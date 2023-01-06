16:01 06.01.2023 (обновлено: 16:02 06.01.2023)
Мицотакис заявил, что Афины не откажутся от права на территориальные воды
Премьер Греции заявил, что Афины не откажутся от права на 12 миль территориальных вод
Флаг Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 6 янв – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна не откажется от своих суверенных прав по чьему-либо указанию. С таким заявлением премьер выступил на церемонии освящения вод на острове Гавдосе, расположенном к югу от Крита.
Мицотакис принял участие в праздновании Крещения, которое отмечается в Греции 6 января, так как Элладская православная церковь живет по новоюлианскому календарю. В Греции Крещение является государственным праздником и выходным днем.
"Мы находимся в самой южной точке Европы, в Ливийском море. Здесь развевается греческий флаг в Средиземном море, месте, которое должно стать местом мирного сосуществования для всех средиземноморских стран. Я хочу повторить здесь, из Гавдоса, что Греция не принимает предложения о том, как осуществлять свой суверенитет и свои суверенные права", - заявил Мицотакис.
Греция заявляет, что в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву имеет право расширить территориальные воды с 6 миль до 12 миль. Ранее министры иностранных дел и обороны Турции заявляли, что если Греция расширит до 12 миль свои территориальные воды в Эгейском море, то ее ждут последствия. Турция заявляет, что будет считать это поводом для войны – casus belli. По этому поводу парламент Турции принял решение в 1995 году. Турция считает, что расширением территориальных вод Греция практически перекроет Турции возможность выйти в международные воды, и Турция окажется заперта в своих территориальных водах.
29 декабря 2022, 23:39Министр обороны Греции отреагировал на угрозы войной со стороны Турции
Мицотакис заявил, что на основе международного права можно решить любые разногласия мирным путем.
"Мы доказали это, разграничив исключительную экономическую зону с Египтом и Италией. Мы также знаем, что это путь для разрешения любых других разногласий, которые у нас есть с нашими соседями. Здесь, к западу от Гавдоса, впервые при нашем собственном правительстве после многих лет задержки были начаты исследования с целью определения наличия месторождений природного газа, которые Греческая Республика может разрабатывать. Я также призываю здесь, из Гавдоса, все соседние государства Греции, и конкретно имею в виду Ливию, прийти к плодотворным и содержательным переговорам с нашей родиной, чтобы мы могли разграничить исключительные экономические зоны с нашими географическими соседями", - сказал премьер Греции.
По его словам, Греция сделала это с Египтом и может сделать и с Ливией, как только в Ливии будет сформировано правительство, имеющее полномочия заключать такие международные соглашения.
28 декабря 2022, 21:18Греция заверила Россию, что не будет передавать другим странам С-300
Конфликты интересов
Греция считает незаконным и не признает меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией, заключенный в 2019 году. Эти зоны распространяются, в частности, на греческий остров Родос и восточную часть острова Крит.
Турция опубликовала карту морских зон "с учетом турецко-ливийского меморандума", согласно которой к Турции отходит значительная часть вод, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Афины обвинили Анкару в том, что она посягнула на суверенные права Греции и пытается изменить карту ИЭЗ. Анкара заявила, что меморандум основан на международном праве.
24 декабря 2022, 15:04Турция призвала НАТО остановить "провокации Греции"
Греция считает незаконным и турецко-ливийское соглашение по совместной эксплуатации месторождений углеводородов, которое в октябре 2022 года подписали министр иностранных дел временного правительства Ливии Наджля Манкуш и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
В свою очередь временное правительство Ливии обвиняет Грецию в нарушении международного права.
МИД заседающего в Триполи временного правительства Ливии 7 декабря 2022 года обвинил власти Греции в заключении контрактов с международными компаниями на проведение геологоразведки на совместной морской границе. По данным внешнеполитического ведомства Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии, греческие власти заключили соглашения с иностранными компаниями на геологоразведку на спорных территориях к югу и юго-западу от острова Крит. Официальный Триполи заявил, что таким образом Афины "пользуются продолжающимся в Ливии кризисом и навязывают политику свершившегося факта". Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Ливии осудило "безответственные действия греческих властей".
Греция заключила в 2020 году с Италией и Египтом соглашения о разграничении морских зон. Зоны, обозначенные в турко-ливийском меморандуме и греко-египетском соглашении, пересекаются около Родоса и Крита.
31 декабря 2022, 09:25Жители Греции обвинили ЕС в неправильной энергетической политике