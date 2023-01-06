https://ria.ru/20230106/galo-1843273172.html

Москвичи могли в пятницу наблюдать редкое природное явление

Москвичи могли в пятницу наблюдать редкое природное явление - РИА Новости, 06.01.2023

Москвичи могли в пятницу наблюдать редкое природное явление

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков, комментируя появившиеся в пятницу фотографии солнечного гало, заявил РИА Новости, что в столице... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T15:06

2023-01-06T15:06

2023-01-06T15:20

москва

общество

погода

центр "фобос"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/06/1843274140_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_96a2084016d31a493a7353c5ba0d62af.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков, комментируя появившиеся в пятницу фотографии солнечного гало, заявил РИА Новости, что в столице были условия для его появления, и москвичи действительно могли наблюдать явление. Гало - атмосферное оптическое явление, которое выглядит как свечение вокруг источника света. Оно может быть в форме круга, дуги, светового столба. Ранее в пятницу в СМИ появились фотографии гало, которое, предположительно, наблюдалось в Москве. "Гало происходит из-за преломления солнечных лучей в мелких кристаллах льда. В зимние морозные дни такое явление бывает очень часто... Чаще всего оно бывает, когда есть облака на высоте примерно от 6 до 10 тысяч (метров). Именно при таких погодных условиях, а сейчас именно такая ситуация в столице, наблюдается это явление", - сказал Синенков.

https://ria.ru/20230106/pogoda-1843255635.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, центр "фобос"