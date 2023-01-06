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Названы причины, по которым разрушится связь между США и Европой - РИА Новости, 06.01.2023
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Названы причины, по которым разрушится связь между США и Европой
Названы причины, по которым разрушится связь между США и Европой - РИА Новости, 06.01.2023
Названы причины, по которым разрушится связь между США и Европой
США и Европе грозит разлад из-за протекционизма Белого дома и его топливной политики, пишет глава Транснационального фонда мира и исследований будущего Ян Оберг РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T04:36
2023-01-06T04:36
цены на нефть
сша
европа
америка
евросоюз
северный поток — 2
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. США и Европе грозит разлад из-за протекционизма Белого дома и его топливной политики, пишет глава Транснационального фонда мира и исследований будущего Ян Оберг в статье для Global Times.Он также добавил, что ЕС с треском провалил возможность построить мир с Россией, не справился с миграционным кризисом 2015 года и пострадал от COVID-19. Именно вследствие этих ошибок, считает автор, Европа стала сильнее зависеть от Штатов и вынуждена "слепо подчиняться" Белому дому в вопросе украинского кризиса. По его словам, когда Запад потерпит крах, остальные страны проявят мудрость, чтобы смягчить свою политику и оказать ему помощь, но не в ущерб своим интересам и политике."Необходимо сделать все, чтобы избежать новой холодной войны между Западом и востоком, потому что даже холодная война помешает нам решить насущные проблемы человечества", — заключил Оберг.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20230106/karlson-1843216348.html
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цены на нефть, сша, европа, америка, евросоюз, северный поток — 2
Цены на нефть, США, Европа, Америка, Евросоюз, Северный поток — 2
04:36 06.01.2023
 
Названы причины, по которым разрушится связь между США и Европой

GT: Изоляция США после Байдена и энергокризис приведут к разладу между Штатами и Европой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги США и Европейского совета. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. США и Европе грозит разлад из-за протекционизма Белого дома и его топливной политики, пишет глава Транснационального фонда мира и исследований будущего Ян Оберг в статье для Global Times.

"Могут быть две причины, по которым Европа будет вынуждена отделиться от США. Первая — если пост-байденовская Америка станет максимально изолированной или скатится в ситуацию, подобную гражданской войне. Вторая — результат американских санкций, отмена всего российского, разрушение "Северного потока —2" и продажа США сжиженного газа по четырехкратной цене спровоцируют сильные антиамериканские настроения по всей Европе", — заявил эксперт.

Он также добавил, что ЕС с треском провалил возможность построить мир с Россией, не справился с миграционным кризисом 2015 года и пострадал от COVID-19. Именно вследствие этих ошибок, считает автор, Европа стала сильнее зависеть от Штатов и вынуждена "слепо подчиняться" Белому дому в вопросе украинского кризиса.
По его словам, когда Запад потерпит крах, остальные страны проявят мудрость, чтобы смягчить свою политику и оказать ему помощь, но не в ущерб своим интересам и политике.
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"Необходимо сделать все, чтобы избежать новой холодной войны между Западом и востоком, потому что даже холодная война помешает нам решить насущные проблемы человечества", — заключил Оберг.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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