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Российские войска в ДНР уничтожили американские РЛС и гаубицу М-777

Российские войска в ДНР уничтожили американские РЛС и гаубицу М-777 - РИА Новости, 06.01.2023

Российские войска в ДНР уничтожили американские РЛС и гаубицу М-777

Российские войска за прошедшие сутки в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американскую гаубицу М-777 и украинскую Д-20 в Запорожской области и ДНР, поразили РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T14:40

2023-01-06T14:40

2023-01-06T14:40

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

харьковская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские войска за прошедшие сутки в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американскую гаубицу М-777 и украинскую Д-20 в Запорожской области и ДНР, поразили американские РЛС АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50 в Харьковской области и ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Данные Минобороны предоставлены за прошедшие сутки по состоянию на 11.00 пятницы по московскому времени - до введения режима прекращения огня."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Победа Донецкой Народной Республики уничтожена на огневой позиции гаубица Д-20. В районе города Орехов Запорожской области уничтожена артиллерийская система М-777 производства США", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным Минобороны РФ, в районах населенных пунктов Васильцовка Харьковской области и Ивано-Дартевка Донецкой Народной Республики поражены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50.

запорожская область

харьковская область

донецкая народная республика

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в мире, запорожская область, харьковская область, донецкая народная республика