накануне тысячи медицинских работников вышли на демонстрацию в Париже с требованием повысить стоимость консультаций для пациентов и улучшить условия труда. Летом по всей Франции проходили манифестации медицинских работников с требованием повысить им зарплаты и увеличить численность персонала, а также выразить недовольство политикой властей в области здравоохранения. Как ранее отмечали профсоюзы, во Франции назрел кризис в области здравоохранения, медработники уже на протяжении трех лет пытаются привлечь внимание к ситуации в государственных больницах и медико-социальных учреждениях.

https://ria.ru/20221106/zdravookhranenie-1829389202.html

https://ria.ru/20230104/paratsetamol-1843041103.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, эммануэль макрон, франция, париж