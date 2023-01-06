https://ria.ru/20230106/gretsiya-1843281274.html

Мицотакис заявил, что Афины не откажутся от права на территориальные воды

Мицотакис заявил, что Афины не откажутся от права на территориальные воды - РИА Новости, 06.01.2023

Мицотакис заявил, что Афины не откажутся от права на территориальные воды

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна не откажется от своих суверенных прав по чьему-либо указанию. С таким заявлением премьер выступил... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T16:01

2023-01-06T16:01

2023-01-06T16:02

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АФИНЫ, 6 янв – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна не откажется от своих суверенных прав по чьему-либо указанию. С таким заявлением премьер выступил на церемонии освящения вод на острове Гавдосе, расположенном к югу от Крита. Мицотакис принял участие в праздновании Крещения, которое отмечается в Греции 6 января, так как Элладская православная церковь живет по новоюлианскому календарю. В Греции Крещение является государственным праздником и выходным днем. "Мы находимся в самой южной точке Европы, в Ливийском море. Здесь развевается греческий флаг в Средиземном море, месте, которое должно стать местом мирного сосуществования для всех средиземноморских стран. Я хочу повторить здесь, из Гавдоса, что Греция не принимает предложения о том, как осуществлять свой суверенитет и свои суверенные права", - заявил Мицотакис. Греция заявляет, что в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву имеет право расширить территориальные воды с 6 миль до 12 миль. Ранее министры иностранных дел и обороны Турции заявляли, что если Греция расширит до 12 миль свои территориальные воды в Эгейском море, то ее ждут последствия. Турция заявляет, что будет считать это поводом для войны – casus belli. По этому поводу парламент Турции принял решение в 1995 году. Турция считает, что расширением территориальных вод Греция практически перекроет Турции возможность выйти в международные воды, и Турция окажется заперта в своих территориальных водах. Мицотакис заявил, что на основе международного права можно решить любые разногласия мирным путем. "Мы доказали это, разграничив исключительную экономическую зону с Египтом и Италией. Мы также знаем, что это путь для разрешения любых других разногласий, которые у нас есть с нашими соседями. Здесь, к западу от Гавдоса, впервые при нашем собственном правительстве после многих лет задержки были начаты исследования с целью определения наличия месторождений природного газа, которые Греческая Республика может разрабатывать. Я также призываю здесь, из Гавдоса, все соседние государства Греции, и конкретно имею в виду Ливию, прийти к плодотворным и содержательным переговорам с нашей родиной, чтобы мы могли разграничить исключительные экономические зоны с нашими географическими соседями", - сказал премьер Греции. По его словам, Греция сделала это с Египтом и может сделать и с Ливией, как только в Ливии будет сформировано правительство, имеющее полномочия заключать такие международные соглашения. Конфликты интересов Греция считает незаконным и не признает меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией, заключенный в 2019 году. Эти зоны распространяются, в частности, на греческий остров Родос и восточную часть острова Крит. Турция опубликовала карту морских зон "с учетом турецко-ливийского меморандума", согласно которой к Турции отходит значительная часть вод, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Афины обвинили Анкару в том, что она посягнула на суверенные права Греции и пытается изменить карту ИЭЗ. Анкара заявила, что меморандум основан на международном праве. Греция считает незаконным и турецко-ливийское соглашение по совместной эксплуатации месторождений углеводородов, которое в октябре 2022 года подписали министр иностранных дел временного правительства Ливии Наджля Манкуш и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. В свою очередь временное правительство Ливии обвиняет Грецию в нарушении международного права. МИД заседающего в Триполи временного правительства Ливии 7 декабря 2022 года обвинил власти Греции в заключении контрактов с международными компаниями на проведение геологоразведки на совместной морской границе. По данным внешнеполитического ведомства Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии, греческие власти заключили соглашения с иностранными компаниями на геологоразведку на спорных территориях к югу и юго-западу от острова Крит. Официальный Триполи заявил, что таким образом Афины "пользуются продолжающимся в Ливии кризисом и навязывают политику свершившегося факта". Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Ливии осудило "безответственные действия греческих властей". Греция заключила в 2020 году с Италией и Египтом соглашения о разграничении морских зон. Зоны, обозначенные в турко-ливийском меморандуме и греко-египетском соглашении, пересекаются около Родоса и Крита.

https://ria.ru/20230101/turtsiya-1842729835.html

https://ria.ru/20221229/soyuznik-1842365244.html

https://ria.ru/20221228/obyazatelstva-1842046504.html

https://ria.ru/20221224/turtsiya-1841081480.html

https://ria.ru/20221231/tseny-1842592421.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, греция, турция, ливия, кириакос мицотакис, мевлют чавушоглу, оон, элладская православная церковь