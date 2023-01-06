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В Нижнем Новгороде возбудили дело после гибели двух рабочих в кипятке - РИА Новости, 06.01.2023
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В Нижнем Новгороде возбудили дело после гибели двух рабочих в кипятке
В Нижнем Новгороде возбудили дело после гибели двух рабочих в кипятке - РИА Новости, 06.01.2023
В Нижнем Новгороде возбудили дело после гибели двух рабочих в кипятке
Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбудили в Нижнем Новгороде после гибели двух рабочих, провалившихся в подвал с кипятком, сообщает... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T15:55
2023-01-06T16:03
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
россия
следственный комитет россии (ск рф)
жкх
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 янв - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбудили в Нижнем Новгороде после гибели двух рабочих, провалившихся в подвал с кипятком, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. По версии следствия, в ночь на 6 января в многоквартирный дом по улице Азовской прибыли работники подрядной организации по заявке о прорыве трубы горячего водоснабжения. Во время спуска в подвальное помещение дома сломалась лестница, в результате два слесаря-сантехника упали в горячую воду, которой был заполнен подвал. От полученных термических ожогов мужчины 1963 и 1971 годов рождения скончались на месте. "Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть двух лиц). В ходе расследования уголовного дела следователи СК дадут юридическую оценку действиям лиц подрядной организации, нарушивших требования охраны труда и допустивших смерть работников", - говорится в сообщении. Прокуратура Нижегородской области также организовала проверку по факту гибели рабочих при проведении ремонтных работ. "Надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда и при наличии оснований рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении прокуратуры региона. Ранее сообщалось, что государственная трудовая инспекция Нижегородской области выясняет обстоятельства группового несчастного случая со смертельным исходом с рабочими.
https://ria.ru/20230106/skoraya-1843254780.html
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нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф), жкх
Происшествия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ЖКХ
15:55 06.01.2023 (обновлено: 16:03 06.01.2023)
 
В Нижнем Новгороде возбудили дело после гибели двух рабочих в кипятке

СК: в Нижнем Новгороде возбудили дело после гибели двух рабочих в подвале с кипятком

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 янв - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбудили в Нижнем Новгороде после гибели двух рабочих, провалившихся в подвал с кипятком, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, в ночь на 6 января в многоквартирный дом по улице Азовской прибыли работники подрядной организации по заявке о прорыве трубы горячего водоснабжения. Во время спуска в подвальное помещение дома сломалась лестница, в результате два слесаря-сантехника упали в горячую воду, которой был заполнен подвал. От полученных термических ожогов мужчины 1963 и 1971 годов рождения скончались на месте.
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"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть двух лиц). В ходе расследования уголовного дела следователи СК дадут юридическую оценку действиям лиц подрядной организации, нарушивших требования охраны труда и допустивших смерть работников", - говорится в сообщении.
Прокуратура Нижегородской области также организовала проверку по факту гибели рабочих при проведении ремонтных работ. "Надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда и при наличии оснований рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении прокуратуры региона.
Ранее сообщалось, что государственная трудовая инспекция Нижегородской области выясняет обстоятельства группового несчастного случая со смертельным исходом с рабочими.
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