https://ria.ru/20230106/kosovo-1843305436.html
В Косово задержали албанца, стрелявшего по отмечающим Рождество сербам
В Косово задержали албанца, стрелявшего по отмечающим Рождество сербам - РИА Новости, 06.01.2023
В Косово задержали албанца, стрелявшего по отмечающим Рождество сербам
Полиция самопровозглашенной республики Косово задержала подозреваемого в ранении двух молодых сербов на юге края в канун православного Рождества. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T20:16
2023-01-06T20:16
2023-01-06T20:16
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БЕЛГРАД, 6 янв - РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово задержала подозреваемого в ранении двух молодых сербов на юге края в канун православного Рождества. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович сообщил в пятницу вечером о "попытке убийства двух сербских юношей в селе Готовуша близ поселка Штрпце". По его данным от местных жителей, в них стрелял албанец из машины на ходу, пока они несли бадняки (традиционная дубовая ветвь в Сочельник) Местные сербы в Готовуше перекрыли трассу с требованием задержать виновного. Задержанный остается под стражей, начато следствие. Пострадавшие – 21-летний Милош и 11-летний Стефан Стоянович – получили ранение в кисть и плечо, доставлены в больницу в сербском анклаве Грачаница под Приштиной. Они прооперированы, жизни находятся вне опасности. Косовские сербы в конце декабря разобрали баррикады на трассах на севере края. Перед тем власти самопровозглашенной республики выпустили из-под стражи и помесили под домашний арест бывшего косовского полицейского Деяна Пантича, который вместе с коллегами - сербами из отделений косовской полиции на севере края - подал в отставку в ноябре и был задержан затем на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, сербия, приштина, twitter
В мире, Косово, Сербия, Приштина, Twitter
В Косово задержали албанца, стрелявшего по отмечающим Рождество сербам
Полиция Косово задержала албанца, который стрелял по отмечающим Рождество сербам
БЕЛГРАД, 6 янв - РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово задержала подозреваемого в ранении двух молодых сербов на юге края в канун православного Рождества.
Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович сообщил в пятницу вечером о "попытке убийства двух сербских юношей в селе Готовуша близ поселка Штрпце". По его данным от местных жителей, в них стрелял албанец из машины на ходу, пока они несли бадняки (традиционная дубовая ветвь в Сочельник) Местные сербы в Готовуше перекрыли трассу с требованием задержать виновного.
"Региональное отделение полиции в Урошеваце ... установило, а затем задержало подозреваемого А.К. в возрасте 33 лет", - сообщила косовская полиция в Twitter.
Задержанный остается под стражей, начато следствие.
Пострадавшие – 21-летний Милош и 11-летний Стефан Стоянович – получили ранение в кисть и плечо, доставлены в больницу в сербском анклаве Грачаница под Приштиной. Они прооперированы, жизни находятся вне опасности.
Косовские сербы в конце декабря разобрали баррикады на трассах на севере края. Перед тем власти самопровозглашенной республики выпустили из-под стражи и помесили под домашний арест бывшего косовского полицейского Деяна Пантича, который вместе с коллегами - сербами из отделений косовской полиции на севере края - подал в отставку в ноябре и был задержан затем на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме".