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Путин принял участие в церемонии выхода на службу фрегата "Адмирал Горшков" - РИА Новости, 04.01.2023
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Путин принял участие в церемонии выхода на службу фрегата "Адмирал Горшков"
Путин принял участие в церемонии выхода на службу фрегата "Адмирал Горшков" - РИА Новости, 04.01.2023
Путин принял участие в церемонии выхода на службу фрегата "Адмирал Горшков"
Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата "Адмирал Горшков", оснащенного ракетными системами морского базирования "Циркон". РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T13:38
2023-01-04T15:09
безопасность
владимир путин
россия
сергей шойгу
индийский океан
средиземное море
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата "Адмирал Горшков", оснащенного ракетными системами морского базирования "Циркон".Президент отметил, что это вооружение способно надежно защищать безопасность страны. Он поблагодарил специалистов ОПК, которые начали серийно производить "Цирконы", и добавил, что Россия в дальнейшем будет совершенствовать боевой потенциал Вооруженных сил. "Хочу подчеркнуть, мы будем и дальше развивать боевой потенциал Вооруженных сил, выпускать перспективные образцы оружия и техники, которые будут стоять на страже безопасности России в ближайшие десятилетия", — сказал Путин.В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что "Адмирал Горшков" отправляется в дальний поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. При этом фрегат будет отрабатывать применение гиперзвуковых ракет "Циркон". "Основные усилия во время похода будут сосредоточены на противодействии угрозам России, совместном с дружественными странами поддержании регионального мира и стабильности. В ходе учений, тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки", — сообщил Шойгу.По словам главы Минобороны, особенность "Цирконов" заключается в том, что они могут гарантированно преодолевать системы противовоздушной и противоракетной обороны, достигая скорости более девяти Махов при дальности полета более тысячи километров. Сам корабль способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше.После выступления Шойгу Владимир Путин отдал приказ отправить фрегат на боевую службу.Президент России сообщил 21 декабря, что "Адмирал Горшков" с новейшими ракетными системами морского базирования "Циркон" выйдет на боевую службу в начале января. Он заявил тогда, что планируется и дальше оснащать стратегические силы новейшими видами оружия. При этом район несения службы корабля выбирали исходя из интересов обеспечения безопасности России."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя.Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.
https://ria.ru/20221221/vystavka-1840363220.html
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Путин отправил в плавание фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковым оружием
Путин в новом году вышел на связь с министром обороны Шойгу. Обменялись поздравлениями и отправили в плавание фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковым оружием. «Семь футов под килем!». Путин дал приказ «Адмиралу Горшкову» приступить к выполнению задач.
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безопасность, владимир путин, россия, сергей шойгу, индийский океан, средиземное море
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Сергей Шойгу, Индийский океан, Средиземное море
13:38 04.01.2023 (обновлено: 15:09 04.01.2023)
 
Путин принял участие в церемонии выхода на службу фрегата "Адмирал Горшков"

Путин принял участие в церемонии выхода на службу фрегата "Адмирал Горшков" с "Цирконами"

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата "Адмирал Горшков", оснащенного ракетными системами морского базирования "Циркон".
Президент отметил, что это вооружение способно надежно защищать безопасность страны. Он поблагодарил специалистов ОПК, которые начали серийно производить "Цирконы", и добавил, что Россия в дальнейшем будет совершенствовать боевой потенциал Вооруженных сил.
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"Хочу подчеркнуть, мы будем и дальше развивать боевой потенциал Вооруженных сил, выпускать перспективные образцы оружия и техники, которые будут стоять на страже безопасности России в ближайшие десятилетия", — сказал Путин.
В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что "Адмирал Горшков" отправляется в дальний поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. При этом фрегат будет отрабатывать применение гиперзвуковых ракет "Циркон".
"Основные усилия во время похода будут сосредоточены на противодействии угрозам России, совместном с дружественными странами поддержании регионального мира и стабильности. В ходе учений, тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки", — сообщил Шойгу.
По словам главы Минобороны, особенность "Цирконов" заключается в том, что они могут гарантированно преодолевать системы противовоздушной и противоракетной обороны, достигая скорости более девяти Махов при дальности полета более тысячи километров. Сам корабль способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше.
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После выступления Шойгу Владимир Путин отдал приказ отправить фрегат на боевую службу.

"Очень рад! Поздравляю вас! Это большая совместная работа, которая завершилась хорошим, ожидаемым нами результатом. Приступить к выполнению задач! Семь футов под килем!" — сказал глава государства.

Президент России сообщил 21 декабря, что "Адмирал Горшков" с новейшими ракетными системами морского базирования "Циркон" выйдет на боевую службу в начале января. Он заявил тогда, что планируется и дальше оснащать стратегические силы новейшими видами оружия. При этом район несения службы корабля выбирали исходя из интересов обеспечения безопасности России.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя.
Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.
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БезопасностьВладимир ПутинРоссияСергей ШойгуИндийский океанСредиземное море
 
 
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