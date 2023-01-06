https://ria.ru/20230106/gaz-1843318764.html

Турция заявила о продолжении переговоров с Россией об отсрочке оплаты газа

Турция заявила о продолжении переговоров с Россией об отсрочке оплаты газа - РИА Новости, 06.01.2023

Турция заявила о продолжении переговоров с Россией об отсрочке оплаты газа

Анкара ведет переговоры с Москвой об отсрочке оплаты природного газа, заявил глава минэнерго Турции Фатих Донмез. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T23:15

2023-01-06T23:15

2023-01-06T23:28

россия

турция

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анкара (провинция)

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СТАМБУЛ, 6 янв – РИА Новости. Анкара ведет переговоры с Москвой об отсрочке оплаты природного газа, заявил глава минэнерго Турции Фатих Донмез."Ранее заключенные с РФ контракты продолжают действовать, мы ведем переговоры с РФ с различных аспектов... Мы обсуждаем в данный момент многие вопросы, в том числе отсрочку (платежей). Безопасность и непрерывность поставок является в настоящий момент самым важным вопросом. До сих пор у нас с Россией никаких проблем не возникало", - заявил Донмез телеканалу Haberturk.Он отметил, что обсуждение создания газового хаба в Турции демонстрирует доверие Москвы к Анкаре.Россия покрывает около 44% потребности Турции в газе.В начале ноября министр энергетики Турции Фатих Донмез сообщал, что Турция начала частичную оплату российского газа в рублях и намерена активизировать работу в этом направлении.Ранее агентство передавало, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители.

https://ria.ru/20230106/gaz-1843293444.html

https://ria.ru/20230105/gaz-1843127831.html

россия

турция

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россия, турция, в мире, анкара (провинция)