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В Донецке более двух тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов
В Донецке более двух тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 06.01.2023
В Донецке более двух тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов
Более 2 тысяч абонентов остались без света в Петровском районе Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T11:55
2023-01-06T11:55
2023-01-06T11:55
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Более 2 тысяч абонентов остались без света в Петровском районе Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 января поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: город Донецк (Петровский район): обесточено 23 трансформаторных подстанций. Без энергоснабжения 2102 абонента", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Донецке более двух тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов
Представительство ДНР: 2102 абонента в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ