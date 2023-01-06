Рейтинг@Mail.ru
В Косово албанец открыл стрельбу по отмечающим Рождество сербам - РИА Новости, 06.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230106/kosovo-1843299262.html
В Косово албанец открыл стрельбу по отмечающим Рождество сербам
В Косово албанец открыл стрельбу по отмечающим Рождество сербам - РИА Новости, 06.01.2023
В Косово албанец открыл стрельбу по отмечающим Рождество сербам
Албанец ранил двух сербов на юге Косово и Метохии в канун православного Рождества, сообщил директор канцелярии по региону при правительстве Сербии Петар... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T18:58
2023-01-06T21:55
в мире
косово
сербия
приштина
twitter
освободительная армия косово
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837761440_0:105:2970:1776_1920x0_80_0_0_86d39009e3d60834c0cb7f501ec617dd.jpg
БЕЛГРАД, 6 янв — РИА Новости. Албанец ранил двух сербов на юге Косово и Метохии в канун православного Рождества, сообщил директор канцелярии по региону при правительстве Сербии Петар Петкович в Twitter.Родственники — 21-летний Милош и 11-летний Стефан — получили травмы кисти и плеча, их госпитализировали. Стрелявшего мужчину задержали. В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре прошлого года задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурили на трассах на севере края. Позже президент Сербии Александр Вучич призвал этнических сербов в Косово завершить протесты против "властей" самопровозглашенной республики и убрать баррикады. По его словам, Белград получил гарантии от США и ЕС, что никто из сербов в Косово, участвовавших в протестах и баррикадах, не будет преследоваться или задерживаться. Гарантии были также получены от Сил безопасности Косово в том, что они не придут на север самопровозглашенной республики без согласия командующего миссией НАТО KFOR и представителей местного населения.
https://ria.ru/20230105/barrikady-1843190490.html
косово
сербия
приштина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837761440_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4eca8d939429c8ee0331f32b84765fc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, сербия, приштина, twitter, освободительная армия косово, нато
В мире, Косово, Сербия, Приштина, Twitter, Освободительная армия Косово, НАТО
18:58 06.01.2023 (обновлено: 21:55 06.01.2023)
 
В Косово албанец открыл стрельбу по отмечающим Рождество сербам

В Косово албанец открыл стрельбу по отмечающим Рождество сербам, ранены два человека

© AP Photo / Bojan SlavkovicСотрудник полиции Косово в северной части Косовска-Митровицы
Сотрудник полиции Косово в северной части Косовска-Митровицы - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Сотрудник полиции Косово в северной части Косовска-Митровицы. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 6 янв — РИА Новости. Албанец ранил двух сербов на юге Косово и Метохии в канун православного Рождества, сообщил директор канцелярии по региону при правительстве Сербии Петар Петкович в Twitter.

"Попытка убийства двух сербов в селе Готовуша близ поселка Штрпце. По словам местных жителей, мужчина выстрелил из проезжающей машины. Милош и Стефан получили сквозные ранения. В них стреляли, пока они несли бадняки (традиционная дубовая ветвь. — Прим. ред.)", — написал Петкович.

Родственники — 21-летний Милош и 11-летний Стефан — получили травмы кисти и плеча, их госпитализировали.
Стрелявшего мужчину задержали.
В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре прошлого года задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурили на трассах на севере края.
Позже президент Сербии Александр Вучич призвал этнических сербов в Косово завершить протесты против "властей" самопровозглашенной республики и убрать баррикады. По его словам, Белград получил гарантии от США и ЕС, что никто из сербов в Косово, участвовавших в протестах и баррикадах, не будет преследоваться или задерживаться. Гарантии были также получены от Сил безопасности Косово в том, что они не придут на север самопровозглашенной республики без согласия командующего миссией НАТО KFOR и представителей местного населения.
Итальянские карабинеры, входящие в состав миссии НАТО KFOR на севере Митровицы, Косово - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 20:04
Миссия НАТО в Косово сообщила о завершении разбора баррикад
 
В миреКосовоСербияПриштинаTwitterОсвободительная армия КосовоНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала