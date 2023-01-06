https://ria.ru/20230106/donetsk-1843248569.html

В Донецке более двух тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов

В Донецке более двух тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 06.01.2023

В Донецке более двух тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов

Более 2 тысяч абонентов остались без света в Петровском районе Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T11:55

2023-01-06T11:55

2023-01-06T11:55

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Более 2 тысяч абонентов остались без света в Петровском районе Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 января поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: город Донецк (Петровский район): обесточено 23 трансформаторных подстанций. Без энергоснабжения 2102 абонента", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины