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Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда - РИА Новости, 06.01.2023
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T11:41
2023-01-06T11:41
2023-01-06T11:41
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецк
донбасс
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Максимильяновка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донецк, Донбасс
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку три снаряда калибра 152 миллиметра