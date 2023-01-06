https://ria.ru/20230106/g7-1843238624.html

В Японии назвали одну из тем весеннего саммита G7

В Японии назвали одну из тем весеннего саммита G7 - РИА Новости, 06.01.2023

В Японии назвали одну из тем весеннего саммита G7

Одной из тем саммита стран "Семерки", который состоится в Хиросиме в мае под председательством Японии, станут вопросы эффективных мер и противодействия... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T10:01

2023-01-06T10:01

2023-01-06T10:01

в мире

справки

барак обама

ясутоси нисимура

хиросима (префектура)

япония

сша

g7

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ТОКИО, 6 янв - РИА Новости. Одной из тем саммита стран "Семерки", который состоится в Хиросиме в мае под председательством Японии, станут вопросы эффективных мер и противодействия экономическому давлению и принуждению, рассказал японский министр экономики Ясутоси Нисимура, находящийся с визитом в США, на лекции в американском Центре стратегических и международных исследований (CSIS). "Экономическое принуждение сейчас представляет реальную опасность", - сказал Нисимура и подчеркнул необходимость сдерживания такого принуждения. Министр также указал, что "эффективное противодействие экономическому принуждению" станет одной из тем предстоящего саммита "Семерки" в Хиросиме. Нисимура отметил, что "в случае необходимости нужно проводить ответные меры, выявляя слабые места стран, пытающихся действовать (экономическим) принуждением". В 2023 году председательство в "Группе семи" перейдет Японии. Правительство страны уже официально объявило о месте и сроках проведения саммита "семерки" - он состоится в Хиросиме 19-21 мая 2023 года. При секретариате министра иностранных дел создан офис для подготовки саммита. Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ, он стал основным инициатором проведения форума в своем городе. Встреча глав МИД стран "большой семерки" пройдет 16-18 апреля 2023 года в городе Каруидзава - знаменитом курорте в японской префектуре Нагано, а министров финансов и глав центробанков - в японской Ниигате 11-13 мая 2023 года. Встреча министров стран G7 по климату, энергетике и окружающей среде пройдет в городе Саппоро 15-16 апреля 2023 года. Также согласовывается проведение встреч министров здравоохранения стран "Большой семерки" в городе Нагасаки, министров труда - в городе Курасики префектуры Окаяма, министров сельского хозяйства стран G7 - в городе Миядзаки одноименной префектуры на острове Кюсю. Ранее сообщалось, что Япония согласовывает вопрос о посещении лидерами стран "Семерки" мемориального музея памяти жертв атомной бомбардировки во время саммита в Хиросиме в мае этого года. До сих пор единственным действующим лидером ядерной державы, посетившим музей, был Барак Обама в 2016 году. В преддверии председательства в G7 премьер-министр Кисида отправится в зарубежное турне: с 9 по 12 января он посетит с визитом Францию, Италию, Британию, 12 января - Канаду, 12-13 января - США и проведет двусторонние переговоры с лидерами этих стран. Также 11 января в Вашингтоне пройдет встреча 2+2 между главами министерства обороны и иностранных дел двух стран.

https://ria.ru/20230102/g7-1842795196.html

https://ria.ru/20230103/velikobritaniya-1842890815.html

хиросима (префектура)

япония

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в мире, справки, барак обама, ясутоси нисимура, хиросима (префектура), япония, сша, g7