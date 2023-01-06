18:58 06.01.2023 (обновлено: 21:55 06.01.2023)
В Косово албанец открыл стрельбу по отмечающим Рождество сербам
В Косово албанец открыл стрельбу по отмечающим Рождество сербам, ранены два человека
© AP Photo / Bojan SlavkovicСотрудник полиции Косово в северной части Косовска-Митровицы
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Сотрудник полиции Косово в северной части Косовска-Митровицы. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 янв — РИА Новости. Албанец ранил двух сербов на юге Косово и Метохии в канун православного Рождества, сообщил директор канцелярии по региону при правительстве Сербии Петар Петкович в Twitter.
"Попытка убийства двух сербов в селе Готовуша близ поселка Штрпце. По словам местных жителей, мужчина выстрелил из проезжающей машины. Милош и Стефан получили сквозные ранения. В них стреляли, пока они несли бадняки (традиционная дубовая ветвь. — Прим. ред.)", — написал Петкович.
Родственники — 21-летний Милош и 11-летний Стефан — получили травмы кисти и плеча, их госпитализировали.
Стрелявшего мужчину задержали.
В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре прошлого года задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурили на трассах на севере края.
Позже президент Сербии Александр Вучич призвал этнических сербов в Косово завершить протесты против "властей" самопровозглашенной республики и убрать баррикады. По его словам, Белград получил гарантии от США и ЕС, что никто из сербов в Косово, участвовавших в протестах и баррикадах, не будет преследоваться или задерживаться. Гарантии были также получены от Сил безопасности Косово в том, что они не придут на север самопровозглашенной республики без согласия командующего миссией НАТО KFOR и представителей местного населения.
5 января, 20:04Миссия НАТО в Косово сообщила о завершении разбора баррикад