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Число пострадавших в ДТП на юге Москвы увеличилось до восьми - РИА Новости, 06.01.2023
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Число пострадавших в ДТП на юге Москвы увеличилось до восьми
Число пострадавших в ДТП на юге Москвы увеличилось до восьми - РИА Новости, 06.01.2023
Число пострадавших в ДТП на юге Москвы увеличилось до восьми
Восемь человек, в том числе один ребенок, пострадали в ДТП на Севастопольском проспекте в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T01:17
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происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Восемь человек, в том числе один ребенок, пострадали в ДТП на Севастопольском проспекте в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Вечером в четверг главк информировал, что на Севастопольском проспекте, дом 7, столкнулись три автомобиля, пострадали четыре человека, в том числе ребенок. В столичном главке добавили, что сотрудники Госавтоинспекции на месте устанавливают обстоятельства аварии.
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Камера видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения машин на Севастопольском проспекте
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происшествия, авто, москва, porsche panamera
Происшествия, Авто, Москва, Porsche Panamera
01:17 06.01.2023
 
Число пострадавших в ДТП на юге Москвы увеличилось до восьми

Восемь человек пострадали в ДТП на Севастопольском проспекте в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Восемь человек, в том числе один ребенок, пострадали в ДТП на Севастопольском проспекте в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Вечером в четверг главк информировал, что на Севастопольском проспекте, дом 7, столкнулись три автомобиля, пострадали четыре человека, в том числе ребенок.
"По предварительным данным, виновник ДТП - водитель автомобиля Porsche, который выехал на встречную полосу. В результате происшествия пострадало восемь человек, в том числе один ребенок", - рассказали в ведомстве.
В столичном главке добавили, что сотрудники Госавтоинспекции на месте устанавливают обстоятельства аварии.
ДТП в районе 30 километра автодороги Обход города Кемерово - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 19:25
С начала года в ДТП погибли более 80 человек
 
ПроисшествияАвтоМоскваPorsche Panamera
 
 
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