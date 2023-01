Российский "убийца авианосцев" заставил американцев задуматься о мире

https://ria.ru/20230106/fregat-1843188447.html

Явление народу "Адмирала Горшкова" с "Цирконами" на борту произвело неизгладимое впечатление на мировую общественность, став новогодней новостью номер один. Напомним: 4 января Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу свеженького (2018 года постройки) фрегата "Адмирал Горшков".Оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон" фрегат отправился в дальний поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также в Средиземное море. Российский президент специально подчеркнул, что "мы будем и дальше развивать боевой потенциал вооруженных сил, выпускать перспективные образцы оружия и техники, которые будут стоять на страже безопасности России в ближайшие десятилетия."Министр обороны Шойгу пояснил, что цель похода заключается в "противодействии угрозам России, совместном с дружественными странами поддержании регионального мира и стабильности." Еще одна интересная деталь: "В ходе учений, тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки".В 2020-2022 годах учения с применением ракет "Циркон" "Адмирал Горшков" уже проводил. Все стрельбы прошли успешно. Тогда это было в Баренцевом море, сейчас, как видим, география испытаний гиперзвукового оружия несколько изменилась. Интересно также, как удастся наладить взаимодействие с ВМФ дружественных стран — у китайских товарищей, к примеру, тоже имеется широкий ассортимент гиперзвуковых противокорабельных ракет.Казалось бы, все это обычная рутина военно-морских учений. Однако наши англосаксонские стратегические партнеры устроили вокруг этой новости нездоровый ажиотаж."Леденящее кровь предупреждение, которое Россия посылает всему миру", — так описывает поход "Адмирала Горшкова" британский таблоид The Sun. Их коллеги из Daily Mail опубликовали познавательную картинку, примерно описывающую скорость и дальность полета "Циркона", и густо уснастили статью совершенно базарными ругательствами в адрес российского руководства. "В бессильной злобе", — как говаривали у нас в советское время.В 2019 году "Адмирал Горшков", небрежно проходя вдоль берегов Туманного Альбиона, уже потрепал нервы британцам. Навстречу ему тогда выдвигался эсминец Defender. А главная газета страны The Times прокомментировала появление российского фрегата запредельно глупой заметкой: якобы на борту "Адмирала Горшкова" находилось секретное оружие, на большом расстоянии вызывающее галлюцинации и тошноту у "потенциального противника". Типа выйдет добрый англичанин на пляж, глянет на российский корабль на горизонте — и все, "едет в Ригу". Не знаю, может, им там пить поменьше?Американские издания тоже не обошли вниманием выход в море "Адмирала Горшкова" с "Цирконами" на борту. New York Times отметила, что разработкой гиперзвуковых ракет занимаются сегодня во многих странах мира. У газеты "нет уверенности", что российские ракеты "сработают как заявлено". Однако журналисты вынуждены были отметить, что, по мнению независимых экспертов, гиперзвуковые разработки США заметно уступают российским.Действительно, гиперзвук в США пока на стадии испытаний — и подавляющее большинство из них заканчивается неудачно. Только в декабре удалось впервые провести успешное испытание многострадальной ракеты "Стрела" (ее скорость почти в два раза меньше, чем у "Циркона"), с которой в Пентагоне возятся уже несколько лет.Однако от первого испытания до запуска изделия в серию — путь очень неблизкий. Официально считается, что первые гиперзвуковые ракеты должны появиться в США этим летом. Многие американские военные аналитики думают иначе: "До появления серийных гиперзвуковых изделий нам еще многие годы".Но дело не только в отсутствии гиперзвукового оружия. В 2018 году тогдашний замминистра обороны США Майкл Гриффин, выступая перед конгрессом, сказал: "У нас нет (гиперзвуковых) систем, способных противодействовать Китаю и России, у нас также нет обороны против их систем". Тогда же Министерству обороны было поручено разработать соответствующие системы защиты от гиперзвукового оружия. Каждый год в эти программы вваливались сотни миллионов долларов. Результаты пока неочевидны. Во всяком случае, на американских авианосцах по-прежнему стоит система Aegis, категорически неспособная перехватывать "Цирконы". Это, кстати, отметил и министр обороны Шойгу, отправляя в поход "Адмирала Горшкова".Год назад американцы предложили вариант защиты авианосцев. Предлагалось запустить на орбиту спутники, которые отслеживали бы сам момент запуска гиперзвуковой ракеты, в режиме реального времени передавали бы данные о ее полете на корабли, оборудованные системой Aegis, а оттуда на перехват стартовала бы ракета SM-6. Как сказал вице-адмирал ВМС США Джон Хилл, "на сегодня это наша единственная возможная защита от гиперзвукового оружия".Как эта система будет работать в реальности и будет ли вообще, уверенности нет. Пока во всем мире гиперзвуковые ракеты продолжают ласково называть "убийцами авианосцев". Возможно, именно это обстоятельство и стало причиной такой нервной реакции наших англосаксонских противников. Наверное, не надо пояснять, что именно сейчас пять американских авианосцев тусуются в Средиземном море и Атлантическом океане.Долгие десятилетия США обеспечивали своим вассалам "зонтик безопасности". Сейчас (впервые за долгое время) возникает ощущение, что зонтик этот дырявый. Исторический момент, конечно.Представитель Госдепа Нед Прайс на традиционной пресс-конференции отказался комментировать поход "Адмирала Горшкова". "Мы не участвуем в пропагандистских учениях", — холодно заметил он.Однако пока он этот говорил, в американское посольство в Москве уже, видно, летели указивки из Госдепа. Потому что буквально на следующий день — не успел еще "Адмирал Горшков" пройти мимо английских берегов — посольство США обратилось ко всему российскому народу.В на скорую руку смонтированном ролике посольство рассказывает русским, как их любят в Америке. И Гитлера-то мы, оказывается, вместе победили — какая неожиданность, а то все казалось, будто его в одиночку Брэд Питт разгромил. И космос мы внезапно вместе покоряли — здесь, очевидно, предлагается забыть, какую антисоветскую истерию разводили американцы и после нашего "Спутника", и после полета Гагарина. И культуру нашу в Америке очень любят: музыка, там, танцы, "Щелкунчик" — полный набор.Здравствуйте пожалуйста. А кто же проклинал Россию и россиян, воровал наши деньги и активы, поставлял оружие, из которого убивают наших людей, грозил устами своих сенильных политиков сбросить бомбы на Москву, убить Путина? С чего вдруг внезапно такой разворот? Как говорят на флоте, "все вдруг".А это нервишки заиграли у наших стратегических партнеров. Срочно переобуваясь в полете, они попросили о мире. "Это все недостойно вас", — сообщает нам американское посольство, имея в виду СВО на Украине, — скажите: "Нет войне".Наглость — второе счастье, поистине. Уничтожать нас руками своих прокси-украинцев и в то же самое время призывать нас протестовать против войны. В голове просто не укладывается. И зацените фантастическую трусость бывшего гегемона. В этом ролике про то, как американцы любят русских, Украины словно бы и нет. Главный месседж: мы с вами не воюем, нас трогать не надо, мы в домике. Ей-богу, американцам пора сменить свой девиз с In God We Trust на "А нас-то за что".Вряд ли россиян сегодня можно купить на такие дешевые разводки. Историческая память, знаете ли. "Германский народ никогда не питал враждебных чувств по отношению к народностям России", — под эти слова начиналась кровавая оккупация наших земель немецко-фашистскими захватчиками. Они тоже нас невероятно любили, по словам их пропагандистов, и мечтали освободить из "тюрьмы народов". Двадцать семь миллионов жизней забрали эти нелюди, умудряясь в то же время забрасывать нас листовками с уверениями в вечной дружбе. Американским "партнерам" не стоило бы так откровенно косплеить нацистов.

