https://ria.ru/20230106/dtp-1843301298.html

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 06.01.2023

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП

Три человека погибли и еще двое получили различные травмы в пятницу в дорожной аварии в Новосибирской области, где на встречной полосе легковой Hyundai... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T19:22

2023-01-06T19:22

2023-01-06T19:22

происшествия

авто

новосибирская область

новосибирск

ленинск-кузнецкий

volkswagen group

hyundai genesis

volkswagen touareg

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НОВОСИБИРСК, 6 янв – РИА Новости. Три человека погибли и еще двое получили различные травмы в пятницу в дорожной аварии в Новосибирской области, где на встречной полосе легковой Hyundai столкнулся с кроссовером Volkswagen, сообщает Госавтоинспекция региона. "Около 18.50 (14.50 мск) мужчина, возраст и личность которого устанавливаются, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался по автодороге К-19Р "Новосибирск Ленинск-Кузнецкий" со стороны города Новосибирска в направлении Ленинск-Кузнецкий и на 114 километре трассы, по предварительной информации, не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan, под управлением мужчины 1991 года рождения, который двигался в направлении Новосибирска", - говорится в сообщении. По данным Госавтоинспекции, в результате столкновения от полученных травм на месте погибли три пассажира автомобиля Hyundai - две женщины и один мужчина, на вид всем около 25 лет. Мужчину, управлявшего автомобилем Hyundai, доставили в районную больницу. За медицинской помощью также обратилась 22-летняя девушка - пассажир автомобиля Volkswagen. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230106/avariya-1843299551.html

новосибирская область

новосибирск

ленинск-кузнецкий

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, новосибирская область, новосибирск, ленинск-кузнецкий, volkswagen group, hyundai genesis, volkswagen touareg