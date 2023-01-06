https://ria.ru/20230106/fregat-1843188447.html
Российский "убийца авианосцев" заставил американцев задуматься о мире
Российский "убийца авианосцев" заставил американцев задуматься о мире - РИА Новости, 06.01.2023
Российский "убийца авианосцев" заставил американцев задуматься о мире
Явление народу "Адмирала Горшкова" с "Цирконами" на борту произвело неизгладимое впечатление на мировую общественность, став новогодней новостью номер один... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T08:00
2023-01-06T08:00
2023-01-06T10:10
авторы
владимир путин
майкл гриффин
джон хилл
сша
россия
средиземное море
министерство обороны сша
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Явление народу "Адмирала Горшкова" с "Цирконами" на борту произвело неизгладимое впечатление на мировую общественность, став новогодней новостью номер один. Напомним: 4 января Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу свеженького (2018 года постройки) фрегата "Адмирал Горшков".Оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон" фрегат отправился в дальний поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также в Средиземное море. Российский президент специально подчеркнул, что "мы будем и дальше развивать боевой потенциал вооруженных сил, выпускать перспективные образцы оружия и техники, которые будут стоять на страже безопасности России в ближайшие десятилетия."Министр обороны Шойгу пояснил, что цель похода заключается в "противодействии угрозам России, совместном с дружественными странами поддержании регионального мира и стабильности." Еще одна интересная деталь: "В ходе учений, тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки".В 2020-2022 годах учения с применением ракет "Циркон" "Адмирал Горшков" уже проводил. Все стрельбы прошли успешно. Тогда это было в Баренцевом море, сейчас, как видим, география испытаний гиперзвукового оружия несколько изменилась. Интересно также, как удастся наладить взаимодействие с ВМФ дружественных стран — у китайских товарищей, к примеру, тоже имеется широкий ассортимент гиперзвуковых противокорабельных ракет.Казалось бы, все это обычная рутина военно-морских учений. Однако наши англосаксонские стратегические партнеры устроили вокруг этой новости нездоровый ажиотаж."Леденящее кровь предупреждение, которое Россия посылает всему миру", — так описывает поход "Адмирала Горшкова" британский таблоид The Sun. Их коллеги из Daily Mail опубликовали познавательную картинку, примерно описывающую скорость и дальность полета "Циркона", и густо уснастили статью совершенно базарными ругательствами в адрес российского руководства. "В бессильной злобе", — как говаривали у нас в советское время.В 2019 году "Адмирал Горшков", небрежно проходя вдоль берегов Туманного Альбиона, уже потрепал нервы британцам. Навстречу ему тогда выдвигался эсминец Defender. А главная газета страны The Times прокомментировала появление российского фрегата запредельно глупой заметкой: якобы на борту "Адмирала Горшкова" находилось секретное оружие, на большом расстоянии вызывающее галлюцинации и тошноту у "потенциального противника". Типа выйдет добрый англичанин на пляж, глянет на российский корабль на горизонте — и все, "едет в Ригу". Не знаю, может, им там пить поменьше?Американские издания тоже не обошли вниманием выход в море "Адмирала Горшкова" с "Цирконами" на борту. New York Times отметила, что разработкой гиперзвуковых ракет занимаются сегодня во многих странах мира. У газеты "нет уверенности", что российские ракеты "сработают как заявлено". Однако журналисты вынуждены были отметить, что, по мнению независимых экспертов, гиперзвуковые разработки США заметно уступают российским.Действительно, гиперзвук в США пока на стадии испытаний — и подавляющее большинство из них заканчивается неудачно. Только в декабре удалось впервые провести успешное испытание многострадальной ракеты "Стрела" (ее скорость почти в два раза меньше, чем у "Циркона"), с которой в Пентагоне возятся уже несколько лет.Однако от первого испытания до запуска изделия в серию — путь очень неблизкий. Официально считается, что первые гиперзвуковые ракеты должны появиться в США этим летом. Многие американские военные аналитики думают иначе: "До появления серийных гиперзвуковых изделий нам еще многие годы".Но дело не только в отсутствии гиперзвукового оружия. В 2018 году тогдашний замминистра обороны США Майкл Гриффин, выступая перед конгрессом, сказал: "У нас нет (гиперзвуковых) систем, способных противодействовать Китаю и России, у нас также нет обороны против их систем". Тогда же Министерству обороны было поручено разработать соответствующие системы защиты от гиперзвукового оружия. Каждый год в эти программы вваливались сотни миллионов долларов. Результаты пока неочевидны. Во всяком случае, на американских авианосцах по-прежнему стоит система Aegis, категорически неспособная перехватывать "Цирконы". Это, кстати, отметил и министр обороны Шойгу, отправляя в поход "Адмирала Горшкова".Год назад американцы предложили вариант защиты авианосцев. Предлагалось запустить на орбиту спутники, которые отслеживали бы сам момент запуска гиперзвуковой ракеты, в режиме реального времени передавали бы данные о ее полете на корабли, оборудованные системой Aegis, а оттуда на перехват стартовала бы ракета SM-6. Как сказал вице-адмирал ВМС США Джон Хилл, "на сегодня это наша единственная возможная защита от гиперзвукового оружия".Как эта система будет работать в реальности и будет ли вообще, уверенности нет. Пока во всем мире гиперзвуковые ракеты продолжают ласково называть "убийцами авианосцев". Возможно, именно это обстоятельство и стало причиной такой нервной реакции наших англосаксонских противников. Наверное, не надо пояснять, что именно сейчас пять американских авианосцев тусуются в Средиземном море и Атлантическом океане.Долгие десятилетия США обеспечивали своим вассалам "зонтик безопасности". Сейчас (впервые за долгое время) возникает ощущение, что зонтик этот дырявый. Исторический момент, конечно.Представитель Госдепа Нед Прайс на традиционной пресс-конференции отказался комментировать поход "Адмирала Горшкова". "Мы не участвуем в пропагандистских учениях", — холодно заметил он.Однако пока он этот говорил, в американское посольство в Москве уже, видно, летели указивки из Госдепа. Потому что буквально на следующий день — не успел еще "Адмирал Горшков" пройти мимо английских берегов — посольство США обратилось ко всему российскому народу.В на скорую руку смонтированном ролике посольство рассказывает русским, как их любят в Америке. И Гитлера-то мы, оказывается, вместе победили — какая неожиданность, а то все казалось, будто его в одиночку Брэд Питт разгромил. И космос мы внезапно вместе покоряли — здесь, очевидно, предлагается забыть, какую антисоветскую истерию разводили американцы и после нашего "Спутника", и после полета Гагарина. И культуру нашу в Америке очень любят: музыка, там, танцы, "Щелкунчик" — полный набор.Здравствуйте пожалуйста. А кто же проклинал Россию и россиян, воровал наши деньги и активы, поставлял оружие, из которого убивают наших людей, грозил устами своих сенильных политиков сбросить бомбы на Москву, убить Путина? С чего вдруг внезапно такой разворот? Как говорят на флоте, "все вдруг".А это нервишки заиграли у наших стратегических партнеров. Срочно переобуваясь в полете, они попросили о мире. "Это все недостойно вас", — сообщает нам американское посольство, имея в виду СВО на Украине, — скажите: "Нет войне".Наглость — второе счастье, поистине. Уничтожать нас руками своих прокси-украинцев и в то же самое время призывать нас протестовать против войны. В голове просто не укладывается. И зацените фантастическую трусость бывшего гегемона. В этом ролике про то, как американцы любят русских, Украины словно бы и нет. Главный месседж: мы с вами не воюем, нас трогать не надо, мы в домике. Ей-богу, американцам пора сменить свой девиз с In God We Trust на "А нас-то за что".Вряд ли россиян сегодня можно купить на такие дешевые разводки. Историческая память, знаете ли. "Германский народ никогда не питал враждебных чувств по отношению к народностям России", — под эти слова начиналась кровавая оккупация наших земель немецко-фашистскими захватчиками. Они тоже нас невероятно любили, по словам их пропагандистов, и мечтали освободить из "тюрьмы народов". Двадцать семь миллионов жизней забрали эти нелюди, умудряясь в то же время забрасывать нас листовками с уверениями в вечной дружбе. Американским "партнерам" не стоило бы так откровенно косплеить нацистов.
https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html
https://ria.ru/20230104/zapad-1842965900.html
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Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
авторы, владимир путин, майкл гриффин, джон хилл, сша, россия, средиземное море, министерство обороны сша
Авторы, Владимир Путин, Майкл Гриффин, Джон Хилл, США, Россия, Средиземное море, Министерство обороны США
Явление народу "Адмирала Горшкова" с "Цирконами" на борту произвело неизгладимое впечатление на мировую общественность, став новогодней новостью номер один. Напомним: 4 января Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу свеженького (2018 года постройки) фрегата "Адмирал Горшков".
Оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон" фрегат отправился в дальний поход по Атлантическому и Индийскому
океанам, а также в Средиземное море
. Российский президент специально подчеркнул, что "мы будем и дальше развивать боевой потенциал вооруженных сил, выпускать перспективные образцы оружия и техники, которые будут стоять на страже безопасности России
в ближайшие десятилетия
."
Министр обороны Шойгу пояснил, что цель похода заключается в "противодействии угрозам России, совместном с дружественными странами поддержании регионального мира и стабильности." Еще одна интересная деталь: "В ходе учений, тренировок будут отрабатываться действия
экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки".
В 2020-2022 годах учения с применением ракет "Циркон" "Адмирал Горшков" уже проводил. Все стрельбы прошли успешно. Тогда это было в Баренцевом море
, сейчас, как видим, география испытаний гиперзвукового оружия несколько изменилась. Интересно также, как удастся наладить взаимодействие с ВМФ дружественных стран — у китайских товарищей, к примеру, тоже имеется широкий ассортимент гиперзвуковых противокорабельных ракет.
Казалось бы, все это обычная рутина военно-морских учений. Однако наши англосаксонские стратегические партнеры устроили вокруг этой новости нездоровый ажиотаж.
"Леденящее кровь предупреждение, которое Россия посылает всему миру", — так описывает поход "Адмирала Горшкова" британский таблоид
The Sun. Их коллеги из Daily Mail опубликовали познавательную картинку, примерно описывающую скорость и дальность полета "Циркона", и густо уснастили статью совершенно базарными ругательствами в адрес российского руководства
. "В бессильной злобе", — как говаривали у нас в советское время.
В 2019 году "Адмирал Горшков", небрежно проходя вдоль берегов Туманного Альбиона, уже потрепал нервы британцам. Навстречу ему тогда выдвигался эсминец Defender. А главная газета страны The Times прокомментировала появление российского фрегата запредельно глупой заметкой: якобы на борту "Адмирала Горшкова" находилось секретное оружие, на большом расстоянии вызывающее галлюцинации и тошноту у "потенциального противника". Типа выйдет добрый англичанин на пляж, глянет на российский корабль на горизонте — и все, "едет в Ригу". Не знаю, может, им там пить поменьше?
Американские издания тоже не обошли вниманием выход в море "Адмирала Горшкова" с "Цирконами" на борту. New York Times отметила, что разработкой гиперзвуковых ракет занимаются сегодня во многих странах мира. У газеты "нет уверенности", что российские ракеты "сработают
как заявлено". Однако журналисты вынуждены были отметить, что, по мнению независимых экспертов, гиперзвуковые разработки США
заметно уступают российским.
Действительно, гиперзвук в США пока на стадии испытаний — и подавляющее большинство из них заканчивается неудачно. Только в декабре удалось впервые провести успешное испытание многострадальной ракеты "Стрела" (ее скорость почти в два раза меньше, чем у "Циркона"), с которой в Пентагоне
возятся уже несколько лет.
Однако от первого испытания до запуска изделия в серию — путь очень неблизкий. Официально считается, что первые гиперзвуковые ракеты должны появиться в США этим летом. Многие американские военные аналитики думают иначе: "До появления серийных гиперзвуковых изделий нам еще многие
годы".
Но дело не только в отсутствии гиперзвукового оружия. В 2018 году тогдашний замминистра обороны США Майкл Гриффин
, выступая перед конгрессом, сказал: "У нас нет (гиперзвуковых) систем, способных противодействовать Китаю
и России, у нас также нет обороны против их систем
".
Тогда же Министерству обороны было поручено разработать соответствующие системы защиты от гиперзвукового оружия. Каждый год в эти программы вваливались сотни миллионов долларов. Результаты пока неочевидны. Во всяком случае, на американских авианосцах по-прежнему стоит система Aegis, категорически неспособная перехватывать "Цирконы". Это, кстати, отметил и министр обороны Шойгу, отправляя в поход "Адмирала Горшкова".
Год назад американцы предложили вариант защиты авианосцев. Предлагалось запустить на орбиту спутники, которые отслеживали бы сам момент запуска гиперзвуковой ракеты, в режиме реального времени передавали бы данные о ее полете на корабли, оборудованные системой Aegis, а оттуда на перехват стартовала бы ракета SM-6. Как сказал вице-адмирал ВМС США Джон Хилл
, "на сегодня это наша единственная возможная защита от гиперзвукового
оружия".
Как эта система будет работать в реальности и будет ли вообще, уверенности нет. Пока во всем мире гиперзвуковые ракеты продолжают ласково называть "убийцами авианосцев". Возможно, именно это обстоятельство и стало причиной такой нервной реакции наших англосаксонских противников. Наверное, не надо пояснять, что именно сейчас пять американских авианосцев тусуются в Средиземном море и Атлантическом океане
.
Долгие десятилетия США обеспечивали своим вассалам "зонтик безопасности". Сейчас (впервые за долгое время) возникает ощущение, что зонтик этот дырявый. Исторический момент, конечно.
Представитель Госдепа Нед Прайс
на традиционной пресс-конференции отказался комментировать поход "Адмирала Горшкова". "Мы не участвуем в пропагандистских учениях", — холодно заметил
он.
Однако пока он этот говорил, в американское посольство в Москве
уже, видно, летели указивки из Госдепа. Потому что буквально на следующий день — не успел еще "Адмирал Горшков" пройти мимо английских берегов — посольство США обратилось ко всему российскому народу.
В на скорую руку смонтированном ролике посольство рассказывает русским, как их любят в Америке
. И Гитлера-то мы, оказывается, вместе победили — какая неожиданность, а то все казалось, будто его в одиночку Брэд Питт
разгромил. И космос мы внезапно вместе покоряли — здесь, очевидно, предлагается забыть, какую антисоветскую истерию разводили американцы и после нашего "Спутника", и после полета Гагарина. И культуру нашу в Америке очень любят: музыка, там, танцы, "Щелкунчик" — полный набор.
Здравствуйте пожалуйста. А кто же проклинал Россию и россиян, воровал наши деньги и активы, поставлял оружие, из которого убивают наших людей, грозил устами своих сенильных политиков сбросить бомбы на Москву, убить Путина? С чего вдруг внезапно такой разворот? Как говорят на флоте, "все вдруг".
А это нервишки заиграли у наших стратегических партнеров. Срочно переобуваясь в полете, они попросили о мире. "Это все недостойно вас", — сообщает нам американское посольство, имея в виду СВО на Украине
, — скажите: "Нет войне".
Наглость — второе счастье, поистине. Уничтожать нас руками своих прокси-украинцев и в то же самое время призывать нас протестовать против войны. В голове просто не укладывается. И зацените фантастическую трусость бывшего гегемона. В этом ролике про то, как американцы любят русских, Украины словно бы и нет. Главный месседж: мы с вами не воюем, нас трогать не надо, мы в домике. Ей-богу, американцам пора сменить свой девиз с In God We Trust на "А нас-то за что".
Вряд ли россиян сегодня можно купить на такие дешевые разводки. Историческая память, знаете ли. "Германский народ никогда не питал враждебных чувств по отношению к народностям России", — под эти слова начиналась кровавая оккупация наших земель немецко-фашистскими захватчиками. Они тоже нас невероятно любили, по словам их пропагандистов, и мечтали освободить из "тюрьмы народов". Двадцать семь миллионов жизней забрали эти нелюди, умудряясь в то же время забрасывать нас листовками с уверениями в вечной дружбе. Американским "партнерам" не стоило бы так откровенно косплеить нацистов.