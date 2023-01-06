https://ria.ru/20230106/kriterii-1843217448.html

На Западе напомнили о трех критериях, мешающих Украине вступить в НАТО

На Западе напомнили о трех критериях, мешающих Украине вступить в НАТО - РИА Новости, 06.01.2023

На Западе напомнили о трех критериях, мешающих Украине вступить в НАТО

Украина не может вступить в НАТО из-за несоответствия требованиям альянса, написал в Politico немецкий дипломат и экс-председатель Мюнхенской конференции по... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T04:12

2023-01-06T04:12

2023-01-06T04:12

в мире

вольфганг ишингер

украина

бухарест

нато

сша

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Украина не может вступить в НАТО из-за несоответствия требованиям альянса, написал в Politico немецкий дипломат и экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.По его мнению, для адекватной оценки заявки Украины на вступление в НАТО необходимо вспомнить о трех критериях, которые рассматривались ранее при расширении альянса.Обозреватель добавил, что тема вступления Украины в НАТО спровоцировала противоречивые дебаты по этим вопросам на саммите в Бухаресте в 2008 году."Возможно, это объясняет, почему Североатлантический альянс по-прежнему довольно неуверенно реагирует на заявку Украины", — резюмировал Ишингер.Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, отодвинув решение вопроса на неопределенное время. В июне лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к альянсу. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию. Кроме того, на Западе не раз звучали мнения, что еще не время для вступления Украины в НАТО.Ранее Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Его высказывание прозвучало после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.Как отметил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно. Вашингтон неоднократно заявлял, что сейчас эта возможность не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к Североатлантическому альянсу.

https://ria.ru/20221228/vstuplenie-1842033409.html

https://ria.ru/20221222/nato-1840522869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, вольфганг ишингер, украина, бухарест, нато, сша