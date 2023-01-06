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В Новосибирской области произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 06.01.2023
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В Новосибирской области произошло смертельное ДТП
В Новосибирской области произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 06.01.2023
В Новосибирской области произошло смертельное ДТП
Три человека погибли и еще двое получили различные травмы в пятницу в дорожной аварии в Новосибирской области, где на встречной полосе легковой Hyundai... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T19:22
2023-01-06T19:22
происшествия
авто
новосибирская область
новосибирск
ленинск-кузнецкий
volkswagen group
hyundai genesis
volkswagen touareg
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НОВОСИБИРСК, 6 янв – РИА Новости. Три человека погибли и еще двое получили различные травмы в пятницу в дорожной аварии в Новосибирской области, где на встречной полосе легковой Hyundai столкнулся с кроссовером Volkswagen, сообщает Госавтоинспекция региона. "Около 18.50 (14.50 мск) мужчина, возраст и личность которого устанавливаются, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался по автодороге К-19Р "Новосибирск Ленинск-Кузнецкий" со стороны города Новосибирска в направлении Ленинск-Кузнецкий и на 114 километре трассы, по предварительной информации, не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan, под управлением мужчины 1991 года рождения, который двигался в направлении Новосибирска", - говорится в сообщении. По данным Госавтоинспекции, в результате столкновения от полученных травм на месте погибли три пассажира автомобиля Hyundai - две женщины и один мужчина, на вид всем около 25 лет. Мужчину, управлявшего автомобилем Hyundai, доставили в районную больницу. За медицинской помощью также обратилась 22-летняя девушка - пассажир автомобиля Volkswagen. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230106/avariya-1843299551.html
новосибирская область
новосибирск
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происшествия, авто, новосибирская область, новосибирск, ленинск-кузнецкий, volkswagen group, hyundai genesis, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Новосибирская область, Новосибирск, Ленинск-Кузнецкий, Volkswagen Group, Hyundai Genesis, Volkswagen Touareg
19:22 06.01.2023
 
В Новосибирской области произошло смертельное ДТП

В Новосибирской области столкнулись легковушка и кроссовер, погибли три человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 6 янв – РИА Новости. Три человека погибли и еще двое получили различные травмы в пятницу в дорожной аварии в Новосибирской области, где на встречной полосе легковой Hyundai столкнулся с кроссовером Volkswagen, сообщает Госавтоинспекция региона.
"Около 18.50 (14.50 мск) мужчина, возраст и личность которого устанавливаются, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался по автодороге К-19Р "Новосибирск Ленинск-Кузнецкий" со стороны города Новосибирска в направлении Ленинск-Кузнецкий и на 114 километре трассы, по предварительной информации, не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan, под управлением мужчины 1991 года рождения, который двигался в направлении Новосибирска", - говорится в сообщении.
По данным Госавтоинспекции, в результате столкновения от полученных травм на месте погибли три пассажира автомобиля Hyundai - две женщины и один мужчина, на вид всем около 25 лет. Мужчину, управлявшего автомобилем Hyundai, доставили в районную больницу. За медицинской помощью также обратилась 22-летняя девушка - пассажир автомобиля Volkswagen.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
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В Саратове в ДТП с грузовиком погиб водитель такси и пострадала пассажирка
 
ПроисшествияАвтоНовосибирская областьНовосибирскЛенинск-КузнецкийVolkswagen GroupHyundai GenesisVolkswagen Touareg
 
 
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