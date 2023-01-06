https://ria.ru/20230106/kosovo-1843299262.html

В Косово албанец открыл стрельбу по отмечающим Рождество сербам

В Косово албанец открыл стрельбу по отмечающим Рождество сербам - РИА Новости, 06.01.2023

В Косово албанец открыл стрельбу по отмечающим Рождество сербам

Албанец ранил двух сербов на юге Косово и Метохии в канун православного Рождества, сообщил директор канцелярии по региону при правительстве Сербии Петар... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T18:58

2023-01-06T18:58

2023-01-06T21:55

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БЕЛГРАД, 6 янв — РИА Новости. Албанец ранил двух сербов на юге Косово и Метохии в канун православного Рождества, сообщил директор канцелярии по региону при правительстве Сербии Петар Петкович в Twitter.Родственники — 21-летний Милош и 11-летний Стефан — получили травмы кисти и плеча, их госпитализировали. Стрелявшего мужчину задержали. В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре прошлого года задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурили на трассах на севере края. Позже президент Сербии Александр Вучич призвал этнических сербов в Косово завершить протесты против "властей" самопровозглашенной республики и убрать баррикады. По его словам, Белград получил гарантии от США и ЕС, что никто из сербов в Косово, участвовавших в протестах и баррикадах, не будет преследоваться или задерживаться. Гарантии были также получены от Сил безопасности Косово в том, что они не придут на север самопровозглашенной республики без согласия командующего миссией НАТО KFOR и представителей местного населения.

https://ria.ru/20230105/barrikady-1843190490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, косово, сербия, приштина, twitter, освободительная армия косово, нато