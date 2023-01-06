https://ria.ru/20230106/dtp-1843213031.html
Число пострадавших в ДТП на юге Москвы увеличилось до восьми
Число пострадавших в ДТП на юге Москвы увеличилось до восьми - РИА Новости, 06.01.2023
Число пострадавших в ДТП на юге Москвы увеличилось до восьми
Восемь человек, в том числе один ребенок, пострадали в ДТП на Севастопольском проспекте в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T01:17
2023-01-06T01:17
2023-01-06T01:17
происшествия
авто
москва
porsche panamera
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Восемь человек, в том числе один ребенок, пострадали в ДТП на Севастопольском проспекте в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Вечером в четверг главк информировал, что на Севастопольском проспекте, дом 7, столкнулись три автомобиля, пострадали четыре человека, в том числе ребенок. В столичном главке добавили, что сотрудники Госавтоинспекции на месте устанавливают обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20230103/avarii-1842974760.html
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Камера видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения машин на Севастопольском проспекте
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения машин на Севастопольском проспекте
2023-01-06T01:17
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РИА Новости
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происшествия, авто, москва, porsche panamera
Происшествия, Авто, Москва, Porsche Panamera
Число пострадавших в ДТП на юге Москвы увеличилось до восьми
Восемь человек пострадали в ДТП на Севастопольском проспекте в Москве
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Восемь человек, в том числе один ребенок, пострадали в ДТП на Севастопольском проспекте в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Вечером в четверг главк информировал, что на Севастопольском проспекте, дом 7, столкнулись три автомобиля, пострадали четыре человека, в том числе ребенок.
"По предварительным данным, виновник ДТП - водитель автомобиля Porsche, который выехал на встречную полосу. В результате происшествия пострадало восемь человек, в том числе один ребенок", - рассказали в ведомстве.
В столичном главке добавили, что сотрудники Госавтоинспекции на месте устанавливают обстоятельства аварии.