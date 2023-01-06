https://ria.ru/20230106/gaubitsy-1843269974.html
Российские войска в ДНР уничтожили американские РЛС и гаубицу М-777
Российские войска в ДНР уничтожили американские РЛС и гаубицу М-777 - РИА Новости, 06.01.2023
Российские войска в ДНР уничтожили американские РЛС и гаубицу М-777
Российские войска за прошедшие сутки в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американскую гаубицу М-777 и украинскую Д-20 в Запорожской области и ДНР, поразили РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T14:40
2023-01-06T14:40
2023-01-06T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
харьковская область
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840645760_0:0:2440:1372_1920x0_80_0_0_fc38cb7dcf6518f72f936e119eb427f3.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские войска за прошедшие сутки в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американскую гаубицу М-777 и украинскую Д-20 в Запорожской области и ДНР, поразили американские РЛС АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50 в Харьковской области и ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Данные Минобороны предоставлены за прошедшие сутки по состоянию на 11.00 пятницы по московскому времени - до введения режима прекращения огня."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Победа Донецкой Народной Республики уничтожена на огневой позиции гаубица Д-20. В районе города Орехов Запорожской области уничтожена артиллерийская система М-777 производства США", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным Минобороны РФ, в районах населенных пунктов Васильцовка Харьковской области и Ивано-Дартевка Донецкой Народной Республики поражены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50.
запорожская область
харьковская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840644905_0:0:2725:2044_1920x0_80_0_0_11c2cd7a3a2e5c67078bd4225ec314e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, харьковская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Харьковская область, Донецкая Народная Республика
Российские войска в ДНР уничтожили американские РЛС и гаубицу М-777
Минобороны: ВС России в ДНР уничтожили американскую гаубицу М-777 и украинскую Д-20