https://ria.ru/20230106/es-1843217863.html

Названы причины, по которым разрушится связь между США и Европой

Названы причины, по которым разрушится связь между США и Европой - РИА Новости, 06.01.2023

Названы причины, по которым разрушится связь между США и Европой

США и Европе грозит разлад из-за протекционизма Белого дома и его топливной политики, пишет глава Транснационального фонда мира и исследований будущего Ян Оберг РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T04:36

2023-01-06T04:36

2023-01-06T04:36

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. США и Европе грозит разлад из-за протекционизма Белого дома и его топливной политики, пишет глава Транснационального фонда мира и исследований будущего Ян Оберг в статье для Global Times.Он также добавил, что ЕС с треском провалил возможность построить мир с Россией, не справился с миграционным кризисом 2015 года и пострадал от COVID-19. Именно вследствие этих ошибок, считает автор, Европа стала сильнее зависеть от Штатов и вынуждена "слепо подчиняться" Белому дому в вопросе украинского кризиса. По его словам, когда Запад потерпит крах, остальные страны проявят мудрость, чтобы смягчить свою политику и оказать ему помощь, но не в ущерб своим интересам и политике."Необходимо сделать все, чтобы избежать новой холодной войны между Западом и востоком, потому что даже холодная война помешает нам решить насущные проблемы человечества", — заключил Оберг.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20230106/karlson-1843216348.html

https://ria.ru/20230105/gaz-1843204516.html

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цены на нефть, сша, европа, америка, евросоюз, северный поток — 2