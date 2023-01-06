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В Донецке более двух тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 06.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/donetsk-1843248569.html
В Донецке более двух тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов
В Донецке более двух тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 06.01.2023
В Донецке более двух тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов
Более 2 тысяч абонентов остались без света в Петровском районе Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T11:55
2023-01-06T11:55
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Более 2 тысяч абонентов остались без света в Петровском районе Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 января поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: город Донецк (Петровский район): обесточено 23 трансформаторных подстанций. Без энергоснабжения 2102 абонента", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
11:55 06.01.2023
 
В Донецке более двух тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов

Представительство ДНР: 2102 абонента в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкРемонт линий электропередачи, поврежденных во время боевых действий
Ремонт линий электропередачи, поврежденных во время боевых действий - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ремонт линий электропередачи, поврежденных во время боевых действий. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Более 2 тысяч абонентов остались без света в Петровском районе Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 января поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: город Донецк (Петровский район): обесточено 23 трансформаторных подстанций. Без энергоснабжения 2102 абонента", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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