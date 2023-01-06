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В США рассказали о панике в стране из-за России - РИА Новости, 06.01.2023
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В США рассказали о панике в стране из-за России
В США рассказали о панике в стране из-за России - РИА Новости, 06.01.2023
В США рассказали о панике в стране из-за России
Штаты "фабрикуют панику" вокруг России и используют ее как политический инструмент, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T03:23
2023-01-06T13:43
в мире
такер карлсон
хиллари клинтон
вашингтон (штат)
россия
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Штаты "фабрикуют панику" вокруг России и используют ее как политический инструмент, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.Журналист напомнил, что в 2016 году организация WikiLeaks обнародовала информацию, согласно которой кандидат в президенты Хиллари Клинтон поручила своему офису максимально повлиять на результаты выборов. Ведущий отметил, что спецслужбам было известно, что это неправда, тем не менее они "не сказали ни слова, так как выяснилось, что обвинения в сторону России — отличный политический инструмент".По его словам, все, что неугодно властям США, стали называть "российской дезинформацией" и использовать для цензуры. Так, например, Белый дом заблокировал тысячи Twitter-аккаунтов, которые, по заявлениям спецслужб, контролировались Россией, однако оказалось, что информация, опубликованная с этих аккаунтов, просто не соответствовала государственной политике."Это незаконно. Это откровенное нарушение конституции", — заключил ведущий.В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры, которые якобы действовали по распоряжению руководства России, чтобы повлиять на результаты президентских выборов. При этом никаких доказательств причастности Москвы Вашингтон ни разу не предъявил.
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в мире, такер карлсон, хиллари клинтон, вашингтон (штат), россия, wikileaks, сша
В мире, Такер Карлсон, Хиллари Клинтон, Вашингтон (штат), Россия, WikiLeaks, США
03:23 06.01.2023 (обновлено: 13:43 06.01.2023)
 
В США рассказали о панике в стране из-за России

Ведущий Fox News Карлсон: США фабрикуют панику вокруг России в политических интересах

© AP Photo / Tony GutierrezМужчина наблюдает за ходом подсчета голосов на выборах в США
Мужчина наблюдает за ходом подсчета голосов на выборах в США - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Tony Gutierrez
Мужчина наблюдает за ходом подсчета голосов на выборах в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Штаты "фабрикуют панику" вокруг России и используют ее как политический инструмент, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.
Журналист напомнил, что в 2016 году организация WikiLeaks обнародовала информацию, согласно которой кандидат в президенты Хиллари Клинтон поручила своему офису максимально повлиять на результаты выборов.

"Чтобы замять эту оплошность, офис Клинтон заявил, что это сделала Россия, что русские хакнули серверы", — добавил Карлсон.

Ведущий отметил, что спецслужбам было известно, что это неправда, тем не менее они "не сказали ни слова, так как выяснилось, что обвинения в сторону России — отличный политический инструмент".

"Со временем это стало стандартным ответом на любое происшествие в Вашингтоне", — с иронией отметил журналист.

По его словам, все, что неугодно властям США, стали называть "российской дезинформацией" и использовать для цензуры. Так, например, Белый дом заблокировал тысячи Twitter-аккаунтов, которые, по заявлениям спецслужб, контролировались Россией, однако оказалось, что информация, опубликованная с этих аккаунтов, просто не соответствовала государственной политике.
"Это незаконно. Это откровенное нарушение конституции", — заключил ведущий.
В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры, которые якобы действовали по распоряжению руководства России, чтобы повлиять на результаты президентских выборов. При этом никаких доказательств причастности Москвы Вашингтон ни разу не предъявил.
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В миреТакер КарлсонХиллари КлинтонВашингтон (штат)РоссияWikiLeaksСША
 
 
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