https://ria.ru/20230106/germaniya-1843255771.html

В ФРГ число отказников от военной службы выросло почти в пять раз за год

В ФРГ число отказников от военной службы выросло почти в пять раз за год - РИА Новости, 06.01.2023

В ФРГ число отказников от военной службы выросло почти в пять раз за год

Число отказников от военной службы в Бундесвере (ВС Германии) на фоне ситуации на Украине в 2022 году увеличилось почти в пять раз в сравнении с предыдущим... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T12:58

2023-01-06T12:58

2023-01-06T12:58

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БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Число отказников от военной службы в Бундесвере (ВС Германии) на фоне ситуации на Украине в 2022 году увеличилось почти в пять раз в сравнении с предыдущим годом, сообщили в ведомстве ФРГ по делам семьи и гражданского общества. "В 2021 году федеральное ведомство по делам семьи и гражданского общества получило 201 заявление об отказе от военной службы, в 2022 году было подано в общей сложности 951 заявление", - заявил медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) представитель ведомства. Отмечается, что после отмены всеобщей воинской обязанности в 2011 году отказниками в ФРГ считаются только те, кто уже служит в Бундесвере. По данным RND, многие отказники обосновывают свой отказ от службы тем, что не рассчитывали на военное участие в конфликте на Украине.

https://ria.ru/20230101/ukraina-1842658056.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, бундесвер германии