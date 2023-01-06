https://ria.ru/20230106/galo-1843273172.html
Москвичи могли в пятницу наблюдать редкое природное явление
Москвичи могли в пятницу наблюдать редкое природное явление - РИА Новости, 06.01.2023
Москвичи могли в пятницу наблюдать редкое природное явление
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков, комментируя появившиеся в пятницу фотографии солнечного гало, заявил РИА Новости, что в столице... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T15:06
2023-01-06T15:06
2023-01-06T15:20
москва
общество
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков, комментируя появившиеся в пятницу фотографии солнечного гало, заявил РИА Новости, что в столице были условия для его появления, и москвичи действительно могли наблюдать явление. Гало - атмосферное оптическое явление, которое выглядит как свечение вокруг источника света. Оно может быть в форме круга, дуги, светового столба. Ранее в пятницу в СМИ появились фотографии гало, которое, предположительно, наблюдалось в Москве. "Гало происходит из-за преломления солнечных лучей в мелких кристаллах льда. В зимние морозные дни такое явление бывает очень часто... Чаще всего оно бывает, когда есть облака на высоте примерно от 6 до 10 тысяч (метров). Именно при таких погодных условиях, а сейчас именно такая ситуация в столице, наблюдается это явление", - сказал Синенков.
https://ria.ru/20230106/pogoda-1843255635.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, общество, погода, центр "фобос"
Москва, Общество, Погода, Центр "Фобос"
15:06 06.01.2023 (обновлено: 15:20 06.01.2023)
Москвичи могли в пятницу наблюдать редкое природное явление
Синоптик Синенков заявил, что в Москве в пятницу были условия для наблюдения гало