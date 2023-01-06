https://ria.ru/20230106/kosovo-1843305436.html

В Косово задержали албанца, стрелявшего по отмечающим Рождество сербам

В Косово задержали албанца, стрелявшего по отмечающим Рождество сербам - РИА Новости, 06.01.2023

В Косово задержали албанца, стрелявшего по отмечающим Рождество сербам

Полиция самопровозглашенной республики Косово задержала подозреваемого в ранении двух молодых сербов на юге края в канун православного Рождества. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T20:16

2023-01-06T20:16

2023-01-06T20:16

в мире

косово

сербия

приштина

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837761440_0:105:2970:1776_1920x0_80_0_0_86d39009e3d60834c0cb7f501ec617dd.jpg

БЕЛГРАД, 6 янв - РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово задержала подозреваемого в ранении двух молодых сербов на юге края в канун православного Рождества. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович сообщил в пятницу вечером о "попытке убийства двух сербских юношей в селе Готовуша близ поселка Штрпце". По его данным от местных жителей, в них стрелял албанец из машины на ходу, пока они несли бадняки (традиционная дубовая ветвь в Сочельник) Местные сербы в Готовуше перекрыли трассу с требованием задержать виновного. Задержанный остается под стражей, начато следствие. Пострадавшие – 21-летний Милош и 11-летний Стефан Стоянович – получили ранение в кисть и плечо, доставлены в больницу в сербском анклаве Грачаница под Приштиной. Они прооперированы, жизни находятся вне опасности. Косовские сербы в конце декабря разобрали баррикады на трассах на севере края. Перед тем власти самопровозглашенной республики выпустили из-под стражи и помесили под домашний арест бывшего косовского полицейского Деяна Пантича, который вместе с коллегами - сербами из отделений косовской полиции на севере края - подал в отставку в ноябре и был задержан затем на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме".

https://ria.ru/20230105/barrikady-1843190490.html

косово

сербия

приштина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, косово, сербия, приштина, twitter