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Пушилин и Мантуров посетили промышленный комплекс Мариуполя
Пушилин и Мантуров посетили промышленный комплекс Мариуполя - РИА Новости, 06.01.2023
Пушилин и Мантуров посетили промышленный комплекс Мариуполя
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что посетил с вице-премьером – главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым промышленный комплекс Мариуполя, отметили... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T12:38
2023-01-06T12:38
2023-01-06T12:38
россия
донецкая народная республика
мариуполь
денис пушилин
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что посетил с вице-премьером – главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым промышленный комплекс Мариуполя, отметили необходимость восстановления промышленного потенциала республики. "С заместителем председателя правительства – министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым посетили Азовский судоремонтный завод, Мариупольский морской торговый порт, предприятия "Азовмаш" и "Ингаз", завод имени Ильича", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, Мантуров отметил необходимость комплексного рассмотрения работы Азовского судоремонтного завода и Мариупольского порта. Вице-премьер добавил, что совместными усилиями с заводами из других российских регионов промышленные предприятия города будут восстановлены. Врио главы ДНР также заявил, что очень ценно воссоздать промышленный потенциал Донбасса. "С теми подходами, с теми программами, как это сейчас выстроено в Российской Федерации, у нас есть для этого все возможности", - написал он.
https://ria.ru/20230105/pushilin-1843199552.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Денис Пушилин, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Пушилин и Мантуров посетили промышленный комплекс Мариуполя
Пушилин и Мантуров посетили предприятия "Азовмаш" и "Ингаз" в Мариуполе