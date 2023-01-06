https://ria.ru/20230106/donetsk-1843247380.html

Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда - РИА Новости, 06.01.2023

Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T11:41

2023-01-06T11:41

2023-01-06T11:41

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донецк

донбасс

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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Максимильяновка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

донецкая народная республика

донецк

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк, донбасс