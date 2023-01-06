https://ria.ru/20230106/kholod-1843209807.html

Врач объяснил, о какой патологии могут говорить холодные руки

Врач объяснил, о какой патологии могут говорить холодные руки - РИА Новости, 06.01.2023

Врач объяснил, о какой патологии могут говорить холодные руки

Холодные руки могут быть как особенностью организма, так и симптомом ревматического заболевания, считает врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T02:15

2023-01-06T02:15

2023-01-06T02:15

общество

россия

алексей хухрев

здоровье

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Холодные руки могут быть как особенностью организма, так и симптомом ревматического заболевания, считает врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. В интервью радио Sputnik он рассказал, кому достаточно надеть варежки, а кому стоит посоветоваться с врачом.Руки могут становиться холодными при понижении температуры воздуха, и это нормально, отметил Хухрев. Есть множество людей, чувствительных даже к незначительным изменениям погоды, и обычно они просто носят варежки, добавил он.На патологию может указывать неравномерное замерзание рук, например, если одна холодная, а другая — нет, продолжил врач."Это экзотика, но тем не менее бывает. Может сдвинуться баланс гормонов, или сосуд, питающий руку, может быть чем-то сдавлен", — уточнил Хухрев.Если руки замерзают резко и неожиданно, с болезненными ощущениями и изменением цвета, это может быть признаком синдрома Рейно, предупредил он. В первую очередь нужно обращать внимание на наличие границы между побелевшими от холода и обычными, теплыми участками кожи. Человеку, у которого она бывает заметна, необходимо обратиться за медицинской помощью, советует врач.По его словам, боль в руках в этом случае связана со спазмом сосудов, причиной которого может быть какое-то заболевание.Признаком патологии является также неравномерное замерзание рук и ног. В большинстве случаев у здоровых людей конечности одинаково реагируют на холод, а если мерзнут только руки, это тоже может указывать на синдром Рейно, заключил Хухрев.

https://ria.ru/20221129/immunitet-1834904631.html

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общество, россия, алексей хухрев, здоровье