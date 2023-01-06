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Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 06.01.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров после объявленного Россией режима прекращения огня,... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T13:13
2023-01-06T13:13
2023-01-06T13:13
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
вооруженные силы украины
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров после объявленного Россией режима прекращения огня, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. В четверг президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, вооруженные силы украины, донбасс, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Донецкая Народная Республика
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку еще четыре снаряда калибра 155 миллиметров