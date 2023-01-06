Названы причины, по которым разрушится связь между США и Европой
GT: Изоляция США после Байдена и энергокризис приведут к разладу между Штатами и Европой
Флаги США и Европейского совета. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. США и Европе грозит разлад из-за протекционизма Белого дома и его топливной политики, пишет глава Транснационального фонда мира и исследований будущего Ян Оберг в статье для Global Times.
"Могут быть две причины, по которым Европа будет вынуждена отделиться от США. Первая — если пост-байденовская Америка станет максимально изолированной или скатится в ситуацию, подобную гражданской войне. Вторая — результат американских санкций, отмена всего российского, разрушение "Северного потока —2" и продажа США сжиженного газа по четырехкратной цене спровоцируют сильные антиамериканские настроения по всей Европе", — заявил эксперт.
Он также добавил, что ЕС с треском провалил возможность построить мир с Россией, не справился с миграционным кризисом 2015 года и пострадал от COVID-19. Именно вследствие этих ошибок, считает автор, Европа стала сильнее зависеть от Штатов и вынуждена "слепо подчиняться" Белому дому в вопросе украинского кризиса.
По его словам, когда Запад потерпит крах, остальные страны проявят мудрость, чтобы смягчить свою политику и оказать ему помощь, но не в ущерб своим интересам и политике.
"Необходимо сделать все, чтобы избежать новой холодной войны между Западом и востоком, потому что даже холодная война помешает нам решить насущные проблемы человечества", — заключил Оберг.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.