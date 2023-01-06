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В ФРГ число отказников от военной службы выросло почти в пять раз за год - РИА Новости, 06.01.2023
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В ФРГ число отказников от военной службы выросло почти в пять раз за год
В ФРГ число отказников от военной службы выросло почти в пять раз за год - РИА Новости, 06.01.2023
В ФРГ число отказников от военной службы выросло почти в пять раз за год
Число отказников от военной службы в Бундесвере (ВС Германии) на фоне ситуации на Украине в 2022 году увеличилось почти в пять раз в сравнении с предыдущим... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T12:58
2023-01-06T12:58
в мире
германия
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БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Число отказников от военной службы в Бундесвере (ВС Германии) на фоне ситуации на Украине в 2022 году увеличилось почти в пять раз в сравнении с предыдущим годом, сообщили в ведомстве ФРГ по делам семьи и гражданского общества. "В 2021 году федеральное ведомство по делам семьи и гражданского общества получило 201 заявление об отказе от военной службы, в 2022 году было подано в общей сложности 951 заявление", - заявил медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) представитель ведомства. Отмечается, что после отмены всеобщей воинской обязанности в 2011 году отказниками в ФРГ считаются только те, кто уже служит в Бундесвере. По данным RND, многие отказники обосновывают свой отказ от службы тем, что не рассчитывали на военное участие в конфликте на Украине.
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в мире, германия, бундесвер германии
В мире, Германия, Бундесвер Германии
12:58 06.01.2023
 
В ФРГ число отказников от военной службы выросло почти в пять раз за год

В Германии число отказников от службы в бундесвере в 2022 году выросло почти в пять раз

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты бундесвера . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Число отказников от военной службы в Бундесвере (ВС Германии) на фоне ситуации на Украине в 2022 году увеличилось почти в пять раз в сравнении с предыдущим годом, сообщили в ведомстве ФРГ по делам семьи и гражданского общества.
"В 2021 году федеральное ведомство по делам семьи и гражданского общества получило 201 заявление об отказе от военной службы, в 2022 году было подано в общей сложности 951 заявление", - заявил медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) представитель ведомства.
Отмечается, что после отмены всеобщей воинской обязанности в 2011 году отказниками в ФРГ считаются только те, кто уже служит в Бундесвере.
По данным RND, многие отказники обосновывают свой отказ от службы тем, что не рассчитывали на военное участие в конфликте на Украине.
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