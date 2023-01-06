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Сто тысяч жителей КНДР пришли на митинг в поддержку решений ЦК партии - РИА Новости, 06.01.2023
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Сто тысяч жителей КНДР пришли на митинг в поддержку решений ЦК партии
Сто тысяч жителей КНДР пришли на митинг в поддержку решений ЦК партии - РИА Новости, 06.01.2023
Сто тысяч жителей КНДР пришли на митинг в поддержку решений ЦК партии
Масштабный митинг со 100 тысячами участников прошел в четверг в Пхеньяне КНДР в поддержку решений шестого пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T05:39
2023-01-06T05:39
в мире
ким чен ын
пхеньян
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СЕУЛ, 6 янв – РИА Новости. Масштабный митинг со 100 тысячами участников прошел в четверг в Пхеньяне КНДР в поддержку решений шестого пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), передает северокорейское Центральное Телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Митинг прошел 5 января на стадионе имени Первого мая в Пхеньяне. В нем приняли участие около 100 тысяч человек, включая руководящие кадры и рабочих различных учреждений, заводов, предприятий, студентов. Посетил мероприятие и член президиума политбюро ЦК ТПК, зампред Госсовета КНДР, премьер-министр Ким Док Хун, а также другие представители партии и правительства, пхеньянских городских властей. Пришедшие прослушали устные выступления ряда участников, затем прошла массовая демонстрация, позже участники митинга посмотрели новогодний концерт. Неназванный по имени докладчик, секретарь Пхеньянского городского комитета, в речи напомнил, что в 2023 году отмечаются 75-летие основания КНДР, 70-летие победы в Корейской войне 1950-1953 годов, называемой в Северной Корее "отечественной освободительной войной". Он заявил, что нужно "непременно выполнить" главные цели экономического строительства, определенные ЦК партии. Докладчик отметил, что в 2022 году КНДР, "несмотря на всяческие трудности и испытания, настойчиво продвигалась вперед". На фотографиях ЦТАК видно, что огромный стадион был заполнен людьми с баннерами, плакатами, флагами. На них красовались надписи "Улучшение жизни народа!", "Год перелома, год перемен", "Народные массы превыше всего", "Реализуйте решения шестого пленума ЦК ТПК восьмого созыва!" Шестой пленум ТПК восьмого созыва прошел с 26 по 31 декабря. Лидер страны Ким Чен Ын как генеральный секретарь ТПК по поручению президиума пленума председательствовал на нем и зачитал трехдневный доклад, в котором подвел итоги года, поставил цели на 2023 год и раскрыл пути для выполнения необходимых для развития государства задач. В числе прочего северокорейский лидер рассказал, как нужно бороться с врагами, как члены и руководство партии должны проявлять активность, осветил будущие цели и показатели для ряда отраслей промышленности. Также был принят проект бюджета на 2023 год.
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в мире, ким чен ын, пхеньян
В мире, Ким Чен Ын, Пхеньян
05:39 06.01.2023
 
Сто тысяч жителей КНДР пришли на митинг в поддержку решений ЦК партии

Около ста тысяч жителей КНДР пришли на митинг в поддержку решений пленума ЦК партии

© AFP 2022 / Kim Won-Jin Жители Пхеньяна
Жители Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© AFP 2022 / Kim Won-Jin
Жители Пхеньяна. Архивное фото
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СЕУЛ, 6 янв – РИА Новости. Масштабный митинг со 100 тысячами участников прошел в четверг в Пхеньяне КНДР в поддержку решений шестого пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), передает северокорейское Центральное Телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Митинг прошел 5 января на стадионе имени Первого мая в Пхеньяне. В нем приняли участие около 100 тысяч человек, включая руководящие кадры и рабочих различных учреждений, заводов, предприятий, студентов. Посетил мероприятие и член президиума политбюро ЦК ТПК, зампред Госсовета КНДР, премьер-министр Ким Док Хун, а также другие представители партии и правительства, пхеньянских городских властей.
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Пришедшие прослушали устные выступления ряда участников, затем прошла массовая демонстрация, позже участники митинга посмотрели новогодний концерт.
Неназванный по имени докладчик, секретарь Пхеньянского городского комитета, в речи напомнил, что в 2023 году отмечаются 75-летие основания КНДР, 70-летие победы в Корейской войне 1950-1953 годов, называемой в Северной Корее "отечественной освободительной войной". Он заявил, что нужно "непременно выполнить" главные цели экономического строительства, определенные ЦК партии. Докладчик отметил, что в 2022 году КНДР, "несмотря на всяческие трудности и испытания, настойчиво продвигалась вперед".
На фотографиях ЦТАК видно, что огромный стадион был заполнен людьми с баннерами, плакатами, флагами. На них красовались надписи "Улучшение жизни народа!", "Год перелома, год перемен", "Народные массы превыше всего", "Реализуйте решения шестого пленума ЦК ТПК восьмого созыва!"
Шестой пленум ТПК восьмого созыва прошел с 26 по 31 декабря. Лидер страны Ким Чен Ын как генеральный секретарь ТПК по поручению президиума пленума председательствовал на нем и зачитал трехдневный доклад, в котором подвел итоги года, поставил цели на 2023 год и раскрыл пути для выполнения необходимых для развития государства задач. В числе прочего северокорейский лидер рассказал, как нужно бороться с врагами, как члены и руководство партии должны проявлять активность, осветил будущие цели и показатели для ряда отраслей промышленности. Также был принят проект бюджета на 2023 год.
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