https://ria.ru/20230106/germaniya-1843255771.html
В ФРГ число отказников от военной службы выросло почти в пять раз за год
В ФРГ число отказников от военной службы выросло почти в пять раз за год - РИА Новости, 06.01.2023
В ФРГ число отказников от военной службы выросло почти в пять раз за год
Число отказников от военной службы в Бундесвере (ВС Германии) на фоне ситуации на Украине в 2022 году увеличилось почти в пять раз в сравнении с предыдущим... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T12:58
2023-01-06T12:58
2023-01-06T12:58
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бундесвер германии
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БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Число отказников от военной службы в Бундесвере (ВС Германии) на фоне ситуации на Украине в 2022 году увеличилось почти в пять раз в сравнении с предыдущим годом, сообщили в ведомстве ФРГ по делам семьи и гражданского общества. "В 2021 году федеральное ведомство по делам семьи и гражданского общества получило 201 заявление об отказе от военной службы, в 2022 году было подано в общей сложности 951 заявление", - заявил медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) представитель ведомства. Отмечается, что после отмены всеобщей воинской обязанности в 2011 году отказниками в ФРГ считаются только те, кто уже служит в Бундесвере. По данным RND, многие отказники обосновывают свой отказ от службы тем, что не рассчитывали на военное участие в конфликте на Украине.
https://ria.ru/20230101/ukraina-1842658056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, бундесвер германии
В мире, Германия, Бундесвер Германии
В ФРГ число отказников от военной службы выросло почти в пять раз за год
В Германии число отказников от службы в бундесвере в 2022 году выросло почти в пять раз
БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости.
Число отказников от военной службы в Бундесвере (ВС Германии) на фоне ситуации на Украине в 2022 году увеличилось почти в пять раз в сравнении с предыдущим годом, сообщили
в ведомстве ФРГ по делам семьи и гражданского общества.
"В 2021 году федеральное ведомство по делам семьи и гражданского общества получило 201 заявление об отказе от военной службы, в 2022 году было подано в общей сложности 951 заявление", - заявил медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) представитель ведомства.
Отмечается, что после отмены всеобщей воинской обязанности в 2011 году отказниками в ФРГ считаются только те, кто уже служит в Бундесвере.
По данным RND, многие отказники обосновывают свой отказ от службы тем, что не рассчитывали на военное участие в конфликте на Украине.