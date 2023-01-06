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В Косово задержали албанца, стрелявшего по отмечающим Рождество сербам - РИА Новости, 06.01.2023
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В Косово задержали албанца, стрелявшего по отмечающим Рождество сербам
В Косово задержали албанца, стрелявшего по отмечающим Рождество сербам - РИА Новости, 06.01.2023
В Косово задержали албанца, стрелявшего по отмечающим Рождество сербам
Полиция самопровозглашенной республики Косово задержала подозреваемого в ранении двух молодых сербов на юге края в канун православного Рождества. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T20:16
2023-01-06T20:16
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БЕЛГРАД, 6 янв - РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово задержала подозреваемого в ранении двух молодых сербов на юге края в канун православного Рождества. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович сообщил в пятницу вечером о "попытке убийства двух сербских юношей в селе Готовуша близ поселка Штрпце". По его данным от местных жителей, в них стрелял албанец из машины на ходу, пока они несли бадняки (традиционная дубовая ветвь в Сочельник) Местные сербы в Готовуше перекрыли трассу с требованием задержать виновного. Задержанный остается под стражей, начато следствие. Пострадавшие – 21-летний Милош и 11-летний Стефан Стоянович – получили ранение в кисть и плечо, доставлены в больницу в сербском анклаве Грачаница под Приштиной. Они прооперированы, жизни находятся вне опасности. Косовские сербы в конце декабря разобрали баррикады на трассах на севере края. Перед тем власти самопровозглашенной республики выпустили из-под стражи и помесили под домашний арест бывшего косовского полицейского Деяна Пантича, который вместе с коллегами - сербами из отделений косовской полиции на севере края - подал в отставку в ноябре и был задержан затем на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме".
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в мире, косово, сербия, приштина, twitter
В мире, Косово, Сербия, Приштина, Twitter
20:16 06.01.2023
 
В Косово задержали албанца, стрелявшего по отмечающим Рождество сербам

Полиция Косово задержала албанца, который стрелял по отмечающим Рождество сербам

© AP Photo / Bojan SlavkovicСотрудник полиции Косово в северной части Косовска-Митровицы
Сотрудник полиции Косово в северной части Косовска-Митровицы - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Сотрудник полиции Косово в северной части Косовска-Митровицы. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 6 янв - РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово задержала подозреваемого в ранении двух молодых сербов на юге края в канун православного Рождества.
Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович сообщил в пятницу вечером о "попытке убийства двух сербских юношей в селе Готовуша близ поселка Штрпце". По его данным от местных жителей, в них стрелял албанец из машины на ходу, пока они несли бадняки (традиционная дубовая ветвь в Сочельник) Местные сербы в Готовуше перекрыли трассу с требованием задержать виновного.
"Региональное отделение полиции в Урошеваце ... установило, а затем задержало подозреваемого А.К. в возрасте 33 лет", - сообщила косовская полиция в Twitter.
Задержанный остается под стражей, начато следствие.
Пострадавшие – 21-летний Милош и 11-летний Стефан Стоянович – получили ранение в кисть и плечо, доставлены в больницу в сербском анклаве Грачаница под Приштиной. Они прооперированы, жизни находятся вне опасности.
Косовские сербы в конце декабря разобрали баррикады на трассах на севере края. Перед тем власти самопровозглашенной республики выпустили из-под стражи и помесили под домашний арест бывшего косовского полицейского Деяна Пантича, который вместе с коллегами - сербами из отделений косовской полиции на севере края - подал в отставку в ноябре и был задержан затем на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме".
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