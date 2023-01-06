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Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.01.2023
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 196 боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T09:36
2023-01-06T09:36
2023-01-06T09:36
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 196 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На Донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На Ясиноватском - 2 обстрела из артиллерии 122 миллиметра. На Горловском - 16 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. Выпустив 196 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Донецк, Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Макеевка, Александровка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 54 обстрела.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 196 боеприпасов по территории республики за сутки