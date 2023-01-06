https://ria.ru/20230106/dtp-1843213031.html

Число пострадавших в ДТП на юге Москвы увеличилось до восьми

Число пострадавших в ДТП на юге Москвы увеличилось до восьми - РИА Новости, 06.01.2023

Число пострадавших в ДТП на юге Москвы увеличилось до восьми

Восемь человек, в том числе один ребенок, пострадали в ДТП на Севастопольском проспекте в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T01:17

2023-01-06T01:17

2023-01-06T01:17

происшествия

авто

москва

porsche panamera

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Восемь человек, в том числе один ребенок, пострадали в ДТП на Севастопольском проспекте в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Вечером в четверг главк информировал, что на Севастопольском проспекте, дом 7, столкнулись три автомобиля, пострадали четыре человека, в том числе ребенок. В столичном главке добавили, что сотрудники Госавтоинспекции на месте устанавливают обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20230103/avarii-1842974760.html

москва

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2023

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Камера видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения машин на Севастопольском проспекте Камера видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения машин на Севастопольском проспекте 2023-01-06T01:17 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, москва, porsche panamera