https://ria.ru/20230106/izrail-1843298673.html
Израиль ввел санкции против Палестины
Израиль ввел санкции против Палестины - РИА Новости, 06.01.2023
Израиль ввел санкции против Палестины
Правительство Израиля приняло ряд мер против палестинских властей из-за резолюции об обращении в Международный суд ООН по поводу оккупированной палестинской... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T18:46
2023-01-06T18:46
2023-01-06T18:46
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Правительство Израиля приняло ряд мер против палестинских властей из-за резолюции об обращении в Международный суд ООН по поводу оккупированной палестинской территории, сообщает газета Jerusalem Post. Ранее комитет Генассамблеи ООН утвердил проект резолюции, озаглавленный "Действия Израиля, затрагивающие права человека палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим". В конце декабря 2022 года резолюция, которая призывает Международный суд ООН вынести юридическое заключение о последствиях оккупации палестинских территорий, была одобрена по итогам голосования в Генассамблее ООН. Как отмечает издание, в пятницу израильское правительство, в частности, приняло решение заморозить строительство для Палестины в Зоне C на Западном берегу и удержать часть предназначавшихся для палестинцев средств (39 миллионов долларов США) в пользу семей израильтян, погибших из-за действий палестинских вооруженных формирований. Палестинский вопрос, то есть проблема существования и сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния.
https://ria.ru/20230104/palestina-1843027329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, сша, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Израиль, Палестина, США, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Израиль ввел санкции против Палестины
Израиль принял меры против Палестины из-за резолюции об обращении в Международный суд ООН