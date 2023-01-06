https://ria.ru/20230106/donetsk-1843289781.html

ВСУ в четвертый раз обстреляли Донецк после объявления режима тишины

ВСУ в четвертый раз обстреляли Донецк после объявления режима тишины - РИА Новости, 06.01.2023

ВСУ в четвертый раз обстреляли Донецк после объявления режима тишины

Украинские войска нанесли по Донецку четвертый удар после объявления Россией режима прекращения огня, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T17:18

2023-01-06T17:18

2023-01-06T18:53

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. Украинские войска нанесли по Донецку четвертый удар после объявления Россией режима прекращения огня, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации ведомства, в 16:55 ВСУ обстреляли Кировский район столицы ДНР из натовской артиллерии."Выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации. За пять минут до этого шесть таких же снарядов выпустили по поселку Гольмовский.Режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине введен по поручению президента России Владимира Путина. Он действует с 12:00 6 января до 24:00 7 января. В 12:00, в момент вступления режима тишины в силу, украинские войска обстреляли Донецк шестью 155-миллиметровыми снарядами, полчаса спустя — еще четырьмя, а в 13:15 добавили еще три. Кроме того, под обстрел попал город Ясиноватая.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины