На Западе напомнили о трех критериях, мешающих Украине вступить в НАТО
Немецкий дипломат Ишингер: Украина не может вступить в НАТО из-за несоответствия критериям
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Украина не может вступить в НАТО из-за несоответствия требованиям альянса, написал в Politico немецкий дипломат и экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
По его мнению, для адекватной оценки заявки Украины на вступление в НАТО необходимо вспомнить о трех критериях, которые рассматривались ранее при расширении альянса.
"Существовало три вопроса: едина ли рассматриваемая страна в своем желании вступить в НАТО, или же потенциальное членство приведет к внутреннему расколу? Все ли участники альянса выступают за предоставление членства? И укрепит ли вступление рассматриваемой страны европейскую безопасность и стабильность в целом?", — отметил автор статьи.
Обозреватель добавил, что тема вступления Украины в НАТО спровоцировала противоречивые дебаты по этим вопросам на саммите в Бухаресте в 2008 году.
"Возможно, это объясняет, почему Североатлантический альянс по-прежнему довольно неуверенно реагирует на заявку Украины", — резюмировал Ишингер.
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Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, отодвинув решение вопроса на неопределенное время. В июне лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к альянсу. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию. Кроме того, на Западе не раз звучали мнения, что еще не время для вступления Украины в НАТО.
Ранее Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Его высказывание прозвучало после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.
Как отметил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно. Вашингтон неоднократно заявлял, что сейчас эта возможность не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к Североатлантическому альянсу.